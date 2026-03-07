Trị cảm cúm theo cách "lạ đời", người phụ nữ bị hôn mê

Ngày 6/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, bệnh viện vừa kịp thời cấp cứu thành công một bệnh nhân bị ngộ độc khí CO (carbon monoxide) do đốt than trong phòng kín.

Thông tin ban đầu, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc của Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc tiếp nhận một nữ bệnh nhân (49 tuổi, trú tại xã Hậu Lộc) nhập viện trong tình trạng hôn mê, gọi hỏi không đáp ứng, tím tái toàn thân, nôn nhiều, có dấu hiệu suy hô hấp, SpO₂ giảm và ý thức giảm.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị ngộ độc khí CO kèm rối loạn chuyển hóa nước - điện giải. Bệnh nhân được cấp cứu và điều trị tích cực theo phác đồ, hiện sức khỏe đã ổn định.

Khai thác tiền sử bệnh người nhà bệnh nhân cho biết trước đó bệnh nhân bị cảm cúm và đã đốt than cùng các loại lá để xông trong phòng kín.

Khí CO là loại khí không màu, không mùi, rất khó nhận biết nhưng cực kỳ nguy hiểm. Khi hít phải, khí này làm giảm khả năng vận chuyển oxy đến não và các cơ quan quan trọng, có thể gây hôn mê, tổn thương não không hồi phục, thậm chí tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không xông than trong phòng kín, không đốt củi hoặc than trong không gian không thông thoáng.