Phương Ly khoe bụng phẳng, eo thon bé xíu trong bikini quyến rũ: Rất chăm tập môn thể thao vạn người mê, đốt 400-600 calo/giờ

Những ngày đầu hè, mạng xã hội lại rộn ràng với "đường đua bikini" của các mỹ nhân Vbiz. Mới đây, ca sĩ Phương Ly khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi đăng tải loạt ảnh diện bikini trên trang cá nhân. Trong thiết kế nhỏ xíu tôn dáng, nữ ca sĩ khoe trọn vóc dáng săn chắc, đặc biệt là vòng eo con kiến và phần bụng phẳng lì đáng mơ ước.

Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ một vài khung hình đơn giản bên bãi biển, Phương Ly vẫn đủ sức "đốt mắt" người xem nhờ thân hình gọn gàng, cân đối. Vòng eo nhỏ nhắn, đường cong mềm mại của cô giống như lời nhắc nhở dịu dàng với hội chị em rằng: Mùa hè đã rất gần và hành trình "săn" body bikini cũng nên bắt đầu ngay từ bây giờ.

Đằng sau vóc dáng thon gọn ấy không phải là phép màu. Phương Ly duy trì nhiều thói quen vận động lành mạnh, trong đó có những bộ môn vừa thú vị vừa giúp đốt cháy năng lượng hiệu quả.

Chăm chơi pickleball để xả stress và giữ vòng eo gọn gàng

Một trong những bộ môn được Phương Ly yêu thích thời gian gần đây là Pickleball. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc ra sân cùng bạn bè, vừa vận động vừa giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc bận rộn.

Pickleball là môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn. Trò chơi sử dụng vợt nhỏ và bóng nhựa nhẹ, sân thi đấu không quá lớn nên người chơi phải liên tục di chuyển, xoay người và phản xạ nhanh.

Chính đặc điểm này khiến pickleball trở thành bộ môn cực kỳ có lợi cho việc giữ dáng.

Thứ nhất, tiêu hao calo khá tốt.

Một trận pickleball kéo dài khoảng 45–60 phút có thể giúp người chơi đốt cháy từ 400–600 calo tùy cường độ vận động. Việc chạy ngắn, đổi hướng liên tục khiến cơ thể hoạt động gần như toàn diện, giúp giảm mỡ tích tụ, đặc biệt là vùng bụng.

Thứ hai, giúp siết gọn vòng eo.

Khi đánh bóng, người chơi phải xoay thân, vặn hông và giữ thăng bằng liên tục. Những chuyển động này kích hoạt nhóm cơ core (cơ trung tâm), bao gồm cơ bụng và cơ lưng dưới. Nếu duy trì đều đặn, vùng bụng sẽ săn chắc hơn, từ đó tạo hiệu ứng vòng eo thon gọn.

Thứ ba, giảm stress, yếu tố quan trọng để kiểm soát cân nặng.

Căng thẳng kéo dài có thể làm tăng hormone cortisol, khiến cơ thể dễ tích mỡ bụng. Việc ra sân vận động, giao lưu với bạn bè như cách Phương Ly vẫn làm giúp giải tỏa tâm lý rất hiệu quả. Khi tinh thần thoải mái, việc kiểm soát cân nặng cũng trở nên dễ dàng hơn.

Không phải ngẫu nhiên mà pickleball đang trở thành trào lưu thể thao của giới trẻ và nhiều nghệ sĩ. Đây là bộ môn dễ tiếp cận, không quá nặng về kỹ thuật nhưng vẫn đủ để khiến cơ thể vận động linh hoạt.

Ngoài ra, Phương Ly vẫn duy trì vận động theo những cách sau để vóc dáng đẹp bất bại

Tập gym

Bên cạnh pickleball, Phương Ly vẫn duy trì thói quen tập gym. Đây gần như là "nền tảng" để giữ vóc dáng của nhiều nghệ sĩ.

Tập gym giúp xây dựng khối cơ, tăng tốc độ trao đổi chất và hỗ trợ đốt mỡ hiệu quả. Với mục tiêu giữ eo thon bụng phẳng, các bài tập thường tập trung vào nhóm cơ core như plank, crunch, leg raise hay mountain climber.

Khi cơ bụng được kích hoạt thường xuyên, vùng bụng không chỉ gọn gàng hơn mà còn trở nên săn chắc, tạo nên đường nét rõ ràng. Điều này lý giải vì sao dù mặc bikini nhỏ xíu, Phương Ly vẫn tự tin khoe phần bụng phẳng lì và vòng eo mảnh mai.

Ngoài ra, tập gym còn giúp cải thiện tư thế cơ thể. Khi lưng thẳng và vai mở rộng, vòng eo sẽ trông nhỏ hơn, vóc dáng tổng thể cũng thanh thoát hơn rất nhiều.

Tập vũ đạo

Với một ca sĩ, tập vũ đạo không chỉ là yêu cầu nghề nghiệp mà còn là "bài tập đốt calo" cực kỳ hiệu quả.

Phương Ly thường xuyên luyện tập các động tác vũ đạo để chuẩn bị cho những màn biểu diễn. Những bài nhảy hiện đại yêu cầu sự kết hợp của nhiều nhóm cơ: Chân, hông, eo và bụng. Nhờ đó, lượng calo tiêu hao khá lớn.

Một buổi tập vũ đạo kéo dài 60 phút có thể giúp đốt 400-600 calo, tương đương một buổi cardio cường độ vừa. Quan trọng hơn, các động tác nhảy giúp cơ thể vận động nhịp nhàng, góp phần định hình đường cong tự nhiên.

Đối với phụ nữ, đây là điểm cộng lớn. Khác với một số bài tập thiên về sức mạnh, vũ đạo giúp cơ thể vừa săn chắc vừa giữ được nét mềm mại, nữ tính.

Mùa hè đang đến rất gần. Nếu muốn tự tin bước vào "đường đua bikini", có lẽ đây chính là thời điểm lý tưởng để bắt đầu chăm sóc vóc dáng, giống như cách Phương Ly đã và đang làm. Chỉ cần kiên trì vận động, vòng eo thon gọn và bụng phẳng lì hoàn toàn không phải mục tiêu quá xa vời.

(Ảnh: FB)