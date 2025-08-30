TikTok Shop siết phí vận chuyển từ 3/9: Người bán gánh phí các đơn hoàn, hủy

Trong thông báo vừa được TikTok Shop gửi tới nhà bán hàng, từ ngày 3/9/2025, sàn thương mại điện tử này sẽ áp dụng chính sách mới về phí vận chuyển đối với các đơn hàng phát sinh trên nền tảng. Theo đó nhà bán hàng sẽ phải chi trả phí vận chuyển chiều đi trong trường hợp đơn hàng giao không thành công hoặc bị trả lại, huỷ bỏ. Mức phí được ấn định tối đa 40.000 đồng cho mỗi đơn hàng.

Cụ thể, với các đơn hàng giao không thành công, nếu nguyên nhân xuất phát từ đơn vị vận chuyển, nhà bán có quyền gửi khiếu nại trong vòng 7 ngày làm việc để được xử lý. Tuy nhiên, trước khi khiếu nại được giải quyết, chi phí phát sinh vẫn do nhà bán tạm ứng. Trong trường hợp đơn hàng bị trả lại vì lý do từ phía người mua, bao gồm cả lý do "không còn cần nữa", phí vận chuyển chiều đi vẫn được tính cho nhà bán, sau khi trừ đi phần hỗ trợ từ voucher vận chuyển (nếu có).

TikTok Shop cũng quy định một số trường hợp ngoại lệ. Nhà bán sẽ không phải gánh phí trong các tình huống như đơn hàng trả một phần, đơn chỉ yêu cầu hoàn tiền mà không cần trả lại sản phẩm, hoặc đơn hàng do chính nhà bán tự thu xếp vận chuyển. Đây được xem là những tình huống đặc thù nhằm giảm thiểu tranh chấp và bảo đảm tính minh bạch trong quá trình xử lý đơn.

Đối với cộng đồng nhà bán, thay đổi này đồng nghĩa với việc chi phí kinh doanh có thể gia tăng, nhất là với những ngành hàng có tỉ lệ huỷ hoặc trả lại cao. Trước đây, phần lớn chi phí vận chuyển chiều đi được nền tảng hỗ trợ, giúp nhà bán giảm áp lực tài chính. Việc điều chỉnh chính sách lần này khiến nhà bán cần chú trọng hơn đến khâu xác nhận đơn, kiểm soát tồn kho, cũng như chất lượng sản phẩm để hạn chế rủi ro phát sinh chi phí ngoài dự kiến.

Ở chiều ngược lại, TikTok Shop cho biết sẽ triển khai chương trình hỗ trợ bổ sung vào tháng 10/2025, nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí cho nhà bán hàng. Hiện chưa có thông tin chi tiết về hình thức và phạm vi hỗ trợ, song nền tảng khẳng định sẽ công bố cụ thể trong thời gian tới.

Trong bối cảnh thương mại điện tử tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhanh, thay đổi về chính sách vận hành là điều khó tránh khỏi đối với các sàn. Việc siết chặt trách nhiệm chi trả phí vận chuyển với đơn hàng không thành công có thể góp phần giảm tỷ lệ đặt hàng ảo, nâng cao tính cam kết từ cả người mua và người bán.

Vào đầu tháng 4, Shopee từng giới thiệu chương trình PiShip nhằm giúp người bán tiết kiệm chi phí vận chuyển trả hàng (từ người mua về người bán) đối với các đơn hàng trả hàng/hoàn tiền THHT) và đơn hàng giao không thành công. Gói dịch vụ này sẽ chi trả phí vận chuyển trả hàng mà Người bán phải chịu đối với các đơn THHT và đơn giao không thành công theo tiêu chí của gói.