Quán quân The Face Vietnam Huỳnh Tú Anh xuất hiện đầy cá tính tại sân bay, lên đường tới kinh đô thời trang bậc nhất thế giới

Vào ngày 31/1, quán quân The Face Vietnam 2023 - Huỳnh Tú Anh đã đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân. Cô lộ diện tươi tắn, mặc trang phục cá tính xuất hiện ở sân bay. Madame Trang Lê - CEO công ty MultiMedia JSC đồng thời cũng là GĐSX The Face Vietnam cũng có mặt tại đây để động viên khích lệ tới Huỳnh Tú Anh.

Đây là lần thứ 2 quán quân The Face Vietnam lên đường xuất ngoại. Lần này, người đẹp đặt chân tới kinh đô thời trang bậc nhất thế giới là Milan và Paris. Đây là giải thưởng đặc biệt dành cho Quán quân The Face Vietnam và cũng là cơ hội quý giá để Huỳnh Tú Anh được sải bước trên các sàn diễn đẳng cấp tại quốc tế.

Huỳnh Tú Anh lộ diện tươi tắn, đầy cá tính tại sân bay

Madame Trang Lê - CEO công ty MultiMedia JSC đồng thời cũng là GĐSX The Face Vietnam cũng xuất hiện để ủng hộ cô

Sau khi hoàn thành chuyến đi đầu tiên đến Nhật Bản, Quán quân The Face Vietnam 2023 - Huỳnh Tú Anh tiếp tục đến kinh đô thời trang danh giá Milan và Paris

Chuyến đi giúp cô tìm kiếm cơ hội được sải bước trên sàn diễn thời trang đẳng cấp - Milan Fashion Week và Paris Fashion Week

Được biết, để chuẩn bị cho chuyến đi quan trọng lần này, Huỳnh Tú Anh đã mất khá nhiều thời gian cho việc tập luyện, trau dồi những kiến thức, kỹ năng cần thiết.

Trong The Face Vietnam 2023 , Huỳnh Tú Anh là thành viên thuộc đội của HLV Anh Thư, cô được đánh giá là một đại diện tiêu biểu của dàn người mẫu thế hệ mới. Chân dài 21 tuổi sở hữu chiều cao 1m78 với gương mặt và thần thái. Xuất sắc giành ngôi vị quán quân The Face Vietnam 2023 , Huỳnh Tú Anh có cơ hội đi đến 6 tuần lễ thời trang lớn của thế giới bao gồm New York, London, Milan, Paris, Tokyo và Seoul Fashion Week.