2 loại củ ví như "vua vitamin A" bổ mắt, nhất cái số 1 ngoài chợ rất rẻ

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, vitamin A có vai trò thiết yếu đối với thị lực, hệ miễn dịch, làn da và quá trình tăng trưởng, tái tạo tế bào. Việc thiếu vitamin A có thể dẫn đến khô mắt, suy giảm thị lực, giảm sức đề kháng và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh rằng việc đảm bảo đủ vitamin A trong khẩu phần ăn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng, đặc biệt ở trẻ em và phụ nữ mang thai tại các khu vực thiếu dinh dưỡng.

Khoai lang

Khoai lang thường được xem là thực phẩm giàu vitamin A: một củ khoai lang nướng cỡ nhỏ cung cấp khoảng 577 mcg vitamin A. Tuy nhiên, nhiều thực phẩm quen thuộc khác trong bữa ăn hằng ngày còn chứa hàm lượng vitamin A cao hơn đáng kể.

Loại củ này còn giàu beta-caroten, một tiền chất của vitamin A – vitamin thiết yếu cho chức năng thị giác.

Vitamin A giúp duy trì màng nhầy của mắt, ngăn ngừa khô mắt và bảo vệ võng mạc khỏi tổn thương. Thiếu vitamin A có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng như quáng gà hoặc khô mắt. Lượng beta-caroten trong khoai lang đặc biệt cao ở khoai lang vàng hoặc cam, làm cho loại củ này trở thành nguồn thực phẩm tuyệt vời để bổ sung vitamin A.

Ngoài beta-caroten, khoai lang còn chứa chất chống oxy hóa như vitamin C và E, giúp bảo vệ mắt khỏi sự tổn thương do các gốc tự do và ánh sáng xanh. Các nghiên cứu y học cho thấy chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể – hai nguyên nhân phổ biến gây mất thị lực ở người lớn tuổi.

Để khoai lang phát huy tối đa tác dụng tốt cho mắt, cách ăn cũng rất quan trọng. Nên ăn khoai lang luộc hoặc hấp thay vì chiên rán để tránh mất vitamin do nhiệt độ cao.

Việc giữ lại nguyên vỏ khi chế biến cũng giúp tăng lượng chất xơ và vitamin. Nên ăn khoai lang cùng các thực phẩm giàu chất béo lành mạnh như dầu oliu giúp cơ thể hấp thu beta-caroten tốt hơn vì đây là vitamin tan trong dầu.

Tuy nhiên, cần lưu ý ăn khoai lang với lượng vừa phải và đa dạng nguồn vitamin A từ các loại rau củ khác để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, tránh quá tải vitamin A gây độc.

Ăn khoai lang luộc hoặc hấp, giữ nguyên vỏ, kết hợp với chất béo lành mạnh, sẽ giúp cơ thể hấp thu beta-caroten và các chất chống oxy hóa tốt hơn. Từ đó bảo vệ và duy trì sức khỏe của mắt hiệu quả.

Đây là lựa chọn dinh dưỡng đơn giản mà rất hiệu quả cho thị lực cho cả gia đình nên bà nội trợ có thể ưu tiên sử dụng.

Cà rốt

Các nghiên cứu cho thấy, cà rốt chứa nhiều vitamin C và beta-caroten, tiền chất vitamin A, khi được hấp thu trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A rất tốt cho võng mạc mắt và cải thiện thị lực, tăng cường sức khỏe cho đôi mắt, làm giảm tình trạng mờ mắt, mỏi mắt.



Theo nghiên cứu một cốc cà rốt sống, thái lát sẽ cung cấp cho bạn hơn 110% giá trị vitamin A hàng ngày. Cũng theo thông tin từ AAO, mặc dù chất dinh dưỡng này hỗ trợ sức khỏe của mắt, nhưng chúng sẽ không đảo ngược hoặc cải thiện ảnh hưởng của cận thị hoặc các tật khúc xạ hay tình trạng thị lực khác.

Với hàm lượng calo thấp, cà rốt phù hợp cho người đang kiểm soát cân nặng hoặc theo đuổi chế độ ăn lành mạnh.

