Gập mở khoảnh khắc thiêng liêng qua ống kính Galaxy Z Fold7: 80 năm Quốc khánh - hành trình tự hào dân tộc

Năm nay đánh dấu tròn 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là dịp trọng đại để toàn dân cùng tưởng nhớ, tri ân và khẳng định tinh thần độc lập, tự chủ của dân tộc.
Hoạt động diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là điểm nhấn được mong đợi nhất trong dịp này.
Với đội hình chỉnh tề, ánh mắt kiên cường và thần thái nghiêm trang, mỗi chiến sĩ đều mang trong mình niềm tự hào lớn lao khi được đại diện cho lực lượng vũ trang trong ngày hội lớn của đất nước.
Hà Nội những ngày cuối tháng 8 chịu ảnh hưởng của cơn bão số 5, mưa lớn kéo dài. Thế nhưng, thời tiết khắc nghiệt không làm nhụt chí những con người trong đoàn diễu binh - diễu hành. Họ vẫn bước đều, vẫn giữ đội hình ngay ngắn, mang theo niềm tự hào và tinh thần bất khuất của dân tộc.
Năm chiến đấu cơ Su-30MK2 bay qua tháp cờ Hà Nội, để lại tiếng gầm vang vọng khắp bầu trời - một hình ảnh vừa hiện đại, vừa thiêng liêng, nối dài khí phách dân tộc từ quá khứ đến hôm nay.
Trên mặt đất, lực lượng xe tăng giữ vị trí chủ lực trong đội hình duyệt binh. Hình ảnh người lính tăng nghiêm trang đứng trước hàng thiết giáp hiện đại là biểu tượng cho sức mạnh phòng thủ và tinh thần thép của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Các nữ chiến sĩ đội quân nhạc mang đến những giai điệu hào hùng, góp phần lan tỏa tinh thần lạc quan, tiếp thêm khí thế cho toàn bộ đội hình tiến bước.
Dù ở bất cứ nơi đâu, trong những ngày đặc biệt này, mọi trái tim người Việt đều cùng hướng về Quảng trường Ba Đình - nơi thiêng liêng ghi dấu lịch sử và lan tỏa tinh thần dân tộc. Tại đây, từng bước chân diễu hành là lời nhắc nhở về lòng yêu nước, về khát vọng hòa bình và ý chí vươn lên của cả dân tộc.
Trong sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, người dân từ khắp nơi đổ về Thủ đô cùng hòa chung không khí hân hoan của ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Những nụ cười, cái vẫy tay, tiếng hò reo - tất cả làm nên một bức tranh đầy tự hào và ấm áp về tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam.
