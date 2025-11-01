Người tình tin đồn của Lưu Diệc Phi: Body 1 múi thành 6 múi, cơ thể chỉ 9% mỡ

Nếu giờ đây, Lý Hiện là một trong những nam thần 9X được yêu thích nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ với ngoại hình điển trai, khí chất "tổng tài" và body vạn người mê, thì ít ai biết rằng nam diễn viên từng có một quá khứ "núc ních" đến khó tin.

Bạn trai tin đồn của Lưu Diệc Phi có lần từng khiến netizen xôn xao khi tự tay đăng lại bức ảnh thuở bé của mình: cậu bé má phính, thân hình tròn trịa cùng dòng chú thích trích từ lời thoại của nhân vật Trường Kiến Hùng trong phim Nam Phương Hữu Kiều Mộc: "Quá khứ của cậu, cậu dám nhìn lại không?". Chính Lý Hiện cũng tự đáp lại mình bằng 2 chữ "Không dám!" , như một lời thừa nhận dí dỏm nhưng cũng đầy tự hào về hành trình thay đổi ngoạn mục của bản thân.

Theo đó, thời niên thiếu, Lý Hiện từng nặng tới 80kg, bị bạn bè trêu chọc gọi là "Tiểu Béo Kinh Châu". Cũng chính ngoại hình quá khổ khiến anh từng tự ti, ít xuất hiện, đến khi vào đại học Lý Hiện vẫn chưa giảm cân xong. Thậm chí còn có nguồn tin cho rằng anh là nhân vật có ngoại hình kém nhất lớp, do đó không thường được các thầy cô giới thiệu vào các đoàn phim để học tập kinh nghiệm.

Thế nhưng thay vì bỏ cuộc, Lý Hiện đã chọn đối đầu với bản thân. Anh bắt đầu ăn kiêng, tập luyện thể hình nghiêm ngặt, kiên trì suốt nhiều năm. Kết quả, từ cậu bé 1 múi, Lý Hiện "lột xác" thành nam thần 6 múi chuẩn chỉnh, giữ tỷ lệ mỡ cơ thể chỉ 9%. Hành trình của Lý Hiện không chỉ là giảm cân, mà là cả quá trình rèn luyện ý chí và kỷ luật bản thân.

Ngày nay, Lý Hiện trở thành gương mặt quen thuộc trên các tạp chí thời trang nam, đồng thời là Đại sứ của Prada, đều đặn xuất hiện tại Paris cho các buổi diễn ra mắt bộ sưu tập mới của thương hiệu. Mỗi bộ ảnh nam diễn viển đều khiến dân mạng trầm trồ vì vóc dáng rắn rỏi và khí chất trầm tĩnh đậm chất "tổng tài".

Một trong những điều thú vị về Lý Hiện là sự kiên quyết của anh trong mỗi việc mình làm. Tennis không phải là đam mê ban đầu do Lý Hiện lựa chọn, mà là bài tập bắt buộc để chuẩn bị cho một vai diễn. Tuy nhiên, với tư chất nổi bật, khả năng học hỏi nhanh cùng sự nghiêm túc trong mọi việc, Lý Hiện nhanh chóng yêu thích bộ môn này và gắn bó lâu dài với sân đấu.

Từ một vai diễn chưa kịp khởi quay, tennis đã trở thành một phần trong cuộc sống của nam diễn viên. Anh thường xuyên được mời dự khán các giải đấu lớn, trong đó nổi bật là giải China Open. Năm 2023, Lý Hiện gây chú ý khi xuất hiện tại Bắc Kinh, chụp ảnh cùng tay vợt số 1 thế giới thời điểm đó - Carlos Alcaraz thậm chí được BTC China Open mời tung đồng xu mở màn cho trận chung kết năm 2025 một vinh dự hiếm hoi dành cho người nổi tiếng, chứng minh sức ảnh hưởng ngày càng lớn của nam diễn viên.