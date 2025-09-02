Mở cánh cổng lịch sử bằng công nghệ: khám phá Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” trên nền tảng số

Triển lãm mang đến một cái nhìn hoàn toàn mới, không chỉ có không gian thực hoành tráng tại Đông Anh (Hà Nội), mà còn có một không gian số 3D song song, giúp người dân mọi miền Tổ quốc và kiều bào đều có thể tham quan như đang đứng ngay tại triển lãm thực tế. Đây là lần đầu tiên, công nghệ số hóa tích hợp không gian thực và ảo đã được ứng dụng, khiến triển lãm "95 năm cờ Đảng soi đường" không còn là một triển lãm lịch sử thông thường, mà là một chuyến hành trình đa giác quan, nơi những trang sử được thổi bừng sức sống bằng công nghệ.

Khi truy cập trang web https://dangcongsan.nhandan.vn/ , công chúng có thể thấy một bức tranh khái quát toàn diện về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) nếu đang ở tại triển lãm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Khám phá tám Phân khu như bố trí tại triển lãm thực tế

Thông tin tổng quan tám Phân khu triển lãm hiển thị ngay ở đầu trang web, được sắp xếp theo những mốc son chói lọi dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tái hiện những góc độ nổi bật ở mỗi phân khu như tại triển lãm thực tế.

"Sống cùng lịch sử" nhờ công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR)

Với công nghệ AR, khi đứng trong triển lãm thực tế tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, khách tham quan không chỉ nghe, nhìn, mà còn có thể chạm và "sống cùng lịch sử".

Để trải nghiệm trọn vẹn, khách tham quan cần truy cập trang web trên điện thoại, sau đó làm theo các bước được hướng dẫn để đắm chìm vào ba hoạt động thú vị. Hình ảnh lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc sẽ bật tung bay trong không gian với trống đồng Đông Sơn tỏa sáng rực rỡ. Rồi bất ngờ, lại "bước vào" thời khắc lịch sử hào hùng của "Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không". Tuy đang đứng ở triển lãm, nhưng bạn có thể chứng kiến chiến công oanh liệt của quân và dân ta - chính là một trải nghiệm như thể bước lên cỗ máy thời gian. Đồng thời, người xem cũng có thể dùng công nghệ AR để được chỉ dẫn, tự mình khám phá toàn bộ triển lãm. Từ đây, trải nghiệm thực tế ảo tăng cường như mang đến một chiều không gian mới khi đang đứng ngay tại triển lãm.

Video trải nghiệm thực tế công nghệ thực tế ảo tăng cường tại triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" (Đông Anh, Hà Nội)

Tìm hiểu lịch sử dễ hiểu của 13 kỳ Đại hội Đảng

Lịch sử Đảng cùng thông tin thời gian, địa điểm, tên tuổi các vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và các dấu mốc, thành tựu quan trọng… được trình bày chi tiết và khoa học, đã trở nên vô cùng trực quan.

Chân dung, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng 12 vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

"Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng" là một nội dung quan trọng trên nền tảng số của triển lãm. Khi nhấn chọn vào mỗi bức ảnh chân dung, người xem sẽ hiểu thêm về cuộc đời hoạt động cách mạng của mỗi vị lãnh đạo. Qua đó, thấy được tinh thần cao cả quyết hy sinh, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ.

Du hành lịch sử ngay qua màn hình

Với công chúng chưa có cơ hội đến trải nghiệm trực tiếp tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, không thể bỏ qua một hạng mục lần đầu tiên được thực hiện dành riêng cho Triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường". Đó là phiên bản triển lãm công nghệ tương tác 3D 360° đầu tiên về lịch sử Đảng, cho phép người dùng thưởng lãm hiện vật, tài liệu quý từ bảo tàng; đảm bảo trải nghiệm mượt mà, tối ưu dung lượng tải mà vẫn sắc nét.

Dù ở bất kỳ đâu, chỉ cần vào trang web https://dangcongsan.nhandan.vn/trienlamso.htm , bạn có thể đắm mình trong một không gian 3D 360° vô cùng chi tiết, tái hiện toàn bộ không gian triển lãm thực tế. Sau khi lựa chọn một nhân vật dẫn ảo, bạn có thể bắt đầu hành trình khám phá.

Người xem có thể ấn chọn Sơ đồ để tùy thích trải nghiệm 8 phân khu không theo thứ tự, hoặc lần lượt khám phá theo hành trình mặc định.

Triển lãm công nghệ tương tác phiên bản 3D 360° không chỉ là cơ hội khám phá một bước tiến mới trong giáo dục lịch sử bằng công nghệ. Với một sự kiện triển lãm lần đầu tiên được số hóa toàn diện như vậy, đây cũng là cách để giới trẻ tham gia chào mừng đại lễ một cách đầy ý nghĩa khi trở thành "hướng dẫn viên" giúp chính ông bà, cha mẹ cùng "tham quan", trải nghiệm.

Sự kiện đã minh chứng: công nghệ không chỉ là công cụ để giải trí hay làm việc, mà còn là phương tiện hiệu quả để gìn giữ và lan tỏa các giá trị truyền thống. Lịch sử đã được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại, để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau thêm yêu, thêm hiểu, trân trọng và tự hào về dân tộc mình.

