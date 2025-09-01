Gập mở khoảnh khắc thiêng liêng qua ống kính Galaxy Z Fold7: 80 năm Quốc khánh - hành trình tự hào dân tộc

Dù ở bất cứ nơi đâu, trong những ngày đặc biệt này, mọi trái tim người Việt đều cùng hướng về Quảng trường Ba Đình - nơi thiêng liêng ghi dấu lịch sử và lan tỏa tinh thần dân tộc. Tại đây, từng bước chân diễu hành là lời nhắc nhở về lòng yêu nước, về khát vọng hòa bình và ý chí vươn lên của cả dân tộc.