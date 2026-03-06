Tại sao ung thư dạ dày thường phát hiện ở giai đoạn muộn? Đã có quá nhiều người bỏ qua "2 hôi, 3 giảm" dù không đau

Một phụ nữ 52 tuổi ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn 3 sau thời gian dài "tiêu hoá kém”. Suốt gần một năm, bà thường xuyên đầy bụng sau ăn và cảm giác ăn không còn ngon như trước, cân nặng cũng giảm dần. Nhưng bà cho rằng đó là do tuổi tác và cơ địa mình có hệ tiêu hoá yếu hơn mọi người. Chỉ đến khi xuất hiện cơn đau rõ rệt, mệt mỏi kéo dài bà mới chịu đi khám. Khi biết mình bỏ qua nhiều dấu hiệu bệnh, bà oà khóc trong hối hận.

Ảnh minh hoạ

Theo bác sĩ Yang Yanbing thuộc Bệnh viện Nhân dân Khang Định (Tứ Xuyên, Trung Quốc), không ít bệnh nhân ung thư dạ dày có câu chuyện tương tự. Họ từng có những dấu hiệu cảnh báo từ sớm, nhưng vì không đau dữ dội nên thường bỏ qua.

Vì sao ung thư dạ dày thường phát hiện muộn?

Bác sĩ Yang Yanbing giải thích rằng ở giai đoạn đầu, khối u dạ dày thường chỉ nằm ở lớp niêm mạc, chưa xâm lấn sâu nên không gây đau rõ ràng.

Bên cạnh đó, dạ dày vốn không quá nhạy cảm với các kích thích nhẹ. Những thay đổi ban đầu thường chỉ biểu hiện bằng các triệu chứng quen thuộc như đầy bụng, khó tiêu hoặc chán ăn, rất dễ bị nhầm với viêm dạ dày hay rối loạn tiêu hóa.

Nhiều người còn có thói quen tự mua thuốc dạ dày để uống, khiến các dấu hiệu bị che lấp. Khi bệnh gây ra triệu chứng rõ ràng hơn thì khối u thường đã phát triển khá lớn.

Tuy vậy, cơ thể không hoàn toàn im lặng. Nhiều trường hợp trước khi được chẩn đoán ung thư dạ dày đã xuất hiện một nhóm dấu hiệu được bác sĩ gọi là “2 hôi, 3 giảm”.

“2 hôi” rất có thể là dấu hiệu ung thư dạ dày

- Hôi miệng kéo dài:

Không ít người nghĩ hôi miệng chỉ liên quan đến răng miệng, nhưng khi dạ dày xuất hiện tổn thương hoặc tiêu hóa kém, thức ăn có thể lên men trong đường tiêu hóa và tạo ra mùi khó chịu. Nếu tình trạng này kéo dài dù đã vệ sinh răng miệng kỹ, cần chú ý đến các vấn đề ở dạ dày.

Ảnh minh hoạ

- Phân có mùi hôi bất thường hoặc màu sắc lạ:

Ung thư dạ dày giai đoạn sớm đôi khi gây chảy máu vi thể trong đường tiêu hóa. Khi máu bị tiêu hóa, phân có thể trở nên sẫm màu, đôi khi đen như nhựa đường và mùi nặng hơn bình thường. Nếu tình trạng này xuất hiện nhiều lần, nên kiểm tra sớm bằng xét nghiệm máu ẩn trong phân hoặc nội soi.

“3 giảm” thường xuất hiện khi mắc ung thư dạ dày

Bên cạnh “2 hôi”, cơ thể còn có thể xuất hiện “3 giảm” sau đây khi ung thư dạ dày tấn công:

- Giảm cảm giác ngon miệng:

Nhiều người đột nhiên ăn ít hơn trước, nhanh no dù chỉ ăn một lượng nhỏ và dần mất hứng thú với các món từng yêu thích. Theo bác sĩ Yang Yanbing, khối u ở dạ dày có thể làm rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn.

Ảnh minh hoạ

- Giảm cân không rõ nguyên nhân:

Không ăn kiêng hay tăng vận động nhưng cân nặng vẫn giảm dần là dấu hiệu không nên xem nhẹ. Khi khối u phát triển, cơ thể tiêu tốn nhiều năng lượng hơn trong khi khả năng hấp thu dinh dưỡng lại giảm. Nếu cân nặng giảm trên khoảng 5% trong thời gian ngắn, nên đi kiểm tra sức khỏe sớm.

- Giảm miễn dịch, dễ mệt mỏi:

Một số trường hợp ung thư dạ dày gây chảy máu vi thể kéo dài trong đường tiêu hóa. Mất máu âm thầm có thể dẫn đến thiếu máu, khiến người bệnh chóng mặt, xanh xao và thường xuyên mệt mỏi. Cơ thể suy yếu, dễ kiệt sức dù không làm việc nặng cũng là dấu hiệu cần lưu ý.

Khi nào cần đi khám?

Bác sĩ Yang Yanbing nhấn mạnh rằng các dấu hiệu trên không phải lúc nào cũng là ung thư. Tuy nhiên nếu “2 hôi, 3 giảm” xuất hiện kéo dài hoặc đi kèm với đầy bụng, đau âm ỉ vùng thượng vị, người bệnh nên kiểm tra càng sớm càng tốt. Các phương pháp như nội soi dạ dày và xét nghiệm máu ẩn trong phân có thể giúp phát hiện tổn thương ở giai đoạn sớm.

Ung thư dạ dày nếu được phát hiện sớm có thể cải thiện đáng kể khả năng điều trị. Vì vậy, thay vì chờ đến khi xuất hiện cơn đau rõ ràng, việc chú ý đến những thay đổi nhỏ của cơ thể chính là cách bảo vệ sức khỏe tốt nhất.

Nguồn và ảnh: BKweek, Aboluowang