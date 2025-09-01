Vào lúc 6 giờ 30 sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội, long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành có hơn 40.000 cán bộ, chiến sĩ và đại biểu các tầng lớp nhân dân. Trong đó, thực hiện nhiệm vụ tại Quảng trường Ba Đình có 6 lực lượng gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh Đài lửa; lực lượng Pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền; lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Đây là sự kiện trọng đại nhất. Để xem trực tiếp, người dân nên đi sớm và chọn vị trí trên các tuyến đường Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Đội Cấn, Kim Mã, Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Tràng Tiền... ngoài ra có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt khắp thành phố. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Với Travel Blogger kiêm Photographer Nguyễn Hoàn Hảo, đây không chỉ là sự kiện trọng đại mà còn là khoảnh khắc đặc biệt để chúng ta có thể ghi lại những thước ảnh rợp cờ hoa bằng chính chiếc điện thoại của mình.

Travel Blogger kiêm Photographer Nguyễn Hoàn Hảo

Anh chia sẻ rằng để bắt trọn sự choáng ngợp và cảm xúc của ngày lễ, người dùng iPhone có thể chọn hai tiêu cự: 13mm ultrawide và 120mm tele.

Ở góc siêu rộng 13mm, khung hình mở ra toàn cảnh bầu trời xanh ngắt cùng sắc đỏ lá cờ tung bay, tạo nên bức ảnh giàu năng lượng, rất hợp tinh thần tự hào dân tộc.

Ngược lại, khi chuyển sang 120mm, khung hình cô đọng hơn, tách bạch chủ thể giữa đám đông và mang lại chiều sâu cảm xúc, ví dụ như khi zoom vào hình ảnh lá cờ nổi bật trên nền quảng trường.

Theo Hảo, ảnh chụp người cầm cờ hay khoảnh khắc gia đình trong ngày lễ, chế độ chân dung là lựa chọn số một để làm nổi bật nhân vật mà vẫn giữ được sự tự nhiên. Khi quay video, Hảo luôn ưu tiên thiết lập 4K 60fps để đảm bảo khung hình mượt mà, chi tiết, sau đó dựng lại thành những đoạn highlight ngắn, vẫn truyền tải trọn vẹn bầu không khí lễ hội.

Với những ai đang có ý định chụp cờ Tổ quốc, trong điều kiện ánh sáng gắt ban ngày, anh khuyên nên chạm vào lá cờ để lấy nét và khóa sáng, đồng thời giảm nhẹ Exposure (Độ Phơi sáng) để giữ màu trời xanh không bị cháy. HDR cũng là công cụ hữu ích để cân bằng sáng tối, còn với ai muốn nhanh gọn, filter Vivid hoặc Vivid Warm sẽ giúp sắc đỏ lá cờ trở nên rực rỡ mà vẫn hài hòa.

Trước bối cảnh đông đúc ngày Quốc khánh, mẹo của Hảo là tận dụng góc cao - đứng trên bậc thềm, vỉa hè hoặc đơn giản là đưa điện thoại lên cao để khung hình không bị che lấp. Nếu không có lợi thế vị trí, chế độ tele 120mm hoặc chân dung sẽ giúp làm nổi bật chủ thể. iPhone hiện còn có tính năng Clean Up, cho phép xóa chi tiết thừa, giúp bức ảnh gọn gàng và tập trung hơn.

Ngoài kỹ thuật, Hảo cũng thường dùng các tính năng thú vị như Live Photo, slow-motion hay Phong cách nhiếp ảnh để bức ảnh đồng bộ màu sắc ngay từ đầu. Một đoạn slow-motion lá cờ tung bay hay Live Photo ghi lại âm thanh diễu hành sẽ khiến ký ức 2/9 không chỉ là bức ảnh tĩnh mà còn sống động như đang hiện hữu.

“Điều quan trọng không chỉ là thiết bị, mà là cách bạn cảm nhận khoảnh khắc. Với iPhone, nếu biết tận dụng, ai cũng có thể tạo nên những bức ảnh tràn đầy tinh thần tự hào trong ngày lễ lớn của dân tộc”, Hoàn Hảo cho biết.