Lê Thu Trang xin lỗi, nói gì về việc dùng đồ nhái trên show truyền hình?

Mới đây, Quán quân The New Mentor Lê Thu Trang gây tranh cãi khi bị soi dùng chiếc quạt nhái, có chi tiết chữ sai chính tả là "Christian Doir" in mồn một trên sóng chương trình The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024. Không chỉ thế, giới mộ điệu thời trang còn nhận ra các thiết kế quạt của thương hiệu này không có bất kỳ mẫu nào giống với chiếc quạt mà Lê Thu Trang sử dụng làm phụ kiện trong chương trình. Nhiều người tỏ ra bức xúc, khó hiểu vì một cả ekip chương trình về thời trang, trải qua khâu quay dựng, hội tụ nhiều khuôn mặt "tay chơi" đồ hiệu... nhưng lại để Lê Thu Trang mắc lỗi một cách vô cùng lộ liễu, khó chấp như nhận.

Đến tối 11/8, Lê Thu Trang chính thức lên tiếng gửi lời xin lỗi, cô nhận sai và hứa sẽ rút kinh nghiệm về sau. Quán quân The New Mentor cho biết việc dùng đồ nhái, để lọt những hình ảnh không đẹp trên sóng chính là sơ suất của cô và ekip trong khâu chuẩn bị trang phục.

Cụ thể, Quán quân The New Mentor chia sẻ: "Trang xin lỗi mọi người vì những hình ảnh không đẹp liên quan đến trang phục của Trang tại chương trình The Next Gentlemen. Đây là sơ suất của Trang và ê-kíp trong quá trình chuẩn bị trang phục. Trang thật sự lấy làm tiếc và ý thức được sai sót của chính mình. Đây là một bài học Trang khắc cốt ghi tâm trong sự nghiệp, bản thân Trang sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc để không mắc phải lỗi như vậy nữa. Trang cảm ơn khán giả đã góp ý và đóng góp cho Trang để bản thân hoàn thiện hơn từng ngày".

Về phía công ty Hương Giang - NSX The Next Gentleman 2024, khi chúng tôi liên hệ thì đơn vị này từ chối phản hồi về sự việc của Lê Thu Trang.

Lê Thu Trang sử dụng đồ nhái, sai chính tả khá lộ liễu nhưng không một ai nhận ra từ set quay

Cô xin lỗi, cho biết lí do để lọt hình ảnh không đẹp trên là vì sơ suất ekip trong khâu chuẩn bị trang phục

Lê Thu Trang sinh năm 1997. Cô được khán giả biết tới khi vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam các năm 2017 và 2019. Sau cuộc thi, cô làm người mẫu, huấn luyện viên catwalk, mở lớp đào tạo hoa hậu và người mẫu. Năm 2023, Lê Thu Trang tham gia The New Mentor và giành giải Quán quân.

Là người của công chúng, Lê Thu Trang nên có sự chỉn chu, chuyên nghiệp hơn khi xuất hiện. Việc dùng đồ nhái ở show thời trang còn thể hiện sự thiếu tôn trọng, không chuyên nghiệp và không tôn trọng khán giả

Bước ra từ cuộc thi với ngôi vị cao nhất nhưng sự nghiệp của Lê Thu Trang không có nhiều điểm sáng hơn là bao. Cô chủ yếu tham gia những sự kiện, chương trình do Hương Giang và Dược sĩ Tiến tổ chức, đơn cử là vị trí Supporter trong The Next Gentleman 2024.

Bên cạnh Lê Thu Trang, The Next Gentleman 2024 quy tụ dàn giám khảo nổi tiếng cả trong nước lẫn quốc tế: Hoa hậu Hương Giang, Dược sĩ Tiến, Alex Fox, Hữu Long, DJ Matoom, Lukkade. Dàn Supporter chính thức của chương trình năm nay cũng lộ diện là Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Hương Ly, Lê Thu Trang, Mai Ngô, Như Vân.

Trải qua 2 tập trong chương trình The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024, Lê Thu Trang vẫn chưa thể hiện được gì nhiều ở kỹ năng huấn luyện. Thay vào đó, cô gây chú ý bởi màn tranh cãi nãy lửa với Như Vân ở tập 2 vừa qua. Theo đó, khi "gà nhà" Hứa Quý Long phải tiếc nuối ra về, quán quân The New Mentor 2023 đã tỏ thái độ và cho rằng kết quả này tất cả là do trình độ dẫn dắt của Như Vân. Như Vân cũng không chịu thua khi phản bác: "Trang cũng không thể nói rằng chị sẽ không support được. Em nên hỏi Ly, về chiến thuật của Ly thì hơn. Trò chơi thì phải có người thắng người thua. Và Vân chỉ thua 1 điểm thôi".

Lê Thu Trang là 1 trong 6 Supporter của Quý Ông Hoàn Mỹ 2024