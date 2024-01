Giám đốc sáng tạo Alex Fox: "Hi vọng được mời làm The New Mentor mùa 2, đến đó mình sẽ... tăng giá!"

Không thể phủ nhận rằng The New Mentor là một trong những chương trình truyền hình thực tế hot nhất 2023. Việc quy tụ 4 cái tên Thanh Hằng - Hồ Ngọc Hà - Hương Giang - Lan Khuê cùng ngồi vào ghế huấn luyện viên không chỉ tạo sức nóng truyền thông mà còn bảo chứng cho độ uy tín, chuyên môn cho chương trình.

Thành công của The New Mentor còn có sự đóng góp không nhỏ của một ekip chuyên nghiệp, am hiểu cặn kẽ về thời trang và không ngừng sáng tạo để mang đến sự đẳng cấp cho chương trình. "Đầu tàu" của ekip tài năng đó và cũng là "cha đẻ" của các concept đầy tính thẩm mỹ ở The New Mentor chính là Giám đốc sáng tạo Alex Fox.

Qua sức sáng tạo của Alex Fox, khán giả thật sự được "rửa mắt" bởi những buổi photoshoot táo bạo, mới mẻ khi mượn thời trang cao cấp để tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt. The New Mentor không phải là chương trình thực tế đầu tiên về thời trang nhưng phải đến The New Mentor, người ta mới thấy được sức ảnh hưởng của một Giám đốc sáng tạo trong việc làm mới những tiêu chuẩn cũ.

Giữa thời điểm The New Mentor lọt vào Top 5 đề cử cho hạng mục TV Show của năm tại WeChoice Awards 2023, Alex Fox đã có những chia sẻ ngắn cùng chúng tôi xoay quanh về chương trình mà anh đã để lại nhiều điểm nhấn đặc biệt.

The New Mentor được đề cử hạng mục TVShow của năm tại WeChoice Awards 2023. Đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo, Alex Fox có cảm xúc gì?

Alex rất vui và vinh dự khi chương trình được đề cử tại WeChoice Awards năm nay. Điều này chứng minh sự cố gắng của không chỉ Alex mà là toàn thể ekip đã được một sự ghi nhận nhất định.

Khi làm việc tại The New Mentor, khó khăn nhất đối với Alex Fox là gì?

Đó là mình phải làm sao để một chương trình về người mẫu - thời trang trở nên hấp dẫn và thật sự đúng tính chất thời trang nhất.

Làm thế nào để Alex Fox cân bằng sự sáng tạo cá nhân với những yêu cầu của NSX hay những tên tuổi lớn như Thanh Hằng - Hà Hồ?

Ngay từ đầu Alex được chính các anh chị đề cử cho vị trí Giám đốc sáng tạo tại The New Mentor, đây cũng là sự thuận lợi cho Alex khi bắt tay vào làm việc. Những quyết định của Alex hầu như luôn được mọi người tin tưởng.

Vậy trong quá trình làm việc, có khi nào vì bảo vệ cái tôi mà mọi người xảy ra những tranh luận không? Hay ekip The New Mentor là một nhóm sản xuất đầy hòa khí?

Tất cả ekip đều là những người rất chuyên nghiệp. Nếu nói tranh luận để bảo vệ quan điểm cá nhân thì có lẽ Alex "đối đầu" nhiều nhất với Hương Giang. Cô ấy rất có chính kiến của mình và Alex tôn trọng sự thông minh của cô ấy nên các cuộc tranh luận đều luôn đầy hòa khí dù lúc thắng lúc thua.

Khoảnh khắc viral nhất của Alex Fox trong chương trình chính là màn "combat" với Hương Giang. Còn khoảnh khắc hậu trường nào giữa cả hai mà công chúng chưa được xem không?

Hương Giang là người Alex luôn "combat" cả sau và trước ống kính. Nhưng là "combat yêu" thôi mọi người ạ (cười).

Alex Fox là người khá thẳng thắn và không ngại va chạm trước những vấn đề liên quan đến chuyên môn của mình nhỉ?

Đúng nhưng chỉ trong phạm vi Alex biết thôi.

Làm việc với NSX thông minh và hoạt ngôn như Hương Giang cũng là một trải nghiệm đặc biệt với anh đúng không?

Với Alex, đó là một trải nghiệm rất sinh động.

Các concept trong chương trình được đánh giá rất cao về tính thẩm mỹ, high-fashion nhưng tôn vinh văn hóa Việt. Đâu là concept tốn thời gian nhất với Alex Fox? Và với cảm quan của anh thì đâu là concept khiến anh tự hào nhất?

Đối với Alex, mình thích nhất concept trong thử thách tuồng chèo vì mình mình làm được một sự cách tân mới cho hình ảnh mái đình.

Với sự sáng tạo thì chắc chắn có khen lẫn chê và các concept ở The New Mentor cũng vậy. Làm nghề nhiều năm thì cảm xúc của Alex Fox ra sao khi thấy ý kiến trái chiều cho "đứa con tinh thần" của mình?

Alex luôn thấy khen chê là điều cần thiết cho công việc liên quan đến sáng tạo. Những ý kiến khác nhau đó sẽ cho mình thấy nhiều khía cạnh hơn về "đứa con" mà 1 "proud father" (người cha tự hào) khó thấy được.

Theo anh, có công thức nào cho việc "Sáng tạo cá nhân nhưng tiếp cận được đa số đại chúng", giống cái cách mà Alex Fox đã chinh phục khán giả ở The New Mentor?

Mình phải có kinh nghiệm. Alex nghĩ mình không nên vội chinh phục số đông mà hãy cứ rèn luyện tính sáng tạo cá nhân trước và kinh nghiệm có được sẽ bổ sung cho phần đại chúng.

The New Mentor không phải là show thực tế đầu tiên về thời trang nhưng phải đến The New Mentor thì nhiều người mới thấy tầm quan trọng của một Giám đốc sáng tạo trong chương trình. Alex Fox nghĩ sao về nhận xét này?

Thật ra vai trò Giám đốc sáng tạo chỉ được biết đến rộng rãi vài năm gần đây ở Việt Nam. Dù mới nhưng điều đó chứng tỏ xã hội nói chung và ngành giải trí nói riêng đang chạy theo gần kịp sự phát triển của các nước thế giới.

Alex Fox từng chia sẻ anh tham gia The New Mentor với sự tình cờ. Tuy nhiên sự tình cờ này lại vô tình giúp tài năng của Alex Fox được nhiều người biết đến hơn. Khi gật đầu tham gia thì anh có dự tính được bản thân sẽ nhận được sự yêu thích của mọi người như hiện tại?

Thật ra khi quyết định tham gia The New Mentor, điều mà Alex luôn ưu tiên hàng đầu chính là làm ra một sản phẩm chất lượng nhất có thể.

Nếu The New Mentor sản xuất mùa 2 thì Alex Fox vẫn sẽ tham gia nữa chứ?

Alex sẽ tăng giá. Hi vọng sẽ vẫn được mời. (Cười)

Giả sử đồng ý tham gia chương trình thời trang khác, anh có sợ áp lực và bị so sánh với những thành công ở The New Mentor?

Mỗi chương trình luôn có tiêu chí riêng nên Alex nghĩ mình chỉ cần làm tốt nhất có thể là thành công phần nào rồi.

Alex Fox hẳn đắt show hơn sau The New Mentor nhỉ?

Mình ế nha!

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của Alex Fox!

