Trong lúc Quán quân The Face tiếp tục ra quốc tế, Quán quân The New Mentor... mang hàng nhái lên sóng truyền hình

Mới đây, trên Fanpage của The Face Vietnam chia sẻ thông tin Quán quân Huỳnh Tú Anh chuẩn bị sang Pháp với nhiều lịch trình mới. Theo đó, nữ người mẫu sẽ đầu quân cho Women Management Paris - công ty đại diện và kết nối người mẫu với nhãn hàng tại Pháp. Ngoài ra, bà Trang Lê - NSX The Face Vietnam còn hé lộ Tú Anh sẽ có buổi chụp ảnh để xuất hiện trên bìa của một tạp chí nổi tiếng. Thông tin này được công bố nhân dịp tròn 1 năm đăng quang của Quán quân The Face Vietnam 2023.

Việc tiếp tục được "xuất ngoại" sau các chuyến đi đến Nhật Bản, Ý và làm việc như một người mẫu quốc tế ở kinh đô thời trang Paris là thành quả xứng đáng cho nhiều nỗ lực của Tú Anh. Đây cũng là minh chứng cho việc NSX The Face Vietnam thực hiện được lời hứa sẽ đưa Quán quân ra "biển lớn", cực kỳ chuyên nghiệp trong công việc. Bên dưới bài đăng, các fan thời trang bình luận rôm rả và tò mò về tạp chí mà Tú Anh sẽ xuất hiện ở trang bìa.

Tú Anh đã có visa sang Pháp, dự kiến cô sẽ xuất ngoại vào đầu tháng 9 và hoạt động như một người mẫu quốc tế

Giữa lúc thông tin Tú Anh sang Pháp làm việc, cư dân mạng bất ngờ réo tên Lê Thu Trang và bàn tán rôm rả. Bởi lẽ, Lê Thu Trang cũng từng đứng trước cơ hội sang Pháp để tham gia LHP Cannes 2024 - một trong những phần thưởng khi đăng quang The New Mentor. Tuy nhiên vì lý do trục trặc visa mà Lê Thu Trang không thể sang Pháp. Câu chuyện này từng gây ra luồng tranh luận trên các hội nhóm bàn về thời trang. Người cho rằng nữ Quán quân gặp xui, không ít ý kiến lại khẳng định nhà sản xuất không có sự chuẩn bị kỹ càng và nghiêm túc.

Và đến lần này, Lê Thu Trang lần nữa bị réo tên, vì trong khi Quán quân The Face Vietnam ra quốc tế thì Quán quân The New Mentor lao đao vì món đồ nhái trên sóng truyền hình. Theo đó, netizen nhắc lại ồn ào của Lê Thu Trang ở tập 2 The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024 lên sóng cách đây vài hôm. Trong một set quay, Lê Thu Trang đã mặc bộ đồ cực cháy, nhưng điểm nhấn chính phụ kiện có gì đó sai sai. Và khi zoom cận họa tiết trên chiếc quạt cầm tay, khán giả phát hiện nhãn hiệu trên đó thay vì là Christian Dior thì lại được thế bằng dòng chữ "Christian Doir".

Thế nhưng kỳ lạ hơn là trên thực tế nhãn hàng cao cấp này lại không hề có sản phẩm quạt nào mẫu giống như Lê Thu Trang đưa lên sóng cả. Thông tin sau khi được phát hiện đã khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng về sự cẩu thả và thiếu hiểu biết của cả ekip.

Việc Lê Thu Trang mang hàng nhái lên show thực tế quy tụ nhiều gương mặt người mẫu đình đám và cả những ngôi sao nước bạn khiến netizen dở khóc dở cười. Ngay sau đó, nữ Quán quân cũng phải lên tiếng: "Trang xin lỗi mọi người vì những hình ảnh không đẹp liên quan đến trang phục của Trang tại chương trình The Next Gentlemen. Đây là sơ suất của Trang và ê-kíp trong quá trình chuẩn bị trang phục. Trang thật sự lấy làm tiếc và ý thức được sai sót của chính mình. Đây là một bài học Trang khắc cốt ghi tâm trong sự nghiệp, bản thân Trang sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc để không mắc phải lỗi như vậy nữa. Trang cảm ơn khán giả đã góp ý và đóng góp cho Trang để bản thân hoàn thiện hơn từng ngày".

Netizen réo tên Lê Thu Trang cùng ồn ào hàng nhái giữa lúc Tú Anh chuẩn bị ra quốc tế hoạt động

The Face Vietnam và The New Mentor là hai chương trình thực tế về người mẫu gây chú ý trong thời gian qua. Vì cùng khai thác chung nội dung và lên sóng cùng thời điểm nên 2 chương trình không tránh khỏi việc bị khán giả mang ra so sánh.

Ở thời điểm lên sóng, The New Mentor ghi điểm hoàn toàn về sự mới mẻ, tính thẩm mỹ và sự đầu tư. Mùa đầu tiên của chương trình nhanh chóng trở thành cơn sốt mỗi tối cuối tuần, khiến không ít khán giả chờ đợi.

Về phía The Face Vietnam, dù vấp phải khá nhiều tranh cãi về chất lượng show nhưng có thể thấy những gương mặt bước ra từ chương trình đang có những cột mốc ấn tượng. Đơn cử như Quán quân Tú Anh chuẩn bị tiếp tục sang Pháp hoạt động sau các chuyến đi đến Nhật Bản hay Ý trước đó, Á quân Xuân Hạnh đăng quang Miss Cosmo Vietnam 2023, Á quân Minh Toại đăng quang Á vương 1 Mr. World Vietnam 2024 và Phạm Tuấn Ngọc đăng quang Nam vương Mr. World Vietnam 2024.

Trong khi đó, sau đăng quang, Lê Thu Trang không tạo được hiệu ứng truyền thông quá nổi bật hay những hợp đồng quảng cáo cũng "nhỏ giọt" không đáng kể. Trên sàn runway, Lê Thu Trang cũng mất hút, khác với lời hứa nâng tầm vị thế của người mẫu mà Dược sĩ Tiến hay các super mentor tuyên bố hùng hồn trước đó.