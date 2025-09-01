Cách xem trực tiếp chính thức Lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9

Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 từ 6h đến 9h15 sáng 2/9 trên kênh VTV1. Các cơ quan báo chí trong nước chủ động thời gian tiếp sóng theo các nội dung cụ thể.

Cụ thể, từ 6h đến 6h25 là không khí trước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và những thông tin về một số cuộc diễu binh, diễu hành từ trước đến nay. Từ 6h25 đến 8h45 sự kiện là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Từ 8h45 đến 9h15 là không khí sau Lễ kỷ niệm và hậu trường tập luyện, chuẩn bị.

Khối nữ quân nhạc trong diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: Hoàng Triều/NLĐ)

Buổi tổng duyệt Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9 chính thức bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng ngày 30/8 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. (Ảnh: Châu Linh)

Đài Truyền hình TP.HCM sẽ tiếp sóng truyền hình trực tiếp từ 6h đến 9h sáng 2/9. Trong khi đó, kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam cung cấp góc nhìn chuyên sâu từ quân đội, với các phân tích về khí tài, lực lượng và ý nghĩa của từng khối diễu binh.

Bạn đọc có thể truy cập trang web trực tuyến của kênh VTV1 tại đây.

Các luồng trực tiếp chính thức cũng sẽ được phát đồng thời trên các nền tảng mạng xã hội có dấu tích xanh của báo điện tử Chính phủ và Đài Truyền hình Việt Nam. Các cụm rạp CGV, Beta, Trung tâm chiếu phim quốc gia cũng tổ chức buổi phát sóng trực tiếp tại rạp toàn bộ chương trình Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh đó, người dân cũng có thể xem trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 trên ứng dụng A80 OpenMap.vn do Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội phối hợp cùng HUB Network và 44+ Technologies phát triển. Đây là giải pháp số giúp người dân cả nước có thể theo dõi diễu binh ngay tại nhà với trải nghiệm chân thực. Không chỉ đơn thuần là phát lại hình ảnh, ứng dụng cung cấp trọn gói thông tin về tuyến đường đoàn diễu binh đi qua, các điểm dừng hỗ trợ như trạm cấp nước, khu y tế hay nhà vệ sinh công cộng để phục vụ người dân nếu có mặt tại sự kiện.

Người dân cũng có thể xem trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 trên ứng dụng A80 OpenMap.vn. (Ảnh chụp màn hình)

Điểm sáng của A80 OpenMap.vn chính là luồng phát sóng trực tiếp với độ phân giải cao, ứng dụng công nghệ truyền phát hiện đại cùng hệ thống camera 360 độ. Không khí cờ hoa, tiếng bước chân nhịp nhàng và sự hùng tráng của từng đội hình được truyền tải đến người xem.

Ứng dụng còn cho phép người dùng tự lựa chọn góc quay từ những điểm đặt máy như đường Hàng Khay, Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, khu vực trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hay tòa Vincom Metropolis. Đây đều là các vị trí chiến lược, bao quát toàn cảnh các khối diễu binh - từ Khối Nghi trượng, Khối quần chúng nhân dân, Khối cờ Đảng - cờ Tổ quốc, đoàn xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến đội hình xe bánh lốp và cả lực lượng quân đội quốc tế.