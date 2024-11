Cái kết nào cho giấc mơ 10 năm của Kỳ Duyên ở Miss Universe?

Từ khoá "Nguyễn Cao Kỳ Duyên", "Miss Universe" được tìm kiếm tăng vọt trong suốt 3 tuần vừa qua. Không thể phủ nhận rằng sau Phạm Hương, Khánh Vân thì Hoa hậu Kỳ Duyên là đại diện Việt Nam thu hút truyền thông nhất trong những năm gần đây. Hoa hậu Kỳ Duyên vào showbiz 10 năm, thời gian đủ để một người xây dựng được vị thế nhất định trong lòng công chúng.

Màn đăng quang "cú đúp" của Kỳ Duyên tại Hoa hậu Việt Nam, Miss Universe Vietnam đã tạo nên cú chấn động showbiz, khiến công chúng càng thêm kỳ vọng vào một tương lai mới của đại diện Việt Nam ở Miss Universe. Hành trình của Kỳ Duyên tại Miss Universe hiện được tính bằng giờ, liệu cô sẽ về đích ở vị trí nào?

Chỉ còn chưa đầy 1 ngày nữa, Kỳ Duyên sẽ chính thức bước vào đêm Chung kết Miss Universe

Khó khăn của Kỳ Duyên ở Miss Unverse?

Trước đêm thi Bán kết Miss Universe, Kỳ Duyên gặp sự cố thất lạc Trang phục dân tộc, đồng thời chiến thắng của Thanh Thuỷ phần nào cũng khiến cô gặp áp lực tâm lý. Thế nhưng, Kỳ Duyên vẫn thể hiện khá ổn định, dù có tranh cãi nhưng vẫn được nhiều người khen ngợi. Đặc biệt, Kỳ Duyên tạo bất ngờ và được thể hiện được thần thái quyền lực, cuốn hút ở phần thi Trang phục dân tộc.

Clip: Phần thi Trang phục dân tộc của Kỳ Duyên ở Bán kết

Quay ngược về hành trình hơn 3 tuần của Kỳ Duyên ở Miss Universe, có thể thấy đại diện Việt Nam có những khó khăn nhất định. Trước tiên về mặt giao tiếp, "trình" tiếng Anh của Kỳ Duyên ở mức như thế nào vẫn là điều khiến nhiều người tranh cãi. Theo quan sát trong cả hành trình vừa qua Kỳ Duyên chỉ sử dụng những câu có ngữ pháp và từ vựng đơn giản, thậm chí có lúc còn "né micro" phỏng vấn. Khi đăng clip 35 giây sử dụng hoàn toàn tiếng Anh thì Kỳ Duyên bị soi học thuộc lòng. Các bài đăng thông báo, cập nhật mà Kỳ Duyên đăng trên mạng xã hội cũng sử dụng hầu hết tiếng Việt. Theo nàng hậu chia sẻ, cô cũng sẽ sử dụng tiếng Việt nếu lọt vào vòng thi ứng xử.

Việc không nói tốt ngoại ngữ khiến Kỳ Duyên khó lòng thể hiện được bản thân trước đối thủ, giám khảo quốc tế. Như Thảo Nhi Lê từng nói trước mặt Kỳ Duyên trong talk show Featured Talk: "Nếu mình có mục tiêu được thi quốc tế, được đại diện cho Việt Nam, muốn kết nối với thế giới, muốn mang được Việt Nam ra quốc tế thì mình phải biết truyền cảm hứng. Nhưng truyền cảm hứng thế nào khi không có ngôn ngữ, mình không thể truyền đạt bằng ngôn ngữ tay chân suốt ngày được. Mình phải có một vài chữ để tiếp cận, trao đổi với người ta bởi ngôn ngữ là cách để kết nối con người với nhau. Như Nhi, tiếng Việt Nam tôi không giỏi, tôi nói kém hơn rất nhiều cô gái khác nhưng tôi nói ngắn nói gọn để cho người ta hiểu ý của mình và cho cảm xúc vào những lời nói đó, thế là ổn và tiếng Anh cũng thế".

Clip: Kỳ Duyên bối rối, chỉ nói những câu đơn giản khi được phỏng vấn

Khả năng tiếng Anh chưa lưu loát là 1 trong những khó khăn của Kỳ Duyên ở cuộc thi quốc tế

Ngoài ra, việc dính phải những ồn ào lúc còn trẻ cũng là một trong những điều bất lợi của Kỳ Duyên khi đến với đấu trường quốc tế. Bản thân Kỳ Duyên cũng thừa nhận đến hiện tại công chúng Việt cũng chưa thể bỏ qua, dù sự việc đã ra rất lâu. Trong chuỗi hoạt động Road to Miss Universe 2024, Kỳ Duyên trải lòng: "Em vẫn còn nhớ như in bài báo đầu tiên về scandal dáng ngủ kém duyên của Kỳ Duyên ở trên máy bay lan truyền khắp MXH là vào ngày 18/6/2015. Vụ việc là cú sốc tâm lý đối với em. Em có cảm giác mình bị tấn công trong trạng thái không có ý thức. Em biết hình ảnh của mình chưa phù hợp với hình ảnh của một người đang là Hoa hậu. Sự việc ồn ào đến mức khiến em bị ám ảnh và kể từ đó em không dám ngủ trên máy bay. Trước khi đăng quang Hoa hậu, em chỉ có đi học và về nhà, chưa từng va vấp xã hội. Tâm lý của em lúc đó lao xuống vực. Khi vấn đề tâm lý bất ổn như vậy, mọi người sẽ tìm đến những thứ có thể giúp bản thân giải tỏa, quên đi nỗi buồn như uống rượu, hút thuốc. Tại sao 10 năm rồi mà mọi người vẫn chưa từ bỏ. Em đã cố gắng rất nhiều để đạt được thành tựu nghề nghiệp, để được công nhận. Em tha thứ cho em vì em đã đứng lên, trở nên bản lĩnh tự tin hơn sau những ồn ào".

Trong phần thi đầu tiên ở Miss Universe 2024 có tên Voice For Change, đại diện Việt Nam gây chú ý khi lần đầu lên tiếng về chuyện chưa tốt nghiệp Đại học. Công chúng cho rằng việc nàng hậu thú nhận chưa tốt nghiệp đại học là thông tin bất lợi, tự phơi bày điểm yếu của mình tại cuộc thi. Tuy nhiên, trên thực tế tổ chức Miss Universe những năm qua không yêu cầu thí sinh phải có bằng đại học. Chưa kể, qua câu chuyện của mình, Kỳ Duyên còn nhắc nhở các bạn trẻ nên coi trọng việc học tập hơn.

Trong phần thi đầu tiên ở Miss Universe 2024 có tên Voice For Change, đại diện Việt Nam nói: "Tôi đã từng trải qua khủng hoảng tâm lý nặng nề nhất, lúc đó tôi đang là sinh viên năm ba của trường Đại học Ngoại thương. Tôi không thể vượt qua được nên tạm dừng việc học của mình. Theo nhiều nghiên cứu của các tổ chức, các bạn sinh viên gặp khá nhiều vấn đề về tâm lý như rối loạn lo âu, trầm cảm. Do vậy, tôi mong muốn dự án và câu chuyện cá nhân của mình mang lại giải pháp giúp các bạn vượt qua như tôi đã từng gặp. Những sai lầm tuổi trẻ khiến tôi dằn vặt, chưa thể tha thứ cho mình. Sau đăng quang Miss Universe Vietnam, tôi muốn hoàn thành những điều còn dang dở trong quá khứ".

Kỳ Duyên chưa tốt nghiệp nhưng cô dùng câu chuyện cá nhân để đưa đến những hướng giải quyết tích cực hơn

Năm nay, Miss Universe có 127 thí sinh tham gia tranh đấu, con số cực khủng trong lịch sử cuộc thi. Vì thế, tỷ lệ cạnh tranh cũng cao hơn bao giờ hết, Kỳ Duyên phải cố gắng và nỗ lực gấp rất nhiều lần mới có thể có được vị trí cao. Trong suốt 3 tuần qua, các chuyên trang nhan sắc quốc tế liên tục đưa ra những bảng dự đoán, và đại diện Việt Nam thường xuyên "bay màu" trong danh sách top 20, 30. Sau đêm Bán kết, Kỳ Duyên còn không xuất hiện trong danh sách 2 bảng dự đoán đến từ 2 chuyên trang nhan sắc lớn. Tuy nhiên, các bảng dự đoán này chỉ có tính chất tham khảo, không liên quan đến chiến thắng cuối cùng của các thí sinh.

Kỳ Duyên vắng mặt trong bảng dự đoán trước giờ G Chung kết, tuy nhiên đại diện Việt Nam vẫn có cơ hội vươn mình, lội ngược dòng trong đêm thi quyết định

Cái kết nào cho giấc mơ 10 năm của Kỳ Duyên

Trước tiên, nói về những ưu điểm khiến Kỳ Duyên có thể chạm đến vương miện. Chắc chắn ai cũng phải thừa nhận rằng "hành trang" khiến Kỳ Duyên mạnh hơn các đại diện trước của Việt Nam chính là kinh nghiệm. Đã 10 năm kể từ thời khắc Nguyễn Cao Kỳ Duyên được xướng tên cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam, chính thức đặt chân vào showbiz. Trong 1 thập kỷ đó, nàng hậu đã làm mới, biến hoá đa dạng bản thân ở đủ vai trò. Không chỉ là khuôn mặt quen thuộc, đảm nhận những vị trí "đỉnh lưu", quan trọng trong các show thời trang, Kỳ Duyên còn là "thầy" của nhiều lứa người mẫu trẻ. Kỳ Duyên xuất hiện ở vị trí huấn luyện viên, giám khảo cho nhiều cuộc thi về thời trang để cũng tích luỹ được kha khá bài học, trải nghiệm để ngày càng hoàn thiện mình hơn. Đây cũng là lợi thế khiến đại diện Việt Nam được khen ngợi vì gu ăn mặt sang trọng, "chặt chém" khi đến với đấu trường quốc tế.

Ngoài "thâm niên" đã làm quen với môi trường showbiz, Kỳ Duyên còn tạo ấn tượng mạnh khi 2 lần đăng quang 2 cuộc thi danh giá tại Việt Nam. Đây chắc hẳn sẽ là một dòng thông tin cực ngạo nghễ của Kỳ Duyên để ghi vào hồ sơ chinh chiến Miss Universe, đồng thời cũng là bảo chứng cho những nỗ lực, hành trình rèn giũa bản thân của cô trong các cuộc thi trước đây. Khi là một cô gái 18 tuổi non nớt, Kỳ Duyên là Hoa hậu Việt Nam, khi đã trở thành một cô gái chín chắn, trưởng thành và đi qua nhiều giông bão cuộc đời, Kỳ Duyên là Miss Universe. Suốt 10 năm, Kỳ Duyên luôn đau đáu về giấc mơ chinh chiến quốc tế chưa được thực hiện vì chính những lùm xùm, ồn ào mà mình đã gây ra lúc còn khờ dại. Kỳ Duyên mất 2 năm để suy nghĩ về việc tìm lại hào quang, về việc phải hiện thực hoá những điều còn dang dở. Và khi Kỳ Duyên chiến thắng tại Miss Universe Vietnam, câu chuyện của cô trở thành cảm hứng cho nhiều người. Tin chắc rằng trong hành trình cuộc đời, ai trong chúng ta cũng một lần như Kỳ Duyên, từng bỏ lỡ giấc mơ, từng hối hận và từng phải nỗ lực từng ngày để tìm cách khắc phục, sửa sai.

Không bắt đầu từ con số 0 như nhiều nhân tố khác, Kỳ Duyên bước vào cuộc thi lần này với profile đã là ngôi sao lớn trong nước. Hành trình của cô gái sinh năm 1996 có rất nhiều nét khác biệt, một niềm cảm hứng đến từ việc theo đuổi ước mơ, dám bắt đầu lại từ đầu, đối mặt với nhiều thị phi, chỉ trích. Chắc hẳn các giám khảo sẽ cảm nhận được một Kỳ Duyên khác biệt giữa hơn 100 cô gái đến với mùa thi năm nay.

Như Kỳ Duyên từng chia sẻ: "Hoa hậu không hoàn hảo và tôi cũng không hoàn hảo. Nhưng chính sự không hoàn hảo đó mà câu chuyện của họ lại dễ lan tỏa và chạm đến những người đang cố gắng hoàn thiện bản thân. Duyên mong rằng bài học 10 năm này sẽ trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng. Câu chuyện này được lồng ghép vào sách ảnh, nằm trong dự án mang tên Forgive yourself and never give up (Tha thứ bản thân và không bao giờ bỏ cuộc)".

Kỳ Duyên là nàng hậu hiếm hoi của Vbiz 2 lần đăng quang Hoa hậu

Tiếp đến, Kỳ Duyên có một "hậu phương" vô cùng vững chắc. 10 năm làm showbiz, "Gấu" Kỳ Duyên dù trải qua không ít thăng trầm, sóng gió nhưng vẫn luôn nhận được sự yêu thương và công nhận của công chúng. Khi "mang chuông đi đánh xứ người", sự ủng hộ của người hâm mộ trong nước quý giá hơn bao giờ hết, nó sẽ là động lực, sức mạnh "tiếp lửa" cho cô gái Việt trên đấu trường quốc tế. Và Kỳ Duyên có điều đấy. Kỳ Duyên là 1 trong 5 người trong tổng số gần 130 người có lượt theo dõi khủng, tăng vọt từng ngày trên các nền tảng mạng xã hội. Mỗi bài đăng liên quan đến Kỳ Duyên trên trang Miss Universe đêu nhận về tương tác khủng, bỏ ra các đối thủ. Đây chắc hẳn cũng là một trong nhưng "điểm cộng" của đại diện Việt Nam tại đấu trường này. Ngoài ra, Kỳ Duyên còn được các nhà thiết kế, ekip Miss Universe, bạn bè hết lòng ủng hộ. Như Diệp Lâm Anh đã chi mạnh tay 25 triệu đồng để mua vote (bình chọn) làm quà tặng sinh nhật cho Kỳ Duyên cách đây ít ngày. Hương Giang cũng vừa công khai một lượng vote lớn cho Kỳ Duyên trong những ngày cuối.

Kỳ Duyên từng nói: "Tôi sẽ cố gắng hết sức. Trước đó, nếu chỉ có một mình thì tôi sẽ rất khó khăn trong quá trình chuẩn bị này. Nhưng hiện tại, tôi có gia đình, có tổ chức Miss Universe Vietnam, rất nhiều khán giả bên cạnh san sẻ. Tôi nghĩ khi đến Mexico để tham gia Miss Universe thì tôi đã là phiên bản tôi nhất của chính mình, hy vọng tôi sẽ mang về thành tích tốt nhất cho Việt Nam".

Kỳ Duyên có bề dày kinh nghiệm, đam mê khi đến với cuộc thi quốc tế

Kỳ Duyên sẽ về đích thế nào là hợp lý? Đây chắc chắn là câu hỏi được nhiều người đặt ra trước Chung kết. Với những cố gắng của nàng hậu suốt thời qua, người hâm mộ có niềm tin và chờ đợi Kỳ Duyên tung chiêu phút chót, bùng lên rực rỡ và tạo nên kỳ tích mới cho đại diện Việt Nam. Nếu kỳ Duyên đăng quang Miss Universe chắc chắn sẽ tạo nên "cú nổ" truyền thông cực đỉnh, còn không, cô vẫn có chiến thắng chính bản thân mình và chiến thắng trong lòng công chúng.

Nói về khả năng lọt top, người hâm mộ có quyền kì vọng vào thực lực của Kỳ Duyên ở cuộc thi năm nay. Không chỉ sở hữu nét đẹp nổi bật giữa dàn thí sinh, đặc biệt là visual rất đặc trưng so với các đối thủ châu Á, Kỳ Duyên còn có phong thái tự tin, bản lĩnh và thu hút. Cô hoàn toàn có quyền bước vào top, thậm chí là ẵm cho mình danh hiệu Miss Universe châu Á, một danh hiệu mới được ra đời trong mùa thi năm nay.

Kết quả trong Chung kết sáng 17/11 (giờ Việt Nam) sắp tới có ra sao thì Kỳ Duyên coi như đã thực hiện được ước mơ hô vang "Việt Nam" trên đấu trường quốc tế, công chúng cũng phần nào ghi nhận những nỗ lực của cô.

Nói về chuyện sẽ "tung chiêu" vào những giờ phút quan trọng, Kỳ Duyên từng chia sẻ: "Tôi đã hoạt động nhiều năm trong nghề rồi, tôi biết lúc nào mình cần sử dụng chiến thuật. Trong một cuộc thi, nếu không có chiến thuật riêng thì sẽ khó trong việc thể hiện 100% nội lực của mình trước công chúng, ban giám khảo. Tôi thật sự muốn dành sự tập trung cao độ cho đêm chung kết, bản thân tôi hoàn toàn tự tin và tin vào lý tưởng của mình mang đến chương trình, tôi thể hiện hết để cho khán giả thấy khi Kỳ Duyên cố gắng hết sức sẽ như thế nào".

Chung kết Miss Universe 2024 sẽ diễn ra tại Mexico, theo giờ Việt Nam là 8h00 ngày 17/11. Trong đêm chung kết, Top 30 sẽ lộ diện bao gồm 29 cô gái xuất sắc nhất và 1 người đẹp được bầu chọn nhiều nhất qua hệ thống vote trên trang chủ Miss Universe. Top 30 sau đó sẽ tranh tài trong phần thi áo tắm, từ đó chọn ra 12 thí sinh tham gia phần thi váy dạ hội. Sau đó, 5 thí sinh được lựa chọn cho vòng ứng xử, trước khi công bố người chiến thắng và bốn á hậu. Ngoài các á hậu, bốn nữ hoàng lục địa - là người xuất sắc nhất của mỗi châu lục: Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu, Châu Mỹ Latinh và Châu Phi cũng sẽ được xướng danh.