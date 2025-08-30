Trong một thông báo mới đây của Vinventures, VinFast sẽ sản xuất một mẫu xe tự lái cấp độ cao cho đối tác.

Cụ thể hơn, trong hợp tác với Tensor (công ty công nghệ có trụ sở tại thung lũng Silicon - Mỹ), VinFast sẽ phụ trách sản xuất, lắp ráp mẫu xe Robocar. Đây được giới thiệu là mẫu xe tự lái cấp độ 4 đầu tiên trên thế giới được bán thương mại , vì thế nên người tiêu dùng cá nhân có thể mua về sử dụng thay vì chỉ có thể thuê/đặt xe qua dịch vụ của một doanh nghiệp khác.

Theo giới thiệu, Tensor Robocar được phát triển từ đầu, chuyên cho mục đích tự hành. ﻿Tensor Robocar sẽ được trang bị tới hơn 100 cảm biến các loại, trong đó bao gồm 37 camera, 5 cảm biến LiDAR khác nhau, 11 radar. Với lượng cảm biến lớn, xe có thể nhận biết tốt tình huống giao thông xung quanh khi vận hành.

Do là xe tự hành, vô lăng của Tensor Robocar có thể gập lại, bàn đạp ga-thắng cũng có thể tự động thu lại khi xe trong chế độ tự hành.﻿

Để có thể tự vận hành, ﻿Tensor Robocar dựa vào hệ thống trí tuệ nhân tạo Tensor Foundation Model (Mô hình Nền tảng Tensor), vốn là sự kết hợp giữa hai hệ thống khác nhau. Trong khi một hệ thống hoạt động dựa trên cách bắt chước, mô phỏng để xử lý đa số tình huống trong thời gian thực, hệ thống còn lại ứng dụng mô hình thị giác-ngôn ngữ dựa trên Transformer nhằm diễn giải các trường hợp biên và độ phức tạp của môi trường.

Kết hợp hai hệ thống cho thấy Tensor đang nỗ lực cân bằng giữa ra quyết định nhanh với diễn giải bối cảnh rộng, nhằm biến việc bán xe tự hành thương mại trở nên khả thi hơn.﻿

Một điều thú vị là ﻿xe Tensor Robocar được thiết kế để xe có thể tự vận hành, không phụ thuộc vào hệ thống bên ngoài. Xe được trang bị thừa so với nhu cầu sử dụng hiện tại, ở cả hệ thống năng lượng, liên lạc, hay điều khiển. Xe cũng có các cảm biến giúp vệ sinh, chẩn đoán và tự cập nhật.

Việc trang bị thừa so với nhu cầu sử dụng thực tế nhằm giúp xe có thể hoạt động lâu hơn, dự phòng trong tương lai cần thêm trang thiết bị để vận hành. ﻿

Thông tin về xe cũng cho thấy Tensor Robocar có thể tính toán trước nhu cầu bảo dưỡng, tự đỗ xe, tự vận hành trong điều kiện không tối ưu - như khi tự đi trong hầm xe mà sóng kết nối ké, hay khi thời tiết xấu.

Theo phân cấp của Hiệp hội Kỹ thuật Ô tô ( SAE - Society of Automotive Engineers), xe tự hành có 5 cấp độ, trong đó cấp 5 là cao nhất; xe đạt cấp 5 có thể tự động vận hành, tự lái ở mọi nơi trong mọi điều kiện.

Trong khi đó ở cấp độ 4, xe cũng có thể tự vận hành rất tốt, trừ một số tình huống sẽ yêu cầu phải có người lái. ﻿

Ở hệ thống cấp độ 2 trên xe Tesla, người lái xe chịu trách nhiệm điều khiển xe mọi lúc - kể cả khi kích hoạt hệ thống; với hệ thống cấp 3 trở lên, người lái không cần chịu trách nhiệm điều khiển xe khi kích hoạt hệ thống, nhưng cần phải điều khiển xe ngay khi hệ thống yêu cầu.﻿

Trong hợp tác với VinFast, xe Robocar do Tensor phát triển sẽ được sản xuất tại Hải Phòng trên dây chuyền sản xuất của hãng xe Việt. Tại đây, VinFast sẽ phụ trách mọi công đoạn, từ dập, hàn, đến sơn, lắp ráp.﻿

Hợp tác giữa Tensor và VinFast cho thấy năng lực thực sự của hãng xe Việt, đồng thời cho thấy phần nào vị thế của hãng trên trường quốc tế.﻿