Khám phá những hình thức thể hiện sinh động tại triển lãm số “95 năm Cờ Đảng soi đường”

Triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" được tổ chức nhân dịp chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Không chỉ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), sự kiện còn được triển khai trên nền tảng số tại https://dangcongsan.nhandan.vn/trienlamso.htm . Đây là triển lãm ảo 3D đầu tiên về lịch sử Đảng được giới thiệu tới công chúng.

Để có thể mang đến cho người xem cảm giác chân thực như đang tham quan trực tiếp, nội dung tại triển lãm số được thể hiện thông qua nhiều hình thức:

Màn hình LED trình chiếu hình ảnh, dữ liệu, văn kiện lịch sử

Màn hình LED là một trong những hình thức thể hiện hấp dẫn được sử dụng ở nhiều không gian của triển lãm. Ngay khi mở đầu hành trình trải nghiệm trên nền tảng số, bước vào phân khu 1, người xem sẽ bắt gặp màn hình LED được bố trí nổi bật.

Phân khu 1 là không gian này giới thiệu hai chặng lịch sử trọng đại gồm giai đoạn Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam, và giai đoạn 1930-1945 khi Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên "Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội". Vì vậy, với hình thức trình chiếu hiện đại, người xem như được hòa mình vào dòng chảy cách mạng ngay từ những phút đầu tiên của trải nghiệm.

Không gian triển lãm 1 được bố trí màn hình LED chiếu lại các tư liệu và khoảnh khắc lịch sử.

Ngoài phân khu 1, màn hình LED còn được trưng bày ở nhiều phân khu khác trong triển lãm số.

Tương tác với các di vật lịch sử quý

Với triển lãm số "95 năm Cờ Đảng soi đường", lịch sử trở nên gần gũi hơn khi người xem không chỉ quan sát, mà còn có thể "chạm tay" vào quá khứ thông qua hình thức tương tác với hiện vật. Tại đây, người xem dễ dàng tương tác với những di vật lịch sử quý từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trên không gian ảo nhờ công nghệ scan 3D, xem phiên bản số và thông tin về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xác máy bay B52 rơi xuống Hà Nội, những tờ báo đầu tiên của Đảng như báo Cứu Quốc, báo Nhân dân, báo Cờ Giải Phóng, tranh sơn dầu tái hiện Hội nghị thành lập Đảng năm 1930… Hình thức tương tác này mang đến cho người xem trải nghiệm chân thực như đang đứng trước hiện vật. Đồng thời, đây cũng chính là "cầu nối" giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu sâu sắc hơn giá trị lịch sử và bồi đắp niềm tự hào về chặng đường dân tộc đã đi qua.

Một trong những hiện vật được trưng bày tại triển lãm số.

Sách tương tác mapping

Sách tương tác mapping cũng là một trong những hình thức thể hiện sống động tại triển lãm số này. "Dừng chân" tại sách tương tác, người tham quan sẽ tiếp cận với hệ thống thông tin được trình bày trực quan, khoa học. Khi di chuyển và nhấn chuột, các trang sách số mở ra, giới thiệu tư liệu, hình ảnh và văn bản về các kỳ Đại hội. Đây là những trang sử vàng, được trình bày dưới dạng sách điện tử tóm tắt nội dung các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc và những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng ta qua mỗi thời kỳ. Qua đó, khẳng định sự phát triển tư duy, tầm nhìn và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nội dung tại sách tương tác mapping được thể hiện khoa học, giúp người tham quan dễ dàng khám phá.

Hiệu ứng phát sáng

Ở nhiều góc tham quan, hiệu ứng ánh sáng được thể hiện sinh động, tạo điểm nhấn thị giác cho không gian triển lãm. Nổi bật, khi di chuyến đến không gian triển lãm 4,5,6, người tham quan sẽ được chiêm ngưỡng hiệu ứng phát sáng trên khung viền bao quanh biểu tượng Búa - Liềm. Lá cờ Đảng với hình ảnh Búa - Liềm vàng trên nền đỏ là nguồn sức mạnh tinh thần, ngọn lửa hun đúc ý chí chiến đấu và hy sinh vì độc lập. Kết hợp với hiệu ứng ánh sáng, khu vực biểu tượng Búa - Liềm càng trở nên sinh động, khơi dậy niềm tự hào, tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Khu vực hiệu ứng phát sáng trên khung viền bao quanh biểu tượng Búa - Liềm tại không gian 4,5,6.

Phòng trải nghiệm đa giác quan

Hành trình trải nghiệm triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" sẽ được khép lại ở phân khu 8. Tại đây, người xem sẽ được bước vào phòng trải nghiệm đa giác quan. Với hình thức này, hình ảnh và tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các văn kiện được thể hiện sinh động cùng âm thanh, giúp người tham quan cảm nhận sự thiêng liêng, lắng đọng như đang sống trong dòng chảy lịch sử.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những văn kiện lịch sử tại phòng trải nghiệm đa giác quan.

Ứng dụng công nghệ hiện đại, triển lãm ảo 3D "95 năm Cờ Đảng soi đường" mở ra không gian lịch sử sinh động trên nền tảng số, giàu tính trải nghiệm, giúp người trẻ dễ dàng tiếp cận và thêm tự hào về đất nước. Ngoài những hình thức trên, triển lãm số còn mang đến nhiều cách thể hiện phong phú, tạo nên hành trình khám phá lịch sử liền mạch và hấp dẫn. Triển lãm số đang diễn ra, mang đến cơ hội để mỗi người, ở bất kỳ đâu, cùng nhìn lại 95 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.