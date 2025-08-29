3 số điện thoại tuyệt đối không nghe máy, không kết bạn Zalo

Theo Công an TP.HCM, thời gian gần đây, nhiều người dân liên tục phản ánh tình trạng xuất hiện các số điện thoại hiển thị tên lạ như “EHUYENTRANG”, “EMMINHNGUYET” hay “CT LUATQTVN”. Thực chất đây là chiêu trò giả mạo nhằm lừa đảo, chiếm đoạt thông tin và tài sản của người dân. Lực lượng chức năng tại TP.HCM cho biết đã ghi nhận hàng loạt vụ việc, với thủ đoạn ngày càng tinh vi và nhắm thẳng vào nhóm nạn nhân dễ tổn thương, nhất là người cao tuổi.

Thủ đoạn không mới, nhưng cách tiếp cận nạn nhân ngày càng khéo léo. Kẻ gian thường giả danh nhân viên tài chính, nói năng ngọt ngào, sẵn sàng tư vấn gói vay lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn. Đáng lo ngại là chúng nắm rõ chi tiết đời tư như họ tên, năm sinh, địa chỉ, số CCCD, khiến nhiều người mất cảnh giác và tin rằng đang làm việc với tổ chức hợp pháp.

Điển hình như ông N (63 tuổi, ngụ TP.HCM) bất ngờ nhận cuộc gọi từ số hiển thị “EHUYENTRANG”, nghe lời tư vấn trơn tru của một “nhân viên tài chính” và suýt chuyển tiền đặt cọc hồ sơ vay vốn. Cũng trong ngày, bà H (58 tuổi, TP.HCM) lại hoảng loạn khi bị một người tự xưng cán bộ thuế dọa nợ thuế, có thể bị xử phạt.

Các kịch bản thường có điểm chung: Tạo tâm lý gấp gáp, khẩn cấp để nạn nhân hoảng sợ hoặc nôn nóng. Trong trường hợp khác, kẻ lừa đảo giả mạo cơ quan pháp luật, viện kiểm sát, thậm chí dựng chuyện “con bà đang bị công an giữ, cần tiền bảo lãnh ngay” hay “cháu bị tai nạn, cần tiền phẫu thuật gấp”.

Với tâm lý lo lắng cho người thân, nhiều cụ ông, cụ bà vội vã gom góp tiền gửi đi mà không kịp xác minh. Có trường hợp bà cụ nhận tin nhắn Messenger xưng là cháu ngoại, khóc lóc cầu cứu vì bị giữ hộ chiếu ở sân bay, cần gấp 70 triệu để giải quyết. Tin tưởng, người bà lập tức chuyển tiền và chỉ biết mình bị lừa khi gọi hỏi con gái.

Đối tượng lừa đảo nhắm vào người lớn tuổi vì đây là nhóm ít am hiểu công nghệ, dễ tin người và thường thiếu sự hỗ trợ kịp thời từ con cháu. Chúng đánh thẳng vào điểm yếu tâm lý: Sợ hãi, lo lắng cho bản thân và người thân.

Để bảo vệ mình, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuân thủ nguyên tắc “6 KHÔNG”:

- Không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ;

- Không kết bạn, trò chuyện với các tài khoản không rõ danh tính;

- Không truy cập đường link lạ;

- Không tin bất kỳ cuộc gọi nào xưng danh cán bộ nhà nước, cơ quan pháp luật yêu cầu cung cấp thông tin hoặc nộp tiền;

- Không chuyển khoản, đặt cọc cho người không quen biết;

- Không tin vào những món quà hay lợi nhuận phi thực tế.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, tội phạm còn lợi dụng cả trí tuệ nhân tạo (AI) để giả giọng nói hoặc tạo video mạo danh người thân. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, tự trang bị kiến thức bảo mật, hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội.