Bỏ túi cẩm nang chụp ảnh “nghìn like” cùng Galaxy A56 5G dịp Đại lễ A80

Trong không khí hân hoan này, việc chụp một bức ảnh thật đẹp bên lá cờ thiêng liêng để chia sẻ lên mạng xã hội, lan tỏa tinh thần yêu nước là điều không thể thiếu đối với các bạn trẻ. Ai cũng muốn có một tấm hình thật "chất", thật ý nghĩa để lưu giữ lại khoảnh khắc của ngày hội non sông.

Tuy nhiên, làm thế nào để bức ảnh của bạn trở nên khác biệt, thể hiện được góc nhìn nghệ thuật và cảm xúc cá nhân? Với Galaxy A56 5G, Samsung trang bị bộ ba camera sau với chất lượng cao, giúp mọi góc "sống ảo" trở nên lung linh hơn. Kết hợp với các tính năng thông minh như Create Filter hay Best Face hứa hẹn sẽ tạo nên trải nghiệm trọn vẹn cho các bạn trẻ trong dịp Đại lễ này.

Những góc "check-in" cực nghệ cùng lá cờ Tổ quốc

Một bức ảnh đẹp bắt nguồn từ một ý tưởng và bố cục tốt. Trước khi đi sâu vào các tính năng thông minh trên Galaxy A56 5G, việc lựa chọn bối cảnh và biết cách sắp xếp các yếu tố trong khung hình sẽ là chìa khóa quyết định đến 70% sự thành công của bức ảnh.

Trong không khí cảm xúc của Đại lễ A80, Hà Nội như biến thành một "studio khổng lồ" ngoài trời. Đó là nơi mà mọi con phố, ngõ ngách đều được trang hoàng bởi lá cờ Tổ quốc, tạo nên một khung cảnh ấn tượng, trang hoàng và lộng lẫy. Đôi khi, chẳng cần phải tới những địa điểm nổi tiếng như Phan Đình Phùng hay Nguyễn Thái Học, các bạn trẻ hoàn toàn có thể tạo ra những bức ảnh ấn tượng với "background" ngay chính con ngõ, con phố nhà mình.

Thử lật điện thoại khi chụp ảnh, các bạn trẻ sẽ có góc chụp có chiều sâu và tránh chủ thể bị méo

Để có những bức ảnh chụp lá cờ Tổ quốc đẹp mắt với Galaxy A56 5G, đầu tiên, hãy tận dụng những hàng cờ thẳng tắp làm đường dẫn (leading lines). Các bạn trẻ có thể đứng ở đầu con đường, để những hàng cờ tạo thành hai đường thẳng hội tụ, hướng mắt người xem vào chủ thể chính. Góc chụp này không chỉ tạo chiều sâu mà còn mang lại cảm giác về sự chuyển động và khí thế hân hoan. Ngoài ra, một mẹo nhỏ là hãy thử "lật" Galaxy A56 5G và chụp ở góc thấp, hướng lên trên để bắt trọn cả bầu trời, khiến bạn và lá cờ trở nên nổi bật và hùng vĩ hơn.

Một yếu tố khác mà các bạn trẻ có thể tận dụng là độ sâu trường ảnh. Khi chụp cùng lá cờ, hãy kích hoạt chế độ Chân dung trên Galaxy A56 5G. Tính năng này sẽ giúp làm mờ hậu cảnh một cách thông minh, khiến cho chủ thể trở nên nổi bật, tách bạch khỏi những chi tiết phía sau. Bức ảnh của bạn sẽ trông chuyên nghiệp và có hồn hơn rất nhiều, tập trung hoàn toàn vào cảm xúc và thông điệp muốn truyền tải.

Trong chế độ chụp chân dung trên Galaxy A56 5G, Samsung cũng cung cấp tính năng cho phép thay đổi độ mờ của hiệu ứng xoá phông. Các bạn trẻ có thể điều chỉnh theo các mức từ 0 đến 7, tương ứng với mức độ xoá từ nhẹ đến nhiều, sao cho phù hợp với bối cảnh cũng như phong cách cá nhân.

Ngoài những con phố rợp cờ hoa, các bạn trẻ cũng có thể tận dụng nhiều góc chụp khác nhau với Galaxy A56 5G. Đôi khi, nguồn cảm hứng lại đến từ những góc rất quen thuộc như ban công nhà bạn hay chính góc trang trí tại văn phòng công ty. Với một chút sáng tạo, các bạn GenZ hoàn toàn có thể tạo ra những bức ảnh ấn tượng.

Yếu tố quan trọng nhất khi chụp trong nhà cùng Galaxy A56 5G chính là ánh sáng. Hãy tìm một vị trí gần cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên mềm mại. Ánh sáng tốt sẽ giúp làn da của bạn trông mịn màng hơn, màu sắc của lá cờ cũng trở nên tươi tắn, chân thực.

Nếu có điều kiện, các bạn có thể tận dụng đèn studio để đánh sáng trực tiếp cho chủ thể (keylight) hay đánh sáng vào hậu cảnh phía sau (backlight). Cần tránh tối đa việc dùng đèn flash trực tiếp vì nó có thể tạo ra bóng đổ gắt và làm bức ảnh mất đi vẻ tự nhiên.

Về cách tạo dáng, thay vì chỉ cầm cờ một cách đơn điệu, các bạn trẻ có thể thử những cách sáng tạo hơn. Hãy thử dùng lá cờ để tạo thành một chiếc khung tự nhiên quanh gương mặt, hoặc nhẹ nhàng khoác lên vai. Ngoài ra, có một ý tưởng khác là sử dụng một lá cờ nhỏ, đặt ở tiền cảnh và lấy nét vào gương mặt bạn ở phía sau. Kỹ thuật này sẽ tạo ra một lớp lang cho bức ảnh, khiến nó trở nên có chiều sâu và thú vị hơn về mặt thị giác. Đừng quên dọn dẹp hậu cảnh thật gọn gàng để mọi sự chú ý đều đổ dồn vào bạn và lá cờ Tổ quốc.

Cùng những tính năng thông minh không thể thiếu trên Galaxy A56 5G

Khi đã có trong tay những ý tưởng về góc chụp, đây là lúc các công cụ thông minh trên Galaxy A56 5G phát huy vai trò của mình, giúp bạn hiện thực hóa những ý tưởng đó một cách dễ dàng và hoàn hảo nhất.

Một trong những lỗi dễ mắc phải nhất khi chụp ảnh chính là ảnh bị nghiêng hoặc bố cục bị lệch, thiếu cân đối. Galaxy A56 5G cung cấp hai công cụ đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để giải quyết vấn đề này. Đầu tiên, hãy bật tính năng Lưới (Grid Lines) trong cài đặt camera. Một mạng lưới 3x3 sẽ hiện lên trên màn hình, giúp bạn dễ dàng áp dụng quy tắc một phần ba – một trong những quy tắc vàng của nhiếp ảnh. Thay vì đặt chủ thể vào chính giữa, hãy thử đặt vào các điểm giao nhau của đường lưới, bức ảnh của bạn sẽ ngay lập tức trở nên cân đối và hài hòa hơn.

Đường lưới và đường cân chỉnh trên Galaxy A56 5G. Khi chụp ảnh đúng góc thẳng, máy sẽ có một phản hồi rung nhẹ báo hiệu đã căn góc chuẩn xác.

Bên cạnh đó, tính năng Đường cân chỉnh (Leveling Guide) sẽ là cứu cánh cho những bức ảnh chụp kiến trúc hoặc đường chân trời. Một đường thẳng sẽ xuất hiện trên màn hình và tự động chuyển màu khi điện thoại của bạn ở trạng thái cân bằng tuyệt đối. Nhờ đó, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc những tòa nhà lịch sử phía sau bị đổ hay đường phố bị xiêu vẹo, mang lại một kết quả chuyên nghiệp và chỉn chu.

Dịp lễ là thời gian để tụ họp cùng gia đình và bạn bè, và việc chụp một bức ảnh cả nhóm bên lá cờ là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, để tất cả mọi người trong một khung hình đều có được biểu cảm ưng ý nhất là một thử thách, khi luôn có người vô tình nhắm mắt hoặc nhìn đi chỗ khác. Ai cũng muốn có một tấm ảnh kỷ niệm hoàn hảo, không ai bị "dìm hàng" hay lỡ mất khoảnh khắc đẹp. Đây chính là lúc tính năng Best Face trên Galaxy A56 5G trở thành "vị cứu tinh".

Với Best Face, các bạn trẻ không cần phải chụp đi chụp lại hàng chục tấm ảnh, sau đó mất thời gian lọc từng tấm hình để lấy khuôn mặt đẹp nhất. Khi được kích hoạt, Galaxy A56 5G sẽ tự động phân tích một loạt ảnh chụp liên tiếp. Sau đó, bạn có thể chạm vào gương mặt của từng người trên màn hình và lựa chọn khoảnh khắc đẹp nhất của họ từ các ảnh đã chụp. AI sẽ tự động ghép những biểu cảm hoàn hảo đó lại thành một bức ảnh cuối cùng, đảm bảo mọi thành viên trong khung hình đều tươi tắn và rạng rỡ nhất.

Trong dịp Đại lễ A80, mỗi người có một cảm nhận riêng về không khí và con người. Có người cảm nhận nó qua sự hoài niệm, cổ kính; người khác lại thấy nó thật rực rỡ và tươi mới. Khi này, tính năng Create Filter (Tạo bộ lọc) cho phép các bạn trẻ thể hiện chính xác "vibe" đó qua màu sắc của bức ảnh, biến những tấm hình "check-in" thông thường trở thành những tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân.

Cách thực hiện vô cùng đơn giản. Các bạn trẻ chỉ cần tìm một bức ảnh bất kỳ có tone màu mà họ yêu thích – đó có thể là một tấm poster cổ động, một bức tranh phong cảnh, hay thậm chí là một bức ảnh phim cũ. Sau đó, trong trình chỉnh sửa ảnh của Galaxy A56 5G, hãy chọn tính năng Create Filter và chọn bức ảnh mẫu đó. AI sẽ nhanh chóng phân tích và tạo ra một bộ lọc mới với các thông số về màu sắc, độ tương phản và độ sáng tương tự. Giờ đây, bạn có thể áp dụng bộ lọc "chuẩn chỉnh A80" này cho tất cả các bức ảnh của mình, tạo nên một album đồng bộ, đầy tính nghệ thuật và thể hiện rõ nét cá tính riêng.

Đôi khi, để có những mẹo chụp ảnh độc đáo và những góc nhìn mới lạ, bạn cũng có thể tận dụng trợ lý Gemini Live trên Galaxy A56 5G. Chỉ cần mở ứng dụng camera, kích hoạt Gemini Live và hỏi: "Mình muốn chụp ảnh với lá cờ Tổ quốc ở quán cà phê này, bạn có thể gợi ý một vài góc chụp độc đáo và cách căn bố cục ấn tượng không?" Ngay lập tức, Gemini Live sẽ phân tích môi trường xung quanh qua camera (Share Camera) và đưa ra những gợi ý sáng tạo, giúp bạn tìm ra những góc "sống ảo" không đụng hàng.

Tạm kết: Galaxy A56 5G

Dịp Đại lễ A80 không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho các bạn trẻ, đặc biệt là những người yêu nhiếp ảnh. Với những mẹo nhỏ về bố cục, góc chụp, kết hợp cùng bộ công cụ thông minh và mạnh mẽ, Galaxy A56 5G sẽ trao cho các bạn trẻ khả năng để kể câu chuyện về tình yêu và niềm tự hào của riêng mình một cách đầy nghệ thuật và ý nghĩa.