Quán quân Lê Thu Trang: "Tôi không bị quỵt phần thưởng dự Cannes, rớt visa nên phải ở nhà"

Ngày 24/5, Liên hoan phim Cannes diễn ra lễ bế mạc, kết thúc chuỗi nửa tháng diễn ra sự kiện giải trí quy mô toàn cầu. Những ngày qua, sự xuất hiện của ba sao Việt gồm Á hậu Thảo Nhi Lê, Á hậu Phương Nga, diễn viên Bình An được truyền thông quốc tế quan tâm.

Trong ngày cuối của liên hoan phim, Lê Thu Trang, người không có mặt tại thảm đỏ vẫn liên tục bị khán giả gọi tên. Do trước đó, cô chiến thắng chương trình The New Mentor. Phần thưởng ban tổ chức trao cho Thu Trang ngoài một tỷ đồng tiền mặt còn là cơ hội sải bước trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes.

Trên mạng xã hội, khán giả liên tục gọi tên Lê Thu Trang. Có người còn cho rằng ban tổ chức không giữ lời hứa đưa cô đến Cannes như trong phần thưởng.

Trả lời Tiền Phong, Thu Trang nói không có chuyện cô bị "quỵt phần thưởng". Nữ người mẫu không đến được LHP Cannes do rớt visa.

Lê Thu Trang chật vật ở nhiều cuộc thi trước khi trở thành quán quân cuộc thi The New Mentor.

"Tôi chuẩn bị giấy tờ từ cuối tháng 3. Đến cận ngày diễn ra liên hoan phim, tôi nhận được tin đậu visa, vì trước đó hệ thống bị lỗi. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, tôi lại nhận tin báo rớt visa. Tôi rất buồn vì điều đó", Thu Trang nói.

Quán quân The New Mentor cho biết cô được nhà sản xuất chương trình trấn an. Hương Giang và Dược sĩ Tiến cũng hỗ trợ cô xin visa kịp dự thảm đỏ theo lịch trình Liên hoan phim Cannes.

"Đây là trường hợp bất khả kháng. Phía nhà sản xuất The New Mentor cố gắng hết khả năng hỗ trợ, giải quyết vấn đề visa nhưng kết quả không như mong đợi. Có lẽ tôi không có duyên với thảm đỏ Cannes lần này", cô nói thêm.

Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cho biết cô và ê-kíp đã tâm huyết chuẩn bị trang phục cho dịp đặc biệt nhưng lại không có duyên để mặc đến Cannes.

"Điều tôi tiếc nhất là sự nỗ lực của mọi người xung quanh để hỗ trợ tôi lần này chưa được đền đáp. Mọi người tốc lực thực hiện ngày đêm để hoàn thành trang phục lần này. Nhưng tôi không nản, tôi còn nhiều dự án, cơ hội phía trước và tự nhắc bản thân phải cố gắng", Thu Trang chia sẻ thêm.

Về việc nhiều người cho rằng dự thảm đỏ Cannes là quá dễ dàng, chỉ cần có tiền, Lê Thu Trang nói cô không muốn suy nghĩ tiêu cực, luôn trân trọng từng cơ hội.

"Đây là phần thưởng tôi dành được khi trở thành quán quân The New Mentor. Tôi trân trọng cơ hội và đó là phần thưởng đặc biệt trong hành trình sự nghiệp của Lê Thu Trang. Tôi không bao giờ đánh giá cơ hội mình có được là dễ dàng. Tất cả đều là sự nỗ lực bền bỉ mới có được", Thu Trang chia sẻ.

Ít ngày trước, Dược sĩ Tiến - đại diện nhà sản xuất The New Mentor - có chia sẻ trao phần thưởng khác tương xứng cho Lê Thu Trang nếu cơ hội đi Cannes chưa thể đến.

Về điều này, Thu Trang nói cô luôn được nhà sản xuất tạo điều kiện để làm nghề. Phần thưởng sải bước trên thảm đỏ Cannes không phải tất cả. Cô trân trọng từng cơ hội mà nhà sản xuất trao cho.

Lê Thu Trang trở thành quán quân The New Mentor, chương trình được nhà sản xuất cho là "nâng cao vị thế người mẫu, đưa vị trí người mẫu lên tầm cao mới". Tuy nhiên, khán giả cho rằng "Lê Thu Trang vẫn là Lê Thu Trang", chưa có nhiều bứt phá sau chương trình mang tên Người mẫu toàn năng.

Về điều này, Thu Trang cho biết trước khi tham gia và thắng show, cô tập trung nhiều cho công việc đào tạo người mẫu, dạy catwalk cho thí sinh hoa hậu. Khi có danh hiệu hay không, cô vẫn tập trung cho việc đó.

"Ngoài ra, nhà sản xuất còn trao cho tôi nhiều cơ hội khác. Sắp tới, tôi là Supporter của The Next Gentlemen, làm Coach của Trẻ Concert dành cho sinh viên. Tôi trân quý mọi cơ hội đến với mình và luôn cố gắng thể hiện chính mình với khán giả", Lê Thu Trang nói.

Lê Thu Trang sinh năm 1997. Cô được khán giả biết tới khi vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và 2019. Sau cuộc thi, cô làm người mẫu, huấn luyện viên catwalk, mở lớp đào tạo hoa hậu và người mẫu.

Năm 2023, Thu Trang tham gia The New Mentor và giành giải quán quân. Ở vòng chọn đội, huấn luyện viên Hương Giang đồng cảm với Thu Trang vì "trầy da tróc vảy" ở nhiều cuộc thi nhưng không có cơ hội tỏa sáng.