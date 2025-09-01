Cách kiểm tra tình trạng tắc đường dành cho chủ xe máy, ô tô...

Tại những thành phố lớn, việc tắc đường thường xuyên diễn ra, gây mất thời gian và ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt. Để khắc phục vấn đề này, một trong những cách được nhiều người lựa chọn là sử dụng Google Maps để theo dõi tình trạng giao thông theo thời gian thực.

Để kiểm tra tuyến đường có đang có nhiều phương tiện lưu thông hay không, trên thiết bị điện thoại người dân thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Google Maps

Người dùng truy cập App Store và CH Play và tìm ứng dụng Google Maps. Sau đó, người dùng thực hiện tải về và mở ứng dụng.

Bước 2: Bật chế độ hiển thị giao thông, bằng cách chọn biểu tượng loại bản đồ ở biểu tượng bên phải màn hình. Tại phần chi tiết bản đồ, người dùng chọn “Giao thông”.

Lúc này, Google Maps sẽ hiển thị tình trạng giao thông của tất cả các tuyến đường. Người dùng có thể chọn “chia sẻ vị trí“ để biết tình trạng giao thông tại địa điểm của mình.

Trên bản đồ sẽ xuất hiện các vạch màu hiển thị tình trạng đường, với màu xanh lá cây cho biết việc lưu thông đang diễn ra bình thường, đường ít phương tiện.

Trong khi đó, đường màu vàng biểu thị khá nhiều phương tiện giao thông, phải di chuyển với tốc độ chậm; đường màu đỏ biểu thị giao thông đông đúc, việc di chuyển khó khăn.

Bước 3: Để chọn tuyến đường đi tối ưu nhất, người dùng chọn thanh tìm kiếm, gõ địa điểm muốn đi và chọn “Đường đi”.

Lúc này, từ tình hình giao thông, Google Maps sẽ lựa chọn hướng đi tốt nhất, các tuyến đường đi lại khó khăn (màu đỏ và cam) vẫn được hiển thị để người dùng nắm rõ.

Lưu ý, trước khi chọn “Bắt đầu”, người dùng cần lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp (xe máy, ô tô, phương tiện công cộng…) để Google Maps có thể chỉ đường một cách chính xác nhất.