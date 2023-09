Trở về từ Việt Nam, Charlie Puth cầu hôn bạn gái "thanh mai trúc mã" bằng nhẫn kim cương cực khủng

Vào ngày 7/9, Charlie Puth bất ngờ đăng loạt ảnh hẹn hò với bạn gái Brooke Sansone cùng thông báo đã cầu hôn cô thành công. Nam ca sĩ hào hứng chia sẻ: "Tôi đã bay đến New York để hỏi cưới người bạn thân nhất, và cô ấy đã đồng ý. Anh trở thành phiên bản tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất là nhờ vào em đó Brookie (biệt danh của Brooke Sansone). Anh yêu em vô cùng, mãi mãi và mãi mãi về sau nữa".

Trong những bức ảnh hẹn hò, cặp đôi mỉm cười rạng rỡ và đắm chìm trong hạnh phúc. Charlie Puth cũng khoe khéo chiếc nhẫn kim cương "khủng" trên ngón tay bạn gái, là tín vật của tình yêu. Ngay lập tức, nam ca sĩ và bạn gái nhận được "cơn mưa" lời chúc mừng từ bạn bè thân thiết, cùng người hâm mộ khắp nơi trên thế giới.

Charlie Puth thông báo đã bay đến New York để cầu hôn bạn gái Brooke Sansone

Bạn gái Charlie Puth đồng ý ngay lập tức

Nam ca sĩ cầu hôn bạn gái bằng chiếc nhẫn kim cương cực khủng

Hiện tại, Charlie Puth chưa thông báo thêm về kế hoạch tổ chức đám cưới. Chỉ mới tháng 7 vừa qua, Charlie Puth đã đến Việt Nam tham dự đại nhạc hội 8Wonder và để lại ấn tượng mạnh trong lòng người hâm mộ.

Vào lúc nam ca sĩ hạ cánh tại sân bay Cam Ranh, netizen đã nhanh chóng soi ra Charlie Puth để hình nền điện thoại là ảnh bạn gái Brooke Sansone. Dù không đồng hành cùng nhau tới Việt Nam nhưng nam ca sĩ vẫn có cử chỉ ngọt ngào dành cho bạn gái, khiến cư dân mạng phải xuýt xoa ghen tỵ.

Charlie Puth để hình nền điện thoại là ảnh bạn gái

Trước đây, nam ca sĩ sinh năm 1991 là "tay sát gái" hàng đầu showbiz, anh từng hẹn hò với cả dàn mỹ nhân Selena Gomez, Bella Thorne, Hailee Steinfeld... Đến tháng 12/2022, Charlie Puth bất ngờ công khai đăng ảnh tình tứ với bạn gái mới Brooke Sansone nhân dịp sinh nhật lần thứ 31. Chủ nhân bản hit See You Again hào hứng chia sẻ: "Tôi không phải là kẻ thất bại, tôi đã không đánh mất cô ấy. Chúc mừng sinh nhật tôi". Ngay lập tức, các fan đã đổ xô đi tìm profile của Brooke Sansone.

Hóa ra Brooke Sansone là bạn thuở nhỏ của Charlie Puth, cả 2 đã cùng lớn lên tại New Jersey, Mỹ. Từ tháng 10/2022, nam ca sĩ đã úp mở về nửa kia trong 1 cuộc phỏng vấn: "Cô ấy là người đã cùng tôi lớn lên, luôn đối xử rất tốt với tôi. Tôi biết chắc rằng trong tương lai, mỗi khi cuộc sống khó khăn, cô ấy sẽ luôn bên tôi". Trước đó, cặp đôi có tương tác trên mạng xã hội và cùng tham gia lễ hội ở New York bên gia đình.

Cặp đôi công khai mối quan hệ vào sinh nhật tuổi 31 của Charlie Puth

Brooke Sansone hiện đang là chuyên viên PR cho công ty tư vấn thiết kế, hoàn toàn khác với những minh tinh showbiz hào nhoáng trong tình sử của Charlie Puth. Bố của Brooke Sansone cũng nhấn like bài viết cặp đôi công khai tình cảm. Vào năm 2014, ông xác nhận gia đình 2 bên có quen biết nhau, con gái ông là bạn thân của Charlie Puth.

Sau khi công khai hẹn hò, Charlie Puth thường xuyên đăng tải những hình ảnh tình tứ bên bạn gái lên trang cá nhân. Đến tháng 2/2023, Charlie Puth chính thức đưa bạn gái ra mắt truyền thông trên thảm đỏ buổi tiệc tiền lễ trao giải Grammy lần thứ 65 tại Los Angeles, Mỹ. Sau bao mối tình ồn ào với dàn mỹ nhân Hollywood, cuối cùng Charlie Puth đã tìm thấy hạnh phúc đích thực bên cô bạn thân "thanh mai trúc mã".

Charlie Puth và Brooke Sansone là bạn thân từ nhỏ, cùng lớn lên bên nhau

Nguồn: Instagram