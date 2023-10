Thanh Hằng lúng túng quên bài khi cùng học trò The New Mentor nhảy trước mặt chồng, 1 nhân vật liên tục vắng mặt

Chiếm spotlight tối 22/10 chính là lễ cưới của siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Lễ cưới của nữ siêu mẫu và ông xã được bảo đảm tính riêng tư, chỉ có người thân và bạn bè thân thiết đến dự, trong đó có cả dàn thí sinh team Thanh Hằng ở The New Mentor.

"Cô dâu mới" và học trò còn tái hiện lại tiết mục The New Mentor đã biểu diễn trong đêm Chung kết vừa qua. Đây là sân khấu ghi dấu ấn với khán giả khi có sự hỗ trợ của Saigon Pops Orchestra (SPO) - cũng là dàn nhạc do nhạc trưởng Trần Nhật Minh thành lập. Thanh Hằng và các thí sinh trong đội khiến quan khách hò reo, hú hét cổ vũ khi bắt đầu những bước nhảy đầu tiên. Trong lúc trình diễn, nữ siêu mẫu thi thoảng lộ vẻ lúng túng phải liếc sang học trò vì… quên bài. Cô còn hỏi lại Mai Ngô cạnh đó: "Tới khúc này đúng không?".

Thanh Hằng và dàn thí sinh tái hiện sân khấu đêm Chung kết The New Mentor

Thanh Hằng lúng túng khi quên bài

Đáng chú ý, trong đội hình dàn mỹ nhân này lại vắng bóng 1 thành viên là Bùi Lý Thiên Hương. Trước đó, người đẹp An Giang cũng không xuất hiện trong bộ ảnh thời trang của Thanh Hằng và các học trò.

Bộ ảnh thời trang trước đó của team Thanh Hằng cũng vắng mặt Bùi Lý Thiên Hương

Khung ảnh dàn học trò Thanh Hằng nhưng vắng bóng Bùi Lý Thiên Hương

Bùi Lý Thiên Hương là một trong hai thành viên bị loại sớm nhất team Thanh Hằng ở The New Mentor. Cô nhận vé vớt vào đêm Chung kết nhờ lượt bình chọn áp đảo, tiếp tục "chiến đấu" cùng các đối thủ nặng ký nhưng chỉ dừng chân ở vị trí top 8. Trong khi đó, Á hậu Hồng Hạnh tuy cũng bị loại trong tập 2 với Thiên Hương nhưng vẫn góp mặt trong bộ ảnh cưới và ngày trọng đại của "cô giáo".