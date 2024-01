Dược sĩ Tiến: "Chương trình thực tế mà có sẵn kịch bản thì chẳng khác gì khán giả xem một bộ phim truyền hình"

Dù mới tổ chức mùa đầu tiên nhưng The New Mentor đã ghi dấu nhiều thành công và thổi một làn gió mới cho khán giả về một chương trình thực tế đề cao tính thời trang và thẩm mỹ. Mỗi tập lên sóng của chương trình nhận được sự theo dõi của đông đảo công chúng và những câu nói, tình huống của các Super Mentor lẫn thí sinh đều tạo độ viral nhất định.

Cùng với Hương Giang, Dược sĩ Tiến là đồng sản xuất kiêm vị trí host của chương trình. Nhân dịp The New Mentor lọt vào đề cử cho hạng mục TVShow của năm tại WeChoice Awards 2023, chúng tôi có buổi chia sẻ với Dược sĩ Tiến. Tại đây anh có những chia sẻ thú vị khi nhìn lại "đứa con tinh thần" của mình cũng như bày tỏ những ấp ủ cho The New Mentor mùa thứ 2.

Clip: Dược sĩ Tiến chia sẻ về The New Mentor - một trong những chương trình thực tế hot nhất năm 2023

The New Mentor lọt vào đề cử TV Show của năm tại WeChoice Awards 2023. Là NSX của chương trình, anh có cảm xúc gì?

Tất nhiên Tiến cảm thấy rất tự hào vì công sức mà ekip đầu tư cho chương trình đã được ghi nhận. Đây không chỉ là niềm tự hào của riêng Tiến hay của ekip mà còn là niềm tự hào của tất cả những thí sinh tham gia chương trình. Các bạn là những người mẫu đã có tên tuổi trong nghề, sẵn sàng rủ bỏ ánh hào quang của mình để tham gia The New Mentor. Bây giờ lại được công nhận và đón nhận của quý vị khán giả, Tiến nghĩ điều đó thật sự rất xứng đáng.

Khi quyết định thực hiện chương trình, Dược sĩ Tiến có đặt ra kỳ vọng gì? Và kỳ vọng đó thay đổi như thế nào khi anh nhận được những cái gật đầu tham gia của Thanh Hằng và Hà Hồ?

Kì vọng của tôi đối với The New Mentor từ lúc bắt tay vào làm cho tới lúc kết thúc luôn thay đổi liên tục. Ban đầu Tiến lo sẽ có người mẫu nào chấp nhận làm thí sinh đi thi, Tiến sợ mình làm rình rang lên nhưng không ai đi cũng mắc cỡ. Đến khi các bạn tham gia, Tiến kỳ vọng show của mình sẽ không làm các bạn người mẫu thất vọng, bởi khi đồng ý làm thí sinh, các bạn đã phải có những sự hi sinh, đánh đổi và cân nhắc rất nhiều. Rất may mắn khi các bạn tham gia xong, dù ra về sớm hay đi sâu ở chương trình đều nhắn cho Tiến một lời động viên, đó là "em không hối hận khi tham gia The New Mentor".

Một chương trình quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu thì áp lực đối với Dược sĩ Tiến ra sao?

Tiến sẽ không đặt áp lực mình phải "chứng tỏ vai trò" của 1 NSX, bởi mọi người trong ekip tham gia đều là những người đứng đầu trong lĩnh vực của họ. Nên việc của Tiến là bớt can thiệp vào những chuyện của những người họ giỏi hơn mình. Chính vì thế áp lực lớn nhất của Tiến trong chương trình đó là phải ở không: không làm gì hết, không cần đi giám sát, không cần phải soi mói, không cần phải can thiệp vào những công việc của những người đó.

Có khi nào anh thấy khó xử trước việc phải cân bằng những yêu cầu của các "chị đại" trong chương trình?

Yêu cầu của tất cả mọi người là phải công bằng nên Tiến không có việc gì phải khó xử bởi Tiến luôn công bằng. Vấn đề là sự công bằng đó đôi khi hiểu hay không hiểu thôi người xung, và điều khó khăn của mình là chọn giải thích để họ hiểu ngay hay xử lý kiểu chờ hồi sau sẽ rõ. Với bản thân Tiến, nếu như các chị bước vào cuộc chơi này và yêu cầu công bằng, minh bạch, không cố tình câu kéo tạo dựng drama để kéo view thì Tiến biết bản thân đã làm rất tốt điều đó rồi.

The New Mentor dù mới làm mùa 1 nhưng có thể thấy chương trình đã gây bùng nổ. Theo anh đánh giá, thành công này xuất phát từ những nguyên nhân nào?

Phải nói thẳng, nguyên nhân đầu tiên đến từ chị Hồ Ngọc Hà và chị Thanh Hằng. Sau một thời gian hai chị mới tham gia chương trình thực tế và The New Mentor là gameshow đầu tiên họ ngồi cùng nhau. Chương trình còn có Lan Khuê rồi cả Hương Giang - một người rất nhiều chiêu trò trên truyền hình thực tế, bốn cái gật đầu này đã đủ gây bùng nổ, chưa cần biết NSX là ai luôn.

Nguyên nhân tiếp theo đó là sự đồng ý tham gia của những tên tuổi, ekip hàng đầu như Giám đốc sáng tạo Alex Fox, Cố vấn cấp cao Trần Thành Trung, đó là những người định hướng và mang tới một cái gu tổng thể cho cả chương trình. Nguyên nhân cuối cùng đến từ các người mẫu tham gia.

Sau mỗi tập lên sóng, Dược sĩ Tiến có thường theo dõi phản ứng của khán giả không? Đâu là bình luận về Dược sĩ Tiến mà anh nhớ nhất?

Tiến biết chắc chắn 4-5 tập đầu mình sẽ bị chửi te tua tơi tả. Dù vậy Tiến vẫn cứ lên đọc bình luận và khi thấy mọi thứ diễn ra đúng như mình lường trước thì bản thân vẫn có buồn. Mấy tập đầu mọi người chưa hình dung được format, luật lệ ra sao. Những thắc mắc đó Tiến thấy cả nhưng bản thân khó lên tiếng để tất cả mọi người cùng hiểu. Cho đến giai đoạn sau, khi dần lộ diện những nhân tố new mentor thì mọi người mới rõ phần nào về dụng ý chương trình.

Còn bình luận mà Tiến nhớ nhất đó là "Dược sĩ Tiến chả biết gì cả mà lên làm giám khảo chấm người ta". Như lúc đầu Tiến nói, khi The New Mentor đã có những người hàng đầu trong lĩnh vực họ đang làm thì Tiến không cần phải thể hiện bản thân rồi can thiếp công việc của họ. Nhưng với chương trình người mẫu toàn năng thì cần có thêm những góc nhìn khác đến từ nhiều lĩnh vực khác nữa. Tiến chỉ muốn khẳng định rằng nhiệm vụ của Tiến ở The New Mentor dẫn dắt, điều phiếu và cầm trịch cho chương trình đi đúng hướng mà thôi.

Nhiều người cho rằng sự tranh cãi cũng là một phần không thể thiếu và phản ánh phần nào mức độ thảo luận về một chương trình. Dược sĩ Tiến nghĩ gì về điều này? Luồng ý kiến trái chiều phải chăng cũng là phương thức giúp show đó được quan tâm hơn?

Tất nhiên tranh cãi là điều không thể thiếu nhưng không chỉ khán giả mà ngay cả những người làm chương trình cũng tranh cãi. Giống như có người sẽ nói dính 2 ngón tay trong video là phạm luật, nhưng có người nói hiệu quả video shoot là trên hết. Trường hợp này không ai sai cả bởi vì ai cũng sẽ có quan điểm riêng. Khi khán giả xem tình huống đó, họ cũng như những người trong cuộc, sẽ có góc nhìn khác nhau và khi cần bảo vệ góc nhìn của mình thì chắc chắn có tranh cãi. Còn câu hỏi "phải chăng sự tranh cãi là yếu tố giúp show được viral?", Tiến đồng ý hoàn toàn, nhưng sau sự tranh cãi chúng ta được gì, có phải chúng ta thấy được sự phản biện lẫn nhau một cách văn minh.

Dược sĩ Tiến nghĩ sao về quan điểm một chương trình thực tế về thời trang cần nhào nặn kịch bản mới hấp dẫn người xem?

Điều hấp dẫn nhất của chương trình thực tế là không có kịch bản nào cả. Tiến nghĩ, chỉ khi nào cả NSX và thí sinh không biết trước kịch bản thì cảm xúc mới thật, đó là kịch bản hay nhất, còn nếu nhào nặn ra kịch bản cho chương trình thực tế thì chẳng khác nào khán giả theo dõi một bộ phim truyền hình.

Khán giả còn dành sự ghi nhận trước độ sáng tạo, kỳ công của các concept trong show. Quá trình tạo nên tính thẩm mỹ cho The New Mentor chắc hẳn rất mất thời gian anh nhỉ?

Đây cũng là điều Tiến hối tiếc nhất vì ekip không đủ thời gian để làm mọi thứ được tốt hơn nữa. Tiến nghĩ rằng ở mùa 2, chúng tôi sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị cho các concept, set quay và mọi thứ. Tiến có đọc bình luận của khán giả thắc mắc sao không có set quay ngoài trời, điều này cho Tiến xin lỗi vì ekip không đủ thời gian thực hiện. Mỗi thử thách ở The New Mentor có rất nhiều set quay khác nhau, thậm chí có một buổi lên hình thôi nhưng cần rất nhiều góc, vị trí đòi hỏi đẹp nhất. Nếu quay ngoài trời sẽ phải thay đổi liên tục, thế thì không kịp.

Đâu là concept anh ấn tượng nhất? Và đâu là concept tốn nhiều tiền nhất nhưng cũng xứng đáng nhất?

Concept Tiến ấn tượng nhất là thử thách quay clip ẩm thực Bắc Trung Nam. Còn về concept tốn tiền nhất thì nói thật là Tiến không nhớ vì mình chi tiền tổng thôi. Các bối cảnh quay thì đều có những người giỏi làm hết, Tiến chỉ ra set và dẫn dắt thôi. Đến Chung kết, dù Tiến và Giang cùng là NSX nhưng 90% công sức là Giang bỏ vào. Giang quá giỏi khi lo từ đầu đến cuối, Tiến chỉ cần đúng giờ xuất hiện và có vai trò giám khảo. Đó là sự thật và là nguyên tắc giữa Tiến và Giang khi chơi với nhau, ai giỏi chuyện gì làm chuyện đó.

Độ phủ sóng của The New Mentor mùa 1 là không thể bàn cãi. Điều này chắc hẳn sẽ tạo áp lực lớn cho NSX bắt tay vào mùa 2 đúng không?

Tiến nghĩ đó không phải áp lực mà sự kỳ vọng của khán giả, và kỳ vọng càng lớn thì Tiến sẽ có cơ hội được thể hiện nhiều hơn. Tiến và Giang biết được mình còn những gì dành cho mùa 2 vì thực chất mùa 1 hai đứa vẫn còn nhiều điều tiếc nuối, nên Tiến nghĩ mùa 2 chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng.

Nhiều show thực tế thời trang khó giữ được bộ khung huấn luyện viên ở các mùa khác nhau. Liệu khán giả có quyền hy vọng vào The New Mentor sẽ tạo ra tiền lệ chưa từng có không nhỉ?

Không điều gì là không thể. Nếu mọi người có theo dõi mạng xã hội thì có thể thấy mối quan hệ của Tiến và các Super Mentor rất bình thường, thậm chí còn rất thân với nhau. Ban đầu, các chị tuyên bố tham gia chương trình như công việc và đã là công việc thì không bao giờ đánh mất tình bạn. Chị Thanh Hằng và chị Hồ Ngọc Hà đã không mất tình bạn với nhau thì không lý do gì những người trượng nghĩa đó lại mất mối quan hệ với Hương Giang hay Dược sĩ Tiến. Sau tất cả, Tiến và Giang tự tin mình chưa làm bất kỳ điều gì trái với lời hứa ban đầu.

