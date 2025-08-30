Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank hướng dẫn nhận tiền an sinh xã hội qua VNeID

Thực hiện chủ trương đưa các khoản chi an sinh xã hội từ ngân sách nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội đến tận tay người dân, nhiều ngân hàng lớn như BIDV, LPBank, TPBank, Vietcombank, VietinBank, Agribank… vừa công bố hướng dẫn liên kết tài khoản trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, chỉ với vài thao tác đơn giản trên VNeID, người dân có thể dễ dàng đăng ký nhận tiền hỗ trợ an sinh qua tài khoản ngân hàng, đảm bảo tính nhanh chóng, an toàn và minh bạch.

Tại Agribank, khách hàng liên kết theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập VNeID > chọn “An sinh xã hội” > chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”.

Bước 2: Chọn Ngân hàng Agribank.

Bước 3: Nhập số tài khoản Agribank > Tiếp tục.

(Nếu thông tin tại Agribank đang dùng CMND 9 số, vui lòng nhập thêm số CMND)

Bước 4: Kiểm tra thông tin > Tiếp tục > chờ nhận kết quả xác nhận gửi về thông báo trên ứng dụng VNeID.

Với khách hàng chưa có tài khoản Agribank, ngân hàng khuyến khích mở tài khoản qua ứng dụng Agribank Plus trước khi thực hiện liên kết. Agribank cũng lưu ý tài khoản sử dụng để liên kết phải là tài khoản VND,cùng chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế.

Tại BIDV, khách hàng chỉ cần thực hiện 3 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập VNeID > chọn “An sinh xã hội” > chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”

Bước 2: Chọn Ngân hàng BIDV (logo bông hoa mai), nhập số tài khoản BIDV > bấm Tiếp tục. (Nếu thông tin tại BIDV là CMND 9 số, vui lòng nhập thêm số CMND)

Bước 3: Kiểm tra thông tin > bấm Tiếp tục > chờ nhận kết quả xác nhận từ VneID.

Với Vietcombank, khách hàng đã có sẵn tài khoản và ứng dụng VNeID chỉ cần thực hiện theo các bước:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Bước 2: Vào mục “An sinh xã hội”.

Bước 3: Chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”.

Bước 4: Chọn “Vietcombank” và nhập số tài khoản để liên kết.

Trong khi đó, những người đã có VNeID nhưng chưa có tài khoản Vietcombank có thể tải ứng dụng VCB Digibank để mở tài khoản trực tuyến, sau đó tiến hành liên kết như bình thường.

Đáng chú ý, Vietcombank đang triển khai chương trình khuyến mại “1 tỷ bước xanh” tặng 30.000 đồng cho khách hàng đăng ký mới VCB Digibank đến hết ngày 3/9/2025.

VietinBank cũng hướng dẫn quy trình bốn bước, bao gồm:

Bước 1: Đăng nhập VNeID > chọn “An sinh xã hội” > chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”

Bước 2: Chọn Ngân hàng VietinBank

Bước 3: Nhập số tài khoản VietinBank > bấm đồng ý chia sẻ dữ liệu > bấm tiếp tục (Nhập thêm số CMND 9 số nếu có)

Bước 4: Gửi yêu cầu thành công chờ kết quả xác nhận từ VNeID

Với VNeID, đây là ứng dụng được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, người dùng có thể tìm kiếm và tải về từ CH Play (đối với Android) hoặc App Store (đối với iOS). Ứng dụng này được dán nhãn là ứng dụng Chính phủ hoặc được phát triển bởi cơ quan Nhà nước.