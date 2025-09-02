Biết rõ vợ bị lừa, người đàn ông vẫn chuyển khoản 1,5 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo: “Tôi đang chuẩn bị chuyển thêm 5 tỷ”

Tháng 8/2022, Trung tâm Chống Gian lận Trung Sơn ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) nhận được tin báo về một người đàn ông họ Lý ở địa phương nghi là nạn nhân của lừa đảo đầu tư trực tuyến. Cảnh sát nhanh chóng liên lạc qua điện thoại để cảnh báo, nhưng người đàn ông liên tục cúp máy.

Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và xác định ông Lý thực sự là nạn nhân của một vụ lừa đảo trực tuyến. Ngày hôm sau, khi được cảnh sát triệu tập, ông Lý tiết lộ việc mình biết rõ mình đang giao dịch với kẻ lừa đảo nhưng vẫn chuyển 400.000 NDT (1,5 tỷ đồng).

Cảnh sát cảnh báo ông Lý về khả năng bị lừa đảo

Ông Lý làm điều này vì vợ ông đang sống ở nước ngoài lại bị dụ dỗ tham gia đầu tư kiếm lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, khi muốn rút tiền, vợ ông Lý được yêu cầu “nộp phí ứng trước” 2 triệu NDT (7,3 tỷ đồng). Nhận thấy đây là một vụ lừa đảo, ông cố gắng thuyết phục vợ nhưng không thành công. Sau một cuộc cãi vã nảy lửa, vì không muốn mâu thuẫn làm tổn hại hôn nhân, ông quyết định chiều theo ý vợ, chuyển 400.000 NDT vào tài khoản do kẻ lừa đảo cung cấp.

Người đàn ông giải thích: “Khi thấy tiền mất mà không rút được lợi nhuận, vợ tôi sẽ biết bản thân bị lừa và không nghe thêm những lời mời gọi nào nữa. Tôi coi việc mất số tiền là một bài học để vợ tôi tỉnh ngộ. Nếu số tiền này giúp cô ấy nhận ra sai lầm thì cũng đáng”. Ông Lý cũng thừa nhận rằng nếu cảnh sát không can thiệp kịp thời, ông đã chuyển thêm 1,5 triệu NDT (5,5 tỷ đồng) nữa để hoàn tất giao dịch vợ yêu cầu.

Dù người đàn ông này có mục đích riêng, cảnh sát địa phương nhấn mạnh rằng việc chuyển tiền cho kẻ lừa đảo là hành vi tiếp tay cho tội phạm. Họ kiên nhẫn giải thích với ông Lý rằng hành động này không chỉ gây tổn thất tài chính cho bản thân ông mà còn có thể khuyến khích kẻ lừa đảo nhắm đến các nạn nhân khác.

Ảnh minh hoạ

Cảnh sát cũng liên lạc với vợ ông Lý, phân tích chi tiết các chiêu trò lừa đảo trực tuyến. Sau khi hiểu rõ, người phụ nữ này thừa nhận mình đã sai lầm và cam kết không tiếp tục tin vào các hình thức đầu tư tương tự.

Cảnh sát tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) nhấn mạnh rằng đây là một dạng lừa đảo trực tuyến điển hình, thường lợi dụng lòng tin vào các khoản lợi nhuận “ảo” để dụ dỗ nạn nhân. Thông qua dòng tiền ông Lý giao dịch với những kẻ lừa đảo, cảnh sát đã triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao. Lực lượng chức năng cảnh báo việc phải trả khoản phí “ứng trước” để rút tiền khi được mời gọi đầu tư là dấu hiệu của lừa đảo, mọi người cần cảnh giác