A80 - Tự hào Việt Nam đã một có hành trình trọn vẹn và ý nghĩa: "Với tôi, ứng dụng còn hơn một người bạn đồng hành"

Sau gần một tháng ra mắt, nền tảng số A80 - Tự hào Việt Nam đã có một hành trình ý nghĩa và trọn vẹn, đồng hành với người dân từ những ngày đầu chuẩn bị cho đến giờ phút thiêng liêng sắp diễn ra của lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.

Thông qua website chính thức https://a80.hanoi.gov.vn và ứng dụng di động, nền tảng A80 đã cung cấp những thông tin và chỉ dẫn thiết thực, giúp người dân trong và ngoài nước dễ dàng theo dõi mọi hoạt động trong dịp đại lễ. Từ đó, mỗi người có thể hòa mình vào không khí hào hùng của dân tộc, lan tỏa lòng yêu nước, cảm xúc tri ân và niềm tự hào.

Từ lịch trình diễu binh - diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa - lịch sử cho đến thông tin về phương án điều tiết giao thông hay chỉ dẫn tham gia sự kiện, A80 - Tự hào Việt Nam vẽ nên một bức tranh toàn cảnh, trực quan và sống động về đại lễ, kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa lịch sử và công nghệ hiện đại.

Với vai trò như một người hướng dẫn viên bản địa cho mọi du khách đến với thủ đô, nền tảng số này đã được cộng đồng đón nhận nồng nhiệt. Minh chứng rõ ràng nhất là việc ứng dụng A80 - Tự hào Việt Nam đã vươn lên vị trí top 1 danh mục Chỉ đường trên bảng xếp hạng App Store Việt Nam.

Ứng dụng nhận được nhiều đánh giá tích cực, đặc biệt từ những người dùng ở các tỉnh thành về thủ đô dự lễ. Câu chuyện của anh Phan Chí Dũng (35 tuổi) từ Yên Bái là một ví dụ điển hình. Anh và nhóm gia đình, bạn bè 6 người đã lên kế hoạch xuống Hà Nội xem Lễ diễu binh, diễu hành từ cách đây hơn một tháng.

Ban đầu, vì không thông thuộc đường Hà Nội và lo ngại những bất tiện khi tham gia sự kiện đông người cùng con nhỏ, anh Dũng đã rất đắn đo. Tuy nhiên, sự ra mắt của nền tảng số A80 - Tự hào Việt Nam đã giúp anh cảm thấy yên tâm hơn và quyết định lên đường.

“Nếu không có ứng dụng này, chắc tôi không nghĩ đến chuyện lái xe xuống Hà Nội, thuê khách sạn trong suốt vài ngày để dự lễ Quốc khánh”, anh Dũng, người làm trong ngành dược, chia sẻ.

“Điều quan trọng nhất với những người ở xa như chúng tôi là đường sá, nơi ăn chốn ở và các tiện ích khác. Vì không phải người địa phương, nếu gặp vấn đề sẽ không biết xử lý ra sao. Khi thấy ứng dụng A80 - Tự hào Việt Nam chỉ dẫn mọi thứ, từ tuyến đường bị cấm, vị trí khách sạn, nơi gửi xe, cho đến các điểm hỗ trợ an ninh, y tế, tôi thấy mình không cần phải lo lắng nhiều nữa”.

Trợ thủ không thể thiếu của người dùng

Tương tự, với chị Nguyễn Ngọc Anh (31 tuổi) đến từ Hưng Yên, dù có bạn bè ở Hà Nội hỗ trợ nhưng người trợ lý số A80 vẫn là một công cụ không thể thiếu. Chị chia sẻ, người bản địa có thể chỉ thông thạo đường phố, còn để nắm bắt lịch trình chi tiết của đại lễ, chị vẫn phải tìm đến A80 - Tự hào Việt Nam.

“Ngay cả bạn bè tôi là người Hà Nội cũng khuyên tôi nên cài ứng dụng này để nắm được mọi thứ, bởi chính họ cũng đang sử dụng để không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào”, chị nói.

Chị Ngọc Anh đặc biệt quan tâm đến các sự kiện bên lề như triển lãm, concert, trình diễn ánh sáng, cũng như lộ trình di chuyển của các khối diễu hành và các địa điểm “vàng” để có tầm nhìn đẹp. Thậm chí, ứng dụng còn giúp chị tìm các màn hình LED chiếu trực tiếp khi không thể chen vào đám đông.

“Chẳng có nơi nào cung cấp thông tin đầy đủ như A80 - Tự hào Việt Nam. Tôi còn có thể xem cả thời tiết, phương tiện di chuyển và địa điểm WC công cộng. Chưa bao giờ tôi nghĩ có một ứng dụng được đầu tư chỉn chu và thấu đáo như vậy để phục vụ cho một sự kiện”.

Trước một lượng thông tin khổng lồ được cập nhật liên tục, việc tìm kiếm một nội dung cụ thể đôi khi là một thử thách. Tuy nhiên, Chatbot AI tích hợp trong ứng dụng đã giải quyết triệt để vấn đề này, giúp mọi câu hỏi được giải đáp nhanh chóng và chính xác. Chị Ngọc Anh cho biết thêm: “Đôi khi, tôi chỉ cần nhấn vào chatbot để hỏi đoạn đường nào đang bị cấm thay vì phải vào bản đồ để xem. Mọi thao tác đều rất mượt mà”.

Với những giá trị thiết thực mang lại, nền tảng số A80 - Tự hào Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người bạn đồng hành số tin cậy. Ứng dụng đã giúp người dân tự tin hòa mình vào những con phố rợp cờ hoa, cùng nhau chung hưởng không khí hân hoan, tự hào trong những ngày tháng lịch sử rực rỡ của dân tộc.