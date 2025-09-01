Top 5 smartphone quay chụp đỉnh nhất, sẵn sàng bắt trọn khoảnh khắc ngày hội A80

Ngày hội A80 đang đến rất gần, hứa hẹn sẽ là một sự kiện bùng nổ với những sân khấu hoành tráng, không khí sôi động và vô vàn khoảnh khắc đáng nhớ. Để có thể "tác nghiệp" và ghi lại trọn vẹn những trải nghiệm này, việc sở hữu một chiếc điện thoại có khả năng quay chụp đỉnh cao là điều không thể thiếu. Do đó, một chiếc điện thoại tốt nhất, có thể đáp ứng nhiều yêu cầu: zoom xa, chụp thiếu sáng, quay video ổn định sẽ là các tiêu chí quan trọng nhất cho dịp này.

Ảnh: Nghĩa Lê

Dưới đây là danh sách những chiếc smartphone tốt nhất, được lựa chọn dựa trên các tiêu chí quan trọng nhất:

Samsung Galaxy S24 Ultra

Nếu bạn muốn có những bức ảnh cận cảnh nghệ sĩ rõ nét dù đang đứng giữa "biển người", Samsung Galaxy S24 Ultra là lựa chọn không đối thủ. Với hệ thống camera chính 200MP và khả năng zoom quang học lên đến 10x, chiếc máy này cho phép bạn bắt trọn mọi biểu cảm trên sân khấu với độ chi tiết đáng kinh ngạc. Sức mạnh xử lý từ AI còn giúp ảnh chụp zoom trong điều kiện thiếu sáng vẫn giữ được chất lượng nghệ thuật, đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc trình diễn nào.

Giá bán: 22.990.000 đồng

Nơi mua: Shopee

iPhone 16 Pro Max

Nếu bạn là một tín đồ của Apple và đang tìm kiếm chiếc iPhone có khả năng chụp ảnh tốt thì iPhone 16 Pro Max chính là lựa chọn không thể bỏ qua! Không chỉ sở hữu camera chính Fusion 48MP trứ danh, máy còn được nâng cấp đáng kể với camera Ultra Wide 48MP tích hợp cảm biến quad-pixel thế hệ mới. Điều này mở ra khả năng chụp ảnh định dạng HEIF hoặc ProRAW với chất lượng vượt trội, đáp ứng yêu cầu khắt khe của bạn. Bên cạnh đó, camera Telephoto với khả năng zoom quang học 5x và tiêu cự 120mm sẽ giúp bạn chụp mọi khoảnh khắc sắc nét từ khoảng cách xa.

iPhone 16 Pro Max là sự cân bằng hoàn hảo cho mọi nhu cầu tại một lễ hội. Camera telephoto zoom quang 5x (tiêu cự 120mm) đủ sức đưa bạn zoom đến những vị trí đẹp và ấn tượng nhất, trong khi camera góc siêu rộng 48MP lại xuất sắc trong việc ghi lại toàn cảnh không khí đặc biệt của sự kiện. Quan trọng hơn, những cải tiến vượt trội về thời lượng pin sẽ giúp bạn yên tâm quay chụp suốt cả ngày dài mà không phải lo lắng về việc sập nguồn giữa chừng.

Giá bán: 31.890.000 đồng

Nơi mua: Shopee

Xiaomi 14T Pro

Đối với những ai có ý định quay lại toàn bộ sự kiện, Xiaomi 14T Pro là một trợ thủ đắc lực. Điểm nổi bật nhất của sản phẩm này chính là hệ thống tản nhiệt Xiaomi 3D IceLoop đầu tiên của hãng. Công nghệ này giúp máy luôn mát mẻ và duy trì hiệu năng ổn định ngay cả khi phải quay video 4K liên tục trong thời gian dài, một vấn đề mà rất nhiều điện thoại khác gặp phải.

Cùng với đó, hệ thống thấu kính quang học Leica Summilux có khẩu độ lớn cùng hiệu suất quang học hàng đầu, thiết bị sẽ thu được ảnh siêu nét, đồng thời tái tạo màu sắc ấn tượng. Ba ống kính với năm tiêu cự cho sự linh hoạt đáng kinh ngạc từ góc siêu rộng 15mm đến tele 120mm. Để tăng độ nét cho ảnh và video, Xiaomi 14T Pro sử dụng thêm cảm biến Light Fusion 900 có dải động rộng 13,5EV chuẩn điện ảnh và độ sâu màu 14 bit.

Giá bán: 14.540.000 đồng

Nơi mua: Shopee

Samsung Galaxy S25 Ultra

Phiên bản điện thoại Samsung này xứng đáng là đỉnh cao công nghệ nhiếp ảnh trên thị trường smartphone cao cấp. Bên cạnh thiết kế sang trọng và hiệu năng vượt trội, Samsung Galaxy S25 Ultra đem tới những đột phá mới nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến. Điển hình là tính năng Cross-App Action độc đáo, giúp người dùng dễ dàng thực hiện chuỗi tác vụ phức tạp giữa các ứng dụng chỉ với một lệnh, nhờ đó tối ưu hóa thời gian và tạo ra sự tiện lợi tối đa.

Khả năng chụp hình hàng đầu là không thể bàn cãi nhờ hệ thống camera đỉnh cao. Bộ đôi camera tele 10MP và 50MP zoom quang học cùng camera kỹ thuật số lên đến 100x mở ra chân trời mới trong nhiếp ảnh di động khi đảm bảo ghi hình từ khoảng cách xa. Chưa hết, phiên bản Galaxy S25 Ultra còn được trang bị tính năng Lọc âm thanh (Audio Eraser) thông minh, hỗ trợ loại bỏ hoặc giảm thiểu đến 6 loại tạp âm thường gặp như tiếng đám đông, tiếng nhạc, tạp âm,...

Giá bán: 27.990.000 đồng

Nơi mua: Shopee

Xiaomi 15 Ultra

Nếu bạn là người theo đuổi chất lượng hình ảnh nghệ thuật và màu sắc chân thực, Xiaomi 15 Ultra với ống kính Leica danh tiếng là lựa chọn hàng đầu. Cảm biến Sony LYT-900 kích thước 1 inch trứ danh cùng dải tương phản động cực rộng sẽ tái tạo lại không khí sân khấu một cách sống động, từ những ánh đèn rực rỡ đến những vùng tối sâu thẳm mà không làm mất chi tiết. Lớp phủ chống phản xạ trên ống kính cũng giúp loại bỏ hiện tượng lóa sáng khi lia máy về phía đèn sân khấu.

Do đó, Xiaomi 15 Ultra được đánh giá là một trong những chiếc điện thoại chụp ảnh đẹp nhất năm 2025. Thậm chí thiết bị còn đáp ứng được nhu cầu của những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Giá bán: 29.899.000 đồng

Nơi mua: Shopee

Dù lựa chọn của bạn là gì, hãy đảm bảo sạc đầy pin và sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc bùng nổ tại ngày hội A80 sắp tới!