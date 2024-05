Dàn thí sinh The New Mentor mất hút: Lời hứa của Hương Giang - Dược sĩ Tiến đi đâu mất rồi?

"Đưa vị thế của người mẫu lên tầm cao mới", "Mang người mẫu trở lại đúng vị trí trên sàn runway", "Chúng tôi mang tới bệ phóng cho các thí sinh", "Củng cố địa vị của những người mẫu đã có tiếng trong giới thời trang nhưng chưa đạt được sức ảnh hưởng trong đại chúng" - đó là những tuyên bố chắc nịch về sứ mệnh của chương trình The New Mentor 2023.

Quả thật, chương trình kết thúc và cũng đã có bệ phóng mới nhưng nó dành cho... Dược sĩ Tiến, cho Hương Giang và các super mentor. Còn Quán quân và những Á quân, danh hiệu The New Mentor như thêm một gạch đầu dòng để làm đẹp profile.

Danh hiệu The New Mentor chỉ giúp các người mẫu có thêm gạch đầu dòng làm đẹp profile

The New Mentor 2023 do Dược sĩ Tiến và Hương Giang đồng sản xuất, quy tụ nhiều cái tên đình đám của làng mẫu làm huấn luyện viên, trong đó có Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê. Sau chung kết, Lê Thu Trang đăng quang, Á quân 1 thuộc về Mai Ngô và Như Vân, 2 vị trí còn lại trong Top 5 là Hương Giang và Vũ Thúy Quỳnh. Cùng những lời tuyên bố của Dược sĩ Tiến cho người chiến thắng khiến khán giả trông ngóng Quán quân và Á quân sau chương trình sẽ làm gì. Tuy nhiên hành trình với danh hiệu The New Mentor không khác gì so với trước, nếu có khác thì đó là việc được gắn thêm danh hiệu vào tên để xuất hiện ở sự kiện nào đó.

Dược sĩ Tiến vẽ vời nhiều sứ mệnh cho The New Mentor nhưng nói thì dễ, kết quả chưa tới đâu

Vượt qua nhiều đối thủ mạnh để đăng quang ngôi vị cao nhất nhưng kể từ khi chung kết khép lại, danh hiệu của Lê Thu Trang đã làm dấy lên sự nghi ngờ. Và hành trình mang vác trên vai danh hiệu của cô càng chứng minh cho việc Dược sĩ Tiến vẽ vời quá nhiều sứ mệnh cho Quán quân. Sau đăng quang, Lê Thu Trang không tạo được hiệu ứng truyền thông quá nổi bật hay những hợp đồng quảng cáo cũng "nhỏ giọt" không đáng kể. Trên sàn runway, Lê Thu Trang cũng mất hút, khác với lời hứa nâng tầm vị thế của người mẫu mà Dược sĩ Tiến hay các mentor tuyên bố hùng hồn trước đó. Lựa chọn của Lê Thu Trang từng một thời dấy nghi vấn muốn làm đẹp lòng các chị đại, cả làng đều vui, còn dấu ấn của nữ người mẫu trong chương trình không quá xuất sắc.

Sau thời gian lặn mất tăm thì Lê Thu Trang gần đây gây chú ý, nhưng không phải hoàn thành sứ mệnh của The New Mentor, mà là những tranh cãi xoay quanh việc xuất hiện ở Cannes. Theo đó, Dược sĩ Tiến công bố người chiến thắng sẽ có tấm vé dự thảm đỏ LHP Cannes 2024. Có thể nói, sự xuất hiện ở Cannes của Lê Thu Trang là gạch đầu dòng dễ thực hiện nhất trong "list lời hứa" của Dược sĩ Tiến. Tuy nhiên trước giờ G, Lê Thu Trang không có visa. Sự cố này cũng khiến Hương Giang không thể góp mặt ở Cannes dù đã sang Pháp trước.

Lê Thu Trang có hành trình nhạt nhòa sau khi đăng quang The New Mentor

Tương tự Lê Thu Trang, các Á quân The New Mentor cũng có hành trình riêng nhưng nhìn chung, để như lời Dược sĩ Tiến nói là nâng tầm vị thế người mẫu thì phải đợi thêm khoảng thời gian (có thể là rất lâu nữa).

Đơn cử như Mai Ngô, cô vẫn tiếp tục công việc như trước như làm mentor, người mẫu - những điều mà Mai Ngô sẵn có trước khi tham gia The New Mentor. Thậm chí, nếu xét về hiệu ứng khi Mai Ngô đăng quang Á hậu Miss Grand Vietnam còn lớn hơn khi trở thành Á quân The New Mentor. Mai Ngô từng thể hiện được cú chuyển mình đầy trưởng thành khi chuyển qua mảng Beauty Queen sau khi ẵm vương miện Á hậu 4. Về Như Vân, đúng là Á quân The New Mentor đã giúp cô trở lại showbiz nhưng sức nóng cũng dần giảm nhiệt sau khi chương trình khép lại. Và Hương Giang hay Vũ Thúy Quỳnh cũng như vậy. Từ đó mới thấy, chuyện thay đổi quỹ đạo giới người mẫu, nâng tầm vị thế ai đó nói thì dễ, làm được hay không mới đáng bàn.

Sau chương trình, sức hút của những người mẫu tham gia cũng dần hạ nhiệt

Nâng tầm vị thế người mẫu không chỉ mỗi cá nhân Dược sĩ Tiến hay Hương Giang muốn là làm được. Và ngay từ khi xem The New Mentor, nhiều người cũng đã mường tượng được tính bất khả thi trong những tuyên bố của Dược sĩ Tiến. Tuy nhiên, khán giả cũng vẫn đầy hi vọng, chờ đợi xem nhân tố mới trong làng sản xuất show truyền hình sẽ xoay sở ra sao.

Trên thị trường, rất nhiều sản phẩm truyền hình thực tế đến từ những nhà sản xuất hàng đầu đã từng lên sóng, chật vật tìm chỗ đứng và cố gắng thực hiện những sứ mệnh mà họ đặt ra một cách trọn vẹn. Đơn cử như Multimedia JSC dù vấp phải khá nhiều tranh cãi về chất lượng show nhưng những gì đơn vị này thực hiện là khá thực tế khi tổ chức nhiều sân chơi thời trang trong nước, đưa người mẫu ra nước ngoài, gây dựng tên tuổi cho hàng loạt thế hệ người mẫu trẻ như Trang Khiếu, Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Tú Anh...

Dù vấp phải tranh cãi về chất lượng show nhưng Multimedia JSC lại làm được điều khá thực tế, đó là đưa những thí sinh trưởng thành từ cuộc thi của mình đến với cơ hội làm việc trong và ngoài nước

Không phủ nhận The New Mentor mang đến "gia vị mới" cho các chương trình về nghề người mẫu, có nhiều thử thách mang đậm yếu tố thời trang, xen lẫn đó vẫn là những drama không hồi kết, một điều hiển nhiên và muôn thuở ở các show thực tế. Thế nhưng, cái gì nhiều quá cũng không phải là tốt, Hương Giang và Dược sĩ Tiến vẫn bị cuốn vào những tranh cãi, ồn ào, thị phi như những chương trình trước đây đã gặp phải. Nhiều ý kiến cho rằng các show của bộ đôi nhà sản xuất này thực hiện chẳng có gì đọng lại ngoài drama, mà là drama một cách bất chấp.

Đơn cử như màn tranh cãi giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang thổi bùng drama cho show, khiến sự chú ý của khán giả chỉ tập trung cho các huấn luyện viên, chờ xem họ làm gì để "trả đũa" nhau qua mỗi tập. Cũng kể từ đó, thay vì chờ màn thi của thí sinh, người xem lại chăm chú và bàn tán những câu chuyện phía sau hậu trường, quan tâm tập sau ai cãi nhau hay mentor nào tung chiêu giành phần lợi về mình. Sau khi say sưa thổi drama vào The New Mentor, Hương Giang và Dược sĩ Tiến hình như quên luôn những giá trị, mục tiêu, lời hứa hẹn nghề nghiệp cho thí sinh của mình. Hoặc có thể họ cũng có nhớ đến, nhưng đơn giản là không thực hiện được.

Xuyên suốt The New Mentor, khán giả chỉ tập trung vào những màn cãi vã của các mentor. Còn thí sinh thì hoàn toàn mờ nhạt

Những Ngọc Ánh, Khloé Phương Nguyễn, Cao Ngân, Lâm Châu... từng rầm rộ trong chương trình bỗng chốc "mất tích" sau khi show kết thúc. Người ta chỉ thấy Hồ Ngọc Hà comeback truyền hình thực tế quá xuất sắc, một bước thăng hạng khi liên tục tạo dấu ấn, trở thành nhân vật có vị trí quan trọng với các nhãn hàng thời trang cao cấp. Thanh Hằng cũng có màn trở lại ấn tượng, thay đổi hình ảnh nữ tính, nền nã, rồi chốt lại với đám cưới trong mơ. Lan Khuê tiếp tục khẳng định là gương mặt kế thừa lớp đàn chị vô cùng vừa vặn, và cũng đầy khéo léo chạm tay đến ngôi Quán quân với học trò của mình.

Đến tận đêm Chung kết, spotlight vẫn thuộc về các super mentor khi mỗi người đều giấu bài đến phút chót cho màn trình diễn của mình. Còn thí sinh ở The New Mentor như một background làm nền để những điều trên đẹp đẽ hơn mà thôi. Sau show, người ta vẫn nhớ đến các mentor, những phát ngôn gây tranh cãi của Dược sĩ Tiến nhiều hơn là màn thể hiện của thí sinh. Nếu hỏi ai hời nhất sau The New Mentor, không khó để khẳng định đó chính là cặp bài trùng Hương Giang và Dược sĩ Tiến.

Đến tận đêm Chung kết, các super mentor như tổ chức liveshow để tranh sự chú ý và thí sinh như background làm nền cho những màn trình diễn ấy đẹp đẽ hơn

"Sau cuộc thi thì hồn ai nấy giữ", đó chính là chia sẻ của Hồ Ngọc Hà ngay khi chương trình chưa bắt đầu ghi hình. Kinh nghiệm chinh chiến bao năm của Hà Hồ khiến cô hiểu rõ và biết được thực tế những chương trình giải trí sẽ làm được gì cho thí sinh. Show thực tế là cơ hội, đôi khi có thể là bệ phóng cho các tài năng, nhưng chặng đường sau đó luôn luôn quan trọng hơn cả. Phải chăng Hương Giang và Dược sĩ Tiến nên tập trung đầu tư và chăm chút cho các "gà nhà" sau show hơn là nói những lời đao to búa lớn, khiến người xem lùng bùng lỗ tai.

"Chuyên môn" có vẻ là khái niệm luôn được đưa ra để làm đẹp cho những lời tuyên bố. "Đường dài mới biết ngựa hay" có lẽ chính là câu nói mô tả chân thực nhất về chất lượng thật sự của The New Mentor. Mong rằng, sự im lặng này của dàn thí sinh The New Mentor là sự chuẩn bị cho những màn bùng nổ sắp tới, chứ không phải là minh chứng cho những bom xịt mà bộ đôi nhà sản xuất đã vô tình ném ra quá nhiều thời gian qua.



Có lẽ Dược sĩ Tiến và Hương Giang là những nhà sản xuất có nhiều sứ mệnh nhất hiện tại của Vbiz. Làm thời trang có thực sự dễ đến thế?

