Người đứng sau thành công KOC VIETNAM 2023: "Giữa 2 vị master cá tính mạnh Luna Đào và Mai Ngô thì Kỳ Duyên như một yếu tố cân bằng"

KOC VIETNAM là chương trình kết hợp nội dung giải trí và đào tạo thông qua những thử thách kịch tích để khắc họa bức tranh về thị trường KOC hiện nay. Sau thành công ở mùa 1, KOC VIETNAM trở lại với chủ đề "Best Version of my SELL" - Nâng cấp KOCs thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bứt phá trở thành thế hệ KOCs tiên phong, phát triển bền vững và văn minh.

Trong chương trình, các thí sinh trải qua hàng loạt vòng thi đầy thử thách với những đề bài yêu cầu sự nhạy bén và khả năng sáng tạo. Bên cạnh đó, sự tham gia của host Kỳ Duyên cùng hai master Mai Ngô và Luna Đào cũng mang tới cho khán giả những tình huống thực tế hấp dẫn, kịch tính.

Đứng phía sau thành công của KOC VIETNAM 2023 còn có một tập thể ekip trẻ, toàn năng và luôn cố gắng để mang đến một chương trình thú vị cho khán giả. Chúng tôi đã có những chia sẻ với anh Trần Anh Dũng - Giám đốc dự án KOC VIETNAM 2023 để hiểu hơn tâm huyết, mục đích mà chương trình muốn hướng đến. Bên cạnh đó, anh Trần Anh Dũng cũng bày tỏ sự tự hào khi KOC VIETNAM lọt vào đề cử cho hạng mục TVShow của năm tại WeChoice Awards 2023.

Tại WeChoice Awards 2023, KOC VIETNAM được đề cử cho hạng mục TV Show của năm. Là NSX của chương trình, anh có cảm xúc gì thì trước thành quả này?

Thú thật việc lọt vào đề cử cho hạng mục TV Show của năm ở WeChoice Awards 2023 là điều tôi cũng như ekip hoàn toàn chưa nghĩ tới, vì năm nay có rất nhiều show thực tế chất lượng xuất hiện đến từ những đơn vị sản xuất lâu năm. Tới ngày mở cổng bình chọn chính thức, chúng tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ và hạnh phúc vì ban đầu chỉ nghĩ việc được cộng đồng để cử tại giai đoạn đầu tiên đã là một sự ghi nhận rất lớn của khán giả dành cho chương trình rồi.

Mình cũng xin được thay mặt ekip chương trình cảm ơn BTC WeChoice Awards đã có sự ghi nhận và đánh giá cho những nỗ lực của tụi mình với mùa 2 của KOC VIETNAM cũng như các đề cử còn lại.

Bên cạnh việc được đề cử tại WeChoice Awards 2023 thì theo anh đánh giá KOC VIETNAM mùa này còn đạt được những cột mốc nào khác?

Trước hết chúng tôi đã tìm ra Quán quân xứng đáng đó là Phương Oanh Daily. Bên cạnh đó, KOC VIETNAM còn tạo thêm cơ hội cho những gương mặt đầy tiềm năng cho KOC - một thị trường còn nhiều điều hấp dẫn chưa được khai phá và đang dần trở thành xu hướng rõ rệt.

KOC VIETNAM mùa 2 cũng có sự thay đổi rất lớn về format so với mùa 1, và "trộm vía" chương trình nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả cho những đổi mới này. Ngoài ra chương trình cũng thu hút được sự quan tâm và ủng hộ của những đơn vị trong ngành, đặc biệt là số lượng nhà tài trợ tham gia mùa này cũng nhiều gấp đôi nữa.

Chương trình năm nay cũng khởi đầu thành công cho việc xây dựng và phát triển chuỗi dự án về Shoppertainment của VCCorp & AdSponsor - 2 đơn vị đầu tư và khai thác nội dung. Từ thời điểm này, KOC ngày càng được quan tâm và sẽ có nhiều sân chơi, nhiều cơ hội làm nghề hơn nhờ hệ sinh thái mà KOC VIETNAM tạo ra, khi trở thành điểm kết nối giữa nền tảng, đơn vị truyền thông, nhãn hàng và khán giả.

Theo anh, so với mùa 1 thì KOC VIETNAM 2023 có điểm gì khác biệt và thu hút người xem hơn?

Chủ đề của KOC VIETNAM năm nay chính là "Best Version of my SELL" - không chỉ nâng cấp KOC trở thành phiên bản tốt nhất, mà với ekip thực hiện chúng tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian và công sức để tự nâng cấp mình bằng nhiều hình thức nhằm mang đến một chương trình hấp dẫn cho khán giả.

Format chương trình năm nay thực sự là một bài toán "tự làm khó bản thân" của BTC khi chúng tôi bổ sung thử thách livestream - một hình thức giải trí kết hợp mua sắm đang là xu hướng mới của thương mại điện tử. Chính vì vậy yếu tố "thực tế" của chương trình cũng được đẩy lên cao hơn khi kết quả mỗi tập phụ thuộc không nhỏ vào doanh thu bán hàng trực tiếp ngay tại chương trình. Năm nay cũng là năm chúng tôi đầu tư hơn về bối cảnh, set quay và chất lượng thiết bị sản xuất, để thí sinh có không gian phù hợp cho các thử thách quay short video và livestream chân thực hơn, phù hợp hơn với sản phẩm đề bài.

Ngoài ra tôi nghĩ một điểm thu hút khán giả nhất chính là format chia team để thực hiện thử thách. Với 1 host và 2 master có cá tính khác biệt và tài năng, họ đã trở thành những nhân tố thu hút khán giả theo dõi hành trình của họ. Điều này cũng góp phần biến KOC VIETNAM trở thành một "cuộc đua" thực sự đầy kịch tích và cam go hơn hẳn. Phòng loại cũng là điểm mới thú vị mà chúng tôi cảm thấy cần xuất hiện trong năm nay. Với hình thức loại thí sinh mỗi tập, phòng loại thực sự đã trở thành nơi có những khoảnh khắc bùng nổ nhất trong show.

Nhìn chung năm nay ekip thực hiện đã tăng thêm các yếu tố giải trí (entertainment) để cân bằng với yếu tố chuyên môn (education) hơn, đó đều là nhờ những ý kiến đóng góp của quý vị khán giả từ mùa 1.

Mỗi tập lên sóng, NSX và ekip có đọc hết comment của khán giả?

Có chứ! Tôi nghĩ đọc comment khán giả là một trong những "thú vui giải trí" của bất cứ anh em làm show nào. Tuy nhiên vì thời gian và cường độ làm việc không cho phép nên tôi chỉ có thể đọc được bình luận sau khi chương trình lên sóng vài ngày. Đôi khi các bạn trong ekip thực hiện cũng có chụp lại một số comment thú vị về chương trình trên social gửi tôi xem, chúng tôi hạnh phúc vì mùa 2 được quý vị khán giả đón xem và ủng hộ rất nhiều.

Đâu đó cũng sẽ có những bình luận không tích cực. Là NSX thì anh có định hướng hay bàn bạc nội bộ như thế nào trước những luồng ý kiến như vậy?

"Trộm vía" năm nay chúng tôi chưa nhận được bất cứ phản ứng nào quá tiêu cực và nặng nề về chương trình. Tuy nhiên vì quá trình ghi hình đợt 2 diễn ra ngay trong thời điểm đợt 1 đang phát sóng, nên nếu có những bình luận mang tính xây dựng thì chúng tôi cũng đã có những điều chỉnh phù hợp và rút kinh nghiệm ngay trong quá trình sản xuất để các tập cuối của KOC VIETNAM diễn ra được trọn vẹn và vẫn đáp ứng được những mục tiêu chúng tôi đề ra từ đầu.

"Drama như một gia vị không thể thiếu cho gameshow thực tế". Quan điểm của anh như thế nào về ý kiến này?

Tôi đồng ý một phần. Tranh luận là cần thiết tại các cuộc thi, nhưng chỉ nên dừng ở chuyên môn. Không nên sa đà vào tranh cãi những điều không đáng, quá tập trung vào yếu tố giải trí mà xem nhẹ yếu tố chuyên môn. Đối với riêng cá nhân tôi thì drama chỉ là một trong những yếu tố cần để tạo nên mức độ quan tâm, thảo luận của khán giả và tăng yếu tố kịch tính của chương trình thôi. Nhưng nếu cố tình lạm dụng nó để "câu view" sẽ tạo ra phản ứng ngược.

Thật ra ranh giới giữa "tình huống tranh luận thực tế" và "cố tình tạo drama" rất mong manh. Rõ ràng trong cùng một thời điểm, mỗi người sẽ có những quan điểm, suy nghĩ khác nhau khi nhìn nhận một vấn đề và những tranh luận như vậy ở show thực tế rất dễ bị quy chụp là "tạo drama". Và lạm dụng drama có thể khiến chương trình bị mất thiện cảm, thậm chí các nhân vật còn bị tẩy chay, tấn công, bạo lực mạng và ảnh hưởng tới hình ảnh cá nhân rất lớn.

Phía NSX và ekip làm gì để định hướng KOC VIETNAM để tránh việc bị "drama hóa”?

Thú thật trước đây khi chưa làm show bao giờ, với cương vị là một người xem thôi, tôi cũng cảm thấy hơi "ngợp" trước những drama ở những show thực tế mà mình có theo dõi. Tuy nhiên khi trong quá trình thực hiện KOC VIETNAM thì tôi mới hiểu hoá ra cho dù mình có cố gắng tránh né nhưng cũng không thể thoát khỏi nó, drama tự tìm đến chúng tôi. Thật sự tôi đồng cảm rất sâu sắc với những ekip sản xuất khác. (Cười)

Để tránh việc bị "drama hoá" thì việc quản trị rủi ro ngay từ giai đoạn tiền sản xuất là rất quan trọng. Thậm chí trước mỗi tập phát sóng chúng mình đã phải duyệt đi duyệt lại với nhau rất nhiều lần và cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định phân cảnh nào được lên sóng và phân cảnh nào sẽ phải cắt bỏ. Đặc biệt với một chương trình như KOC VIETNAM - nơi để giúp các bạn thí sinh xây dựng hình ảnh đẹp về nghề KOC với khán giả thì chúng tôi rất quan tâm và coi trọng việc tránh "drama hoá" chương trình và giải thích các tình huống thực tế diễn ra ngay chính trong tập phát sóng đó.

KOC VIETNAM năm nay có sự thay đổi từ host đến master. Với anh, Luna Đào - Kỳ Duyên - Mai Ngô là bộ 3 như thế nào?

Bộ 3 này rất thú vị. Cả 3 đều có xuất phát điểm từ những show thực tế khác nhau, chuyên môn cũng có sự khác nhau và tài năng khác nhau. Việc có mặt bộ 3 này trong một show thực tế như KOC VIETNAM là một yếu tố rất đáng mong chờ vì mỗi vị master đều có thế mạnh riêng, host Kỳ Duyên cũng được thể hiện mình ở một vai trò hoàn toàn mới và vô cùng quan trọng. Giữa 2 vị master đều có cá tính mạnh như Luna Đào và Mai Ngô thì sự xuất hiện của Kỳ Duyên như một yếu tố cân bằng và có những quyết định rất công tâm, điềm đạm, lý trí nhưng cũng rất quý mến thí sinh.

Còn với 2 vị master, mình nghĩ đây là một sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn cho chương trình. Nhờ có sự dẫn dắt và trau dồi kỹ năng thêm từ 2 vị master này mà các thí sinh bước ra từ cuộc thi đã có thêm những trải nghiệm và bài học mới, nâng cấp bản thân một cách rõ rệt. Ngoài ra tương tác giữa 2 vị master này "tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng".

Dường như dàn thí sinh năm nay vô cùng cá tính và có nhiều tình huống anh cũng phải tìm cách làm hài lòng tất cả?

Thí sinh năm nay đều là những gương mặt đã là KOC chuyên nghiệp. Rất nhiều bạn trước khi đến với chương trình đã có mức độ nhận diện trên nền tảng và có lượng followers khủng. Chính vì có sự nổi tiếng và đạt thành công sớm nên các thí sinh năm nay cũng có sự đầu tư hơn trong quá trình tham gia, có kinh nghiệm và thể hiện cá tính rõ nét nhiều hơn. Đặc biệt trải qua 1-2 năm thôi, với sự đồng hành của các đơn vị MCN quản lý thì các bạn được "o bế" tốt hơn, nên thay vì chỉ phải làm việc với thí sinh thì ekip đồng thời phải làm việc với hơn 10 đơn vị MCN của thí sinh nữa, tính chất làm việc phức tạp hơn nhiều.

Do đó mỗi khi xảy ra sự cố cho dù rất nhỏ, chúng mình cũng phải lắng nghe ý kiến đóng góp từ thí sinh, hai vị master và cả MCN của các bạn, để quá trình sản xuất diễn ra được thuận lợi và hoàn thiện. Đó cũng là một trong những thử thách lớn nhất của ekip làm sao để hài hoà được nhiều bên như vậy cùng một lúc.

Các tập KOC VIETNAM đều mang đến cho khán giả những phiên live kịch tính, căng thẳng và cũng vô cùng hoành tráng. Không biết không khí ở hiện trường có khác gì so với khi lên hình?

Như tôi có nhắc tới ở trên, các thí sinh năm nay đều có những sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho các phần thể hiện của mình. Năm nay tôi hay ví trường quay KOC VIETNAM như một "công xưởng" livestream vậy, mỗi mét vuông của set quay đều được biến thành một ekip thực hiện livestream chuyên nghiệp với đầy đủ thiết bị và nhân sự được các thí sinh chuẩn bị như một phiên livestream thật ngoài đời.

Chính vì vậy không khí ở trường quay rất sôi nổi và có chút "ồn ào". Vì phiên livestream là một trong những thử thách rất quan trọng nên các thí sinh hoàn toàn tập trung và đam mê. Mỗi lần chứng kiến thử thách livestream diễn ra, anh em trong ekip đâu đó cũng thấu hiểu được nỗi vất vả mà KOC cũng như ekip của các bạn đang trải qua mỗi ngày khi thực hiện công việc này.

So với mùa 1 thì các thí sinh năm nay được hóa thân nhân vật/hình ảnh khác nhau cho mỗi tập. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng ngoài mang đến hình ảnh đẹp thì chưa thấy được rõ mục đích của sự sắp xếp này. Anhcó lý giải gì cho ý kiến này?

Thực ra mỗi tập chúng mình đều mang tới những chủ đề khác nhau với dụng ý khác nhau. Và nếu chỉ làm thử thách video và livestream đơn thuần như mùa 1 thì có nhàm chán quá không? Thực ra để nắm bắt xu hướng Shoppertainment hiện tại, chúng mình đã nâng cấp một số phiên livestream có thêm yếu tố hoá thân để nhấn mạnh yếu tố "giải trí" cũng rất quan trọng trong việc tiếp cận khán giả, giữ chân người xem và tăng tỉ lệ mua hàng. Ngoài ra, việc hoá thân cũng sẽ làm bật lên nét cá tính của chính thí sinh và làm tăng tính thử thách của các đề bài, đưa thí sinh bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Việc cùng giải một bài toán khó như vậy với các bạn KOC cũng sẽ giúp BTC có thể nhận biết được đâu là một bạn KOC phù hợp để trở thành Quán quân thông qua cách giải đề bài và thực hiện thử thách này ra sao trong chương trình.

Sau 2 mùa KOC VIETNAM đã ghi được nhiều dấu ấn. NSX có ấp ủ gì cho mùa 3 sẽ trở lại?

Trong những năm tiếp theo chúng mình vẫn kỳ vọng KOC VIETNAM sẽ là sân chơi hàng đầu để góp phần giúp cho thị trường KOC phát triển xứng đáng với tiềm năng nó đang có, và tất cả các đơn vị tham gia như KOLs, KOCs, nhãn hàng, các MCN, nền tảng,... được hưởng lợi nhờ vào sự phát triển trên. Với mùa 3, chúng tôi cũng đang "thai nghén" một số ý tưởng hay ho tuy nhiên xin phép được bật mí với quý vị khán giả sau, khi điều kiện cho phép. Hãy cùng đón chờ những chương trình sắp tới của chúng mình về KOC trên các nền tảng số nhé!

Theo anh, điều mà các KOCs có được lớn nhất khi bước ra khỏi chương trình là gì?

Tôi nghĩ đó là những cơ hội. Cơ hội được khán giả biết tới nhiều hơn, không còn chỉ gói gọn trên nền tảng thế mạnh của các bạn, rút ngắn quá trình xây dựng hình ảnh và thương hiệu cá nhân, trau dồi kỹ năng làm nghề. Cơ hội để được tiếp xúc với những thứ các bạn chưa từng được làm: đó là sự quan tâm của truyền thông báo chí, là những sự hợp tác/collab với KOLs tên tuổi. Cơ hội được các nhãn hàng quan tâm và phát triển nghề nghiệp chuyên sâu hơn nữa sau khi bước ra khỏi chương trình.

Trong đề cử WeChoice Awards 2023 năm nay, KOC VIETNAM cạnh tranh với nhiều chương trình đình đám. Là NSX thì anh có kỳ vọng gì cho cơ hội thắng giải lần này?

Việc lọt vào top 5 đề cử TV Show của năm cũng đã là một thành công rất lớn của ekip thực hiện chương trình trong năm nay. Những đề cử khác đều là những đối thủ rất mạnh nên chúng tôi thực ra cũng không kỳ vọng nhiều vào câu chuyện thắng giải. KOC VIETNAM cũng đã được công nhận nhưng mình cũng hy vọng chương trình sẽ nhận được nhiều yêu thương từ khán giả bằng việc lọt vào Top 3 chẳng hạn. Cũng xứng đáng mà đúng không ạ!!!

