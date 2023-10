Khung hình ngập drama trong tiệc cưới Thanh Hằng: Hương Giang "đụng độ" NSX The Face Vietnam

Tối 22/10, đám cưới của Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh đã được tổ chức tại địa điểm sang trọng ở TP.HCM. Nhiều sao Việt đình đám đã tề tựu để chung vui và gửi lời chúc phúc đến đôi tân lang tân nương. Gây chú ý trong số đó chính là cuộc đụng mặt của bộ đôi Hương Giang - Dược sĩ Tiến với bà Trang Lê - NSX The Face Vietnam.

Trên trang cá nhân, Hương Giang đã đăng tải hình ảnh chụp cùng Dược sĩ Tiến và bà Trang Lê. Cả 3 có thái độ thoải mái, cùng tươi cười rạng rỡ nhìn về phía ống kính. Hương Giang đính kèm dòng trạng thái: "Nhân lúc đợi hình cô dâu gửi, đăng một tấm hình thật nồng ấm tình yêu. Đêm hạnh phúc". Không những vậy, khoảnh khắc tương tác giữa Dược sĩ Tiến và bà Trang Lê trong buổi tiệc cũng được chia sẻ rầm rộ. Các fan thời trang luôn cho rằng giữa Hương Giang - Dược sĩ Tiến với bà Trang Lê tồn tại "cuộc chiến ngầm", 2 bên đều sở hữu những chương trình được coi là đối thủ, thế nên màn hội ngộ mới đây khiến netizen bàn tán rôm rả.

Hương Giang và Dược sĩ Tiến chụp ảnh chung với bà Trang Lê trong tiệc cưới của Thanh Hằng

Khoảnh khắc tương tác giữa 2 NSX chương trình người mẫu được chia sẻ rầm rộ

Drama nổi lên kể từ khi Hương Giang và Dược sĩ Tiến bắt tay sản xuất The New Mentor - chương trình thực tế về nghề người mẫu. Vì cùng khai thác chung nội dung nên The Face Vietnam và The New Mentor không tránh khỏi việc bị khán giả mang ra so sánh. Thậm chí, nhiều netizen còn soi loạt chi tiết "kèn cựa" giữa 2 chương trình, như việc công bố lịch trình trùng nhau để giành spotlight hay The New Mentor mời các HLV cũ của The Face Vietnam để ngồi ghế nóng,...

Thời điểm họp báo ra mắt The Face Vienam 2023, bà Trang Lê từng khẳng định đối thủ của The Face là Next Top Model, mà bản quyền 2 cuộc thi này ở Việt Nam đều do bà sở hữu. Thế nên, bà Trang Lê nhấn mạnh: "Ở Việt Nam, chúng tôi không có đối thủ".

The Face Vietnam và The New Mentor là 2 chương trình người mẫu được khán giả liên tục mang ra so sánh