WeChoice Awards 2023: Lộ diện 5 show giải trí xuất sắc nhất năm, 2 ngày 1 đêm - Rap Việt "chiến" với dàn chị đại!

Sau giai đoạn đề cử, cổng bình chọn của WeChoice Awards 2023 đã chính thức được mở vào tối 8/1/2024. Bên cạnh việc tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc, truyền cảm hứng tích cực đến cho cộng đồng trong năm vừa qua, khán giả cũng dồn sự chú ý đến cho những hạng mục đề cử thuộc mảng giải trí, trong đó có cả TV Show của năm. 5 đề cử tại hạng mục đều là những chương trình thực tế "tạo bão", được nhiều khán giả yêu mến trong năm 2023 bao gồm 2 ngày 1 đêm, Rap Việt, The New Mentor, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, KOC VIETNAM.

2 ngày 1 đêm - Show giải trí kết hợp du lịch quảng bá Việt Nam chưa từng hạ nhiệt

Trong năm 2022 - 2023, 2 ngày 1 đêm vẫn giữ nguyên dàn cast bao gồm Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, HIEUTHUHAI, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Cris Phan. Với khẩu hiệu "Tự do - tự lo", khán giả được nhìn thấy những khía cạnh khác trong sinh hoạt đời thường, trải nghiệm của 6 thành viên chính cùng dàn khách mời trong các chuyến hành trình kéo dài 2 ngày 1 đêm.

Dàn cast thú vị là yếu tố giúp 2 ngày 1 đêm chiếm được tình cảm của khán giả

Thành công lớn nhất của 2 ngày 1 đêm là việc kết hợp giữa yếu tố giải trí với quảng bá nét đẹp của cảnh quan, con người Việt Nam thông qua các địa danh mà chương trình đến ghi hình. Bên cạnh những địa điểm quen thuộc, chương trình tìm ra những nơi mới lạ, chưa được khai thác du lịch để giới thiệu đến người xem, nhằm giúp cải thiện đời sống cho bà con. Ở mỗi mùa, chương trình sẽ phân bố đều các số ghi hình tại nhiều địa điểm ở 3 miền Bắc - Trung - Nam, lan toả nét đẹp mảnh đất hình chữ S đến khán giả trong nước lẫn quốc tế.

2 ngày 1 đêm đang tạm dẫn đầu ở hạng mục TV Show của năm với gần 2.000 phiếu bầu

Bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy sức hút của 2 ngày 1 đêm là có nhiều tập lọt vào Top 1 Trending. Sau gần 5 tháng kể từ ngày đầu tiên lên sóng, chương trình đã thu về hơn 2,2 tỷ lượt xem trên các nền tảng số. Ở mùa thứ 2, có 7 tập phát sóng đầu tiên đều lọt vào top thịnh hành, trong đó có tới 6 tập đạt top 1. Sức hút thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội cũng vì vậy mà tăng gấp 3 lần so với mùa đầu tiên. Hơn cả 1 chương trình giải trí, mang lại tiếng cười, 2 ngày 1 đêm đã và đang làm tốt vai trò quảng bá du lịch, khơi dậy niềm tự hào về nét đẹp văn hoá - con người Việt Nam.

Rap Việt mùa 3 - show rap "tạo bão" trong cộng đồng Hip-hop Việt Nam

Rap Việt mùa 3 quy tụ những cái tên quen thuộc trở lại từ những mùa trước như MC Trấn Thành cùng bộ ba giám khảo Suboi, Karik, JustaTee. Trong khi đó, 4 ghế HLV được thay mới hoàn toàn với những gương mặt nổi bật trong giới rapper thời điểm hiện tại: B Ray, BigDaddy, Andree và "huyền thoại" trở về từ Mỹ - Thái VG. Chương trình năm nay cũng là dịp cho đội ngũ nhà sản xuất âm nhạc đầy tài năng bước gần hơn tới khán giả. Những cái tên trẻ như wokeup, 2pillz hợp tác cùng các producer đã có tên tuổi từ lâu là DuongK, Masew đã tạo ra một mùa giải với màu nhạc "đa sắc" của Rap Việt.

Bộ sậu làm nên Rap Việt mùa 3

Sau 3 mùa, chương trình đã giúp nhiều thí sinh trong giới underground có cơ hội tỏa sáng, cũng như được khán giả biết đến nhiều hơn. Riêng mùa 3 còn mang đến nhiều nhân tố mới cho làng nhạc rap. Một số cái tên có thể kể đến như Double2T, Ogenus, Pháp Kiều...

Nhờ Rap Việt mùa 3, nhiều rapper tài năng có cơ hội đến gần hơn với công chúng

Hơn 4 tháng phát sóng, 16 tập của Rap Việt mùa 3 liên tục "leo đỉnh" trending YouTube sau thời gian ngắn công chiếu. Chương trình được đông đảo khán giả đón nhận với hơn 10 tỷ lượt xem (số liệu được tổng hợp từ VieON, YouTube, Facebook, TikTok). Ngoài ra, Rap Việt năm nay tạo nên tiền lệ chưa từng có trên thành tích nhạc số khi chạm ngưỡng 1 triệu người nghe hàng tháng và có đồng thời 26 ca khúc lọt top 200 Spotify Việt Nam. Thành công của mùa 3 thực sự là tín hiệu tốt để khán giả tiếp tục trông đợi vào những mùa tiếp theo của chương trình.

The New Mentor - "Cơn sốt" show thực tế 2023 trong cộng đồng fan sắc đẹp

Năm 2023, sự ra đời của The New Mentor - Người mẫu toàn năng dưới bàn tay nhào nặng của Dược sĩ Tiến - nhà sản xuất chương trình đã thành "cơn sốt" trong cộng đồng fan sắc đẹp. Bên cạnh quy tụ những gương mặt người mẫu kỳ cựu thi đấu, The New Mentor còn "bắt bài" tâm lý của khán giả về mong muốn được chứng kiến các chị đại làng mẫu đối đầu. Thế nên, khi The New Mentor "chốt đơn" Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà cùng tham gia, các diễn đàn MXH lập tức bùng nổ. Chưa dừng lại ở đó, 2 gương mặt quen thuộc với truyền hình thực tế là Hương Giang và Lan Khuê cũng "góp vui", giúp tăng thêm độ hot cho chương trình.

4 super mentor của The New Mentor 2023. Chương trình ra đời với mục đích nâng tầm người mẫu, giúp các "chân dài" rèn luyện các kỹ năng và đạt vị trí tương xứng với những nỗ lực của chính mình

Những thử thách trong chương trình được khán giả nhận xét là độc đáo và mang đậm tính thời trang. Các concept cũng được đầu tư chỉn chu, đẹp mắt và luôn khiến nhiều người xem phải "wow" về độ sáng tạo. Ngoài ra, khả năng chỉ đạo và chuyên môn của các huấn luyện viên cũng khiến người xem hài lòng công nhận. The New Mentor cho thấy sự nâng cấp của mảng show thực tế về thời trang, cùng tư duy, tính thẩm mỹ tiệm cận thế giới.

Dù là mùa đầu tiên tổ chức nhưng The New Mentor đã chứng minh được sức hút của mình với những thước đo được tính bằng con số. Trong suốt 3 tháng công chiếu, The New Mentor thu về lượt xem khủng trên YouTube và không ít lần lọt Top thịnh hành. Mỗi một tập lên sóng, chương trình đều gây sốt trên khắp các nền tảng MXH.

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng - show giải trí quy tụ 2 Diva và hơn 20 nghệ sĩ hot Vbiz

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là chương trình đầu tiên quy tụ hơn 30 nghệ sĩ đến từ những lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Trong đó có hết 2/4 Diva Việt Nam là Hồng Nhung - Mỹ Linh cùng nhiều giọng ca có tuổi nghề kỳ cựu gồm Thu Phương, Lệ Quyên, Lưu Hương Giang, Uyên Linh... Ngoài ra, sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu mến hiện tại như Lan Ngọc, Diệu Nhi... càng giúp chương trình "tăng nhiệt" hơn hẳn các show thực tế khác lên sóng cùng thời điểm.

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng truyền tải thông điệp tích cực đến phái đẹp, giúp người phụ nữ bỏ qua quan niệm về tuổi tác, thỏa sức với đam mê và vượt qua giới hạn của bản thân, tạo cơ hội kết nối giữa các nghệ sĩ lớn trong ngành giải trí.

Diva Hồng Nhung, Diva Mỹ Linh được yêu mến ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Theo dõi các tập phát sóng, khán giả được chứng kiến loạt sân khấu hoành tráng - nơi các chị đẹp hết mình trình diễn những tiết mục đầy ấn tượng và giàu cảm xúc. Những màn chia đội, trình diễn luôn thành đề tài bàn luận sôi nổi của khán giả trên khắp các diễn đàn Vbiz. Bằng chứng là sau tập 8, hashtag Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã cán mốc 1,2 tỷ lượt xem trên nền tảng TikTok. Các tập phát sóng của chương trình đa phần đều lọt top trending YouTube và thu về hàng trăm ngàn bình luận từ cư dân mạng.

Sân khấu Chị đẹp đạp gió rẽ sóng luôn được khán giả đặc biệt quan tâm

KOC VIETNAM - chương trình KOC hot nhất năm 2023

Sau thành công ở mùa đầu tiên, chương trình thực tế KOC VIETNAM 2023 tiếp tục gây chú ý khi quay trở lại cùng format mới toanh. Với chủ đề mùa 2: Best version of my sell, cuộc thi tìm kiếm và nâng cấp KOCs trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bứt phá trở thành thế hệ KOCs tiên phong, chuyên nghiệp và văn minh.

Trong chương trình, các thí sinh bước vào những vòng thi đầy thử thách với những đề bài yêu cầu sự nhạy bén và khả năng sáng tạo. Bên cạnh đó, sự tham gia của host Kỳ Duyên cùng hai Master Mai Ngô và Luna Đào cũng mang tới cho khán giả những tình huống thực tế đầy hấp dẫn, kịch tính.

KOC VIETNAM 2023 mang đến nhiều đề bài thách thức sự sáng tạo của thí sinh

Võ Hoàng Yến là một trong những khách mời tham gia chương trình năm nay

Nắm bắt nhu cầu của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mua sắm online, KOC VIETNAM - chương trình kết hợp nội dung giải trí và đào tạo đã mang đến những thử thách cam go, những câu chuyện thực tế, những tình huống kịch tính khắc họa bức tranh thị trường KOC hiện nay. Cuộc thi nhằm tìm kiếm, vinh danh và mang đến nhiều cơ hội cho thế hệ KOC chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam trong thời đại 4.0.

