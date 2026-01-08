Trời lạnh, những thói quen dễ gây hại cho sức khỏe

Trời lạnh giá, trước khi bắt tay vào làm việc gì hãy cân nhắc xem có ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân. Ảnh minh họa: Getty Images

Trong điều kiện thời tiết này, không ít thói quen sinh hoạt tưởng như vô hại lại trở thành yếu tố làm gia tăng nguy cơ bệnh tật, nhất là với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền.

Trước hết, tắm khuya hoặc tắm nước quá lạnh là một trong những thói quen nguy hiểm phổ biến vào mùa đông. Khi nhiệt độ môi trường thấp, sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột có thể gây co mạch mạnh, làm tăng huyết áp và nguy cơ tai biến tim mạch, đột quỵ. Việc tắm muộn sau 21-22 giờ càng làm cơ thể khó thích nghi, đặc biệt với những người có tiền sử tăng huyết áp, bệnh tim.

Bên cạnh đó, chủ quan khi ra ngoài trời lạnh cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe. Việc không giữ ấm đầy đủ vùng đầu, cổ, ngực và bàn chân khiến cơ thể mất nhiệt nhanh, làm suy giảm sức đề kháng. Điều này tạo điều kiện cho các bệnh lý đường hô hấp như cảm lạnh, viêm họng, viêm phế quản, cúm mùa bùng phát mạnh hơn.

Lạm dụng rượu bia để “chống rét” cũng là thói quen cần được cảnh báo. Cảm giác ấm lên sau khi uống rượu thực chất là do giãn mạch ngoại vi, khiến nhiệt thoát ra ngoài nhanh hơn và làm cơ thể mất nhiệt nhiều hơn. Rượu bia còn làm rối loạn điều hòa thân nhiệt, tăng nguy cơ hạ thân nhiệt, đặc biệt khi ở ngoài trời lạnh kéo dài.

Ít vận động trong những ngày rét đậm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Nhiều người có xu hướng ở trong nhà cả ngày, ngại vận động, dẫn đến tuần hoàn máu kém, cứng khớp, đau cơ và làm trầm trọng thêm các bệnh mạn tính như xương khớp, tim mạch. Thiếu vận động lâu ngày còn làm suy giảm thể lực và sức đề kháng.

Ngoài ra, ăn uống thiếu hợp lý vào mùa lạnh, như bỏ bữa sáng, ăn quá nhiều đồ dầu mỡ hoặc thực phẩm lạnh, có thể gây rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng đến quá trình sinh nhiệt của cơ thể. Cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng sẽ khó chống chịu với thời tiết giá rét kéo dài.

Các chuyên gia khuyến cáo, trong những ngày trời lạnh, mỗi người cần chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt: giữ ấm cơ thể khi ra ngoài, tắm vào thời điểm thích hợp với nước ấm, hạn chế rượu bia, duy trì vận động nhẹ nhàng trong nhà và ăn uống đầy đủ, cân đối. Việc nhận diện sớm những thói quen dễ gây hại và thay đổi kịp thời là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe trong mùa đông.