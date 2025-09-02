"Trợ thủ" đắc lực khi đi đu concert: Top 1 phải chọn pin sạc dự phòng nhỏ gọn, sành điệu mà giá vẫn "hạt dẻ"

Ánh đèn sân khấu bừng sáng, idol của bạn xuất hiện và bạn vội vàng giơ chiếc điện thoại lên... để rồi chết lặng khi nhìn thấy vạch pin màu đỏ báo hiệu sắp sập nguồn. Đó chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất của bất kỳ ai đi "đu concert". Do đó, pin sạc dự phòng đã trở thành một vật bất ly thân trong hành trang đu concert. Món đồ này không chỉ dùng cho một đêm "cháy" hết mình không chỉ cần mạnh, mà còn phải nhỏ gọn, sành điệu và tiện lợi.

Nếu bạn đang tìm kiếm một "người bạn đồng hành" vừa đẹp, vừa sang nhưng có mức giá phải chăng, hãy tham khảo ngay những gợi ý dưới đây.

Sạc dự phòng không dây Ugreen

Đây là pin sạc dự phòng từ tính (MagSafe) dung lượng 10.000mAh, được thiết kế đặc biệt cho các dòng iPhone 12 đến 16. Với lực hút nam châm mạnh, pin có thể hít chắc vào mặt sau của iPhone, cho phép người dùng vừa sạc không dây vừa thoải mái sử dụng điện thoại.

Dung lượng 10.000mAh của pin có thể sạc đầy gần 2 lần cho iPhone 15 Pro. Ngoài sạc từ tính, pin còn có cổng USB-C hỗ trợ sạc nhanh PD 20W, cho phép sạc cùng lúc một thiết bị thứ hai. Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, mỏng nhẹ với lớp vỏ silicon mềm mại, rất tiện lợi để bỏ túi và mang theo khi di chuyển.

Giá bán: 429.000 đồng

Nơi mua: Shopee

Sạc Xiaomi Power Bank

Đối với những ai yêu thích sự đơn giản và thanh lịch, các mẫu pin sạc có thiết kế mỏng nhẹ, vỏ kim loại hoặc nhựa cao cấp với tông màu trung tính (đen, trắng, xám, bạc) là lựa chọn hàng đầu. Dòng sản phẩm của Xiaomi từ lâu đã nổi tiếng với thiết kế tối giản, cao cấp nhưng mức giá lại cực kỳ dễ chịu. Với lớp vỏ nhôm hoặc nhựa nhám chống bám vân tay, cùng độ mỏng ấn tượng, chúng dễ dàng bỏ vào túi xách hay thậm chí là túi quần. Dung lượng 10.000mAh là mức lý tưởng cho các chuyến đi trong ngày, đủ sạc đầy 1-2 lần cho hầu hết các dòng điện thoại.

Giá bán: 470.000 đồng

Nơi mua: Shopee

Sạc dự phòng ANKER Zolo

Đây là pin sạc dự phòng dung lượng 10.000mAh, nổi bật với công nghệ sạc nhanh 30W, có khả năng sạc cho iPhone 15 lên 57% pin chỉ trong 30 phút.

Sản phẩm được tích hợp sẵn một cáp USB-C siêu bền (chịu được hơn 10.000 lần uốn cong) và có thể sạc đầy khoảng 2 lần cho iPhone 15. Ngoài ra, pin còn hỗ trợ sạc nhanh hai chiều (sạc ra 30W, sạc vào 20W), tương thích với nhiều loại thiết bị từ điện thoại, máy tính bảng đến MacBook và máy chơi game.

Giá bán: 615.480 đồng

Nơi mua: Shopee

Baseus Lipow 20000mAh

Nếu bạn là người yêu công nghệ và muốn kiểm soát chính xác lượng pin còn lại, những mẫu sạc dự phòng có tích hợp màn hình LED hiển thị phần trăm pin là một lựa chọn không thể bỏ qua.

Pin sạc dự phòng Baseus Lipow 20000mAh là giải pháp lý tưởng cho những ai cần nguồn năng lượng ổn định khi di chuyển. Với dung lượng lên đến 20.000mAh, sản phẩm này giúp bạn sạc đầy điện thoại, máy tính bảng hoặc các thiết bị khác mà không lo hết pin khi đang sử dụng.

Giá bán: 331.000 đồng

Nơi mua: Shopee

Baseus Qpow3

Đây là pin sạc dự phòng đa năng, nổi bật với sự gọn nhẹ và khả năng hợp sẵn 2 cáp sạc là USB-C và Lightning (iP), giúp sạc cho hầu hết các thiết bị mà không cần mang theo dây cáp riêng.

Với sạc dự phòng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 22.5W và cho phép sạc nhiều thiết bị cùng lúc thông qua các cổng ra đa dạng. Ngoài ra, pin còn được trang bị màn hình LED để theo dõi dung lượng pin, và có vỏ ngoài làm từ nhựa ABS bền bỉ, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Giá bán:502.000 đồng

Nơi mua: Shopee