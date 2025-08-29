Giá vé xe buýt, metro dịp 2/9 thế nào?

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), UBND TP. Hà Nội triển khai chương trình miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị dành cho người dân và du khách từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9/2025. Đây là một động thái thiết thực nhằm phục vụ nhu cầu đi lại đông đảo trong dịp lễ lớn, đồng thời khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng để giảm ùn tắc giao thông, bảo vệ môi trường và xây dựng hình ảnh một Thủ đô văn minh, hiện đại.

Chương trình áp dụng trên toàn bộ 128 tuyến xe buýt có trợ giá cùng hai tuyến metro đang hoạt động: tuyến 2A (Cát Linh - Hà Đông) và tuyến 3.1 (Nhổn - Cầu Giấy).

Hà Nội miễn phí vé xe buýt và metro trong 4 ngày dịp Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Tiền phong)

Hành khách vẫn được phát vé lượt theo mệnh giá quy định hoặc xuất trình vé tháng, vé ưu tiên, thẻ miễn phí như bình thường nhưng không phải trả tiền vé trong thời gian từ 30/8 đến 2/9.

Chính sách này không chỉ giảm chi phí đi lại cho người dân mà còn hướng tới mục tiêu phục vụ tốt hơn đoàn người tham gia các hoạt động diễu binh, diễu hành và thăm các di tích lịch sử cách mạng trong dịp lễ lớn 2/9.

Các đơn vị chức năng cũng chủ động điều chỉnh phương án vận hành như tăng tần suất chuyến, kéo dài thời gian hoạt động, giám sát sản lượng hành khách nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu trong dịp cao điểm.

Bên cạnh đó, các tuyến tàu điện sẽ điều chỉnh giờ hoạt động để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khác. Các ngày 21, 24, 27 và 29/8 tàu chạy từ 5h30 đến 24h; ngày 30/8 tàu chạy từ 5h đến 22h; ngày 1/9 từ 5h30 đến 24h.

Riêng ngày 2/9, tàu điện chạy liên tục từ 0h đến 22h, giãn cách 6 phút/chuyến vào giờ cao điểm, 10 phút/chuyến vào giờ thường, chỉ tạm ngừng 80 phút phục vụ kỹ thuật.

Tại TP.HCM, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) thông tin, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ áp dụng chính sách miễn 100% giá vé cho hành khách trong ngày Quốc khánh 2/9.

Theo đó, người dân có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip để quét trực tiếp tại cổng soát vé hoặc tạo mã QR thông qua ứng dụng HCMC Metro HURC.

Tính năng “QR Độc lập” sẽ được mở từ ngày 2/9, cho phép hành khách quét mã QR để qua cổng soát vé và chỉ có hiệu lực trong ngày. Trường hợp hành khách vẫn mua vé giấy hoặc thanh toán qua hệ thống, giao dịch sẽ được tính phí như bình thường và không được hoàn tiền.

Đại diện HURC1 cho biết, chương trình ưu đãi này nhằm khuyến khích người dân trải nghiệm tuyến Metro số 1, đồng thời tạo thuận lợi cho việc di chuyển trong dịp lễ.



