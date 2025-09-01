Triển lãm số “95 năm Cờ Đảng soi đường”: Khi lịch sử được tái hiện trên không gian số

Chỉ với vài thao tác, công chúng trong và ngoài nước có thể "dạo bước" giữa những khung cảnh lịch sử, tương tác với các hiện vật như đang có mặt trực tiếp tại triển lãm, qua đó mở ra góc nhìn toàn diện về chặng đường 95 năm lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Nằm trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc", triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" là một sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Sự kiện diễn ra từ ngày 28/8-5/9/2025 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Đặc biệt hơn cả, bên cạnh hình thức trưng bày trực tiếp, triển lãm còn được "kích hoạt" trên nền tảng số với hệ thống trải nghiệm tương tác 3D, cho phép người xem khám phá toàn bộ không gian, hiện vật và tư liệu lịch sử một cách trực quan, sinh động. Cách tiếp cận mới mẻ này giúp lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn với đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ – lực lượng nòng cốt trong hành trình gìn giữ và phát huy các giá trị dân tộc trong kỷ nguyên số.

Lần đầu tiên, lịch sử Đảng được "kích hoạt" trên không gian số

Toàn bộ nội dung triển lãm được số hóa trong không gian 3D 360° tương tác, tích hợp hình ảnh, dữ liệu, bản đồ và các điểm chạm công nghệ. Nhân vật ảo dẫn chuyển (Simulate human 3D) đồng hành cùng người xem xuyên suốt theo nội dung từng chủ đề, giúp việc tiếp nhận thông tin trở nên dễ dàng hơn. Không gian số tái hiện trọn vẹn 8 khu trưng bày, tạo cơ hội để người dân ở xa Thủ đô vẫn có thể "tham quan" trọn vẹn với trải nghiệm chân thực và đầy cảm xúc.

Độc giả có thể ấn chọn mục Triển lãm số trên đường dẫn: https://dangcongsan.nhandan.vn/, hoặc truy cập vào website chính thức của triển lãm số: https://dangcongsan.nhandan.vn/trienlamso.htm , sau đó, chọn cho mình một nhân vật đồng hành và sẵn sàng bước vào dòng chảy lịch sử của "95 năm Cờ Đảng soi đường".

Khi bước vào không gian triển lãm số, người xem điều hướng bằng chuột/ bàn phím (trên máy tính) hoặc thao tác chạm (trên thiết bị di động) để khám phá từng khu vực. Độc giả nên sử dụng tai nghe để cảm nhận trọn vẹn âm thanh. Trong quá trình tham quan, các biểu tượng hoặc điểm sáng trắng gợi ý vị trí tương tác; khi nhấp vào, nội dung mở rộng sẽ hiển thị dạng bảng thông tin (pop-up), hình ảnh độ phân giải cao hoặc vật thể 3D xoay 360°.

Những trải nghiệm nổi bật theo từng phân khu

Người xem di chuyển theo dấu mũi tên hoặc tích chọn sơ đồ, vào mô hình 3D để chuyển đổi qua lại giữa các phân khu

Triển lãm số "95 năm Cờ Đảng soi đường" là bước tiến quan trọng trong việc đổi mới cách thức giáo dục truyền thống cách mạng trong thời đại số. Việc tích hợp công nghệ hiện đại vào một hoạt động chính trị – văn hóa đã chứng minh rằng lịch sử Đảng không hề xa vời, mà đang hiện diện sinh động trong từng bước phát triển của đất nước hôm nay.

Đây cũng là cách để Đảng đến gần hơn với nhân dân, không chỉ bằng ký ức, mà bằng trải nghiệm sống động; không chỉ bằng tư liệu, mà bằng cảm xúc và sự kết nối công nghệ. Qua đó, triển lãm góp phần củng cố niềm tin, bồi đắp tinh thần yêu nước, và khơi dậy trách nhiệm xây dựng, phát triển đất nước trong mỗi người dân.