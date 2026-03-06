Hé lộ tần suất làm “chuyện ấy” có thể giảm nguy cơ ung thư

Theo thông tin từ Cleveland Clinic , một số nghiên cứu gần đây cho thấy việc làm "chuyện ấy" thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng mối liên hệ này vẫn cần được hiểu một cách thận trọng.

Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã tìm cách lý giải mối quan hệ giữa tần suất xuất tinh và nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt. Một nghiên cứu công bố năm 2016 trên European Urology đã theo dõi gần 32.000 nam giới trong gần hai thập kỷ.

Kết quả cho thấy những người xuất tinh ít nhất 21 lần/tháng có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn khoảng 20% so với những người chỉ xuất tinh 4 - 7 lần/tháng.

"Chuyện ấy" và ung thư tuyến tiền liệt

Làm "chuyện ấy" thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt (Ảnh minh họa).

Tuyến tiền liệt là một tuyến thuộc hệ sinh sản nam giới, nằm tại điểm giao giữa đường sinh sản và đường tiết niệu. Cơ quan này giúp dẫn tinh trùng trong quá trình xuất tinh và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra tinh dịch.

Một giả thuyết cho rằng trong tuyến tiền liệt có thể tích tụ các chất có khả năng gây hại theo thời gian. Khi những chất này tích lũy, nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt có thể tăng lên.

Trong bối cảnh đó, việc xuất tinh mỗi khi làm "chuyện ấy" có thể giúp "làm sạch" tuyến tiền liệt, loại bỏ một phần các chất có khả năng gây hại. Một nghiên cứu công bố năm 2018 trên European Urology cũng phát hiện mối liên hệ tiềm năng giữa tần suất xuất tinh và sự phát triển khối u tuyến tiền liệt.

Tuy vậy, các chuyên gia nhấn mạnh rằng đây vẫn là mối liên hệ mang tính quan sát, chưa thể khẳng định hoàn toàn quan hệ nhân - quả.

Cleveland Clinic dẫn lời bác sĩ tiết niệu Brad Gill: "Tác động của "chuyện ấy" và xuất tinh với sức khỏe tuyến tiền liệt vẫn còn là một dấu hỏi lớn, nhưng các nghiên cứu gần đây cho thấy có thể tồn tại những lợi ích nhất định".

Ngoài tuyến tiền liệt, "chuyện ấy" còn mang lại lợi ích gì?

Theo bác sĩ Gill, hoạt động chăn gối không chỉ là một phần tự nhiên của đời sống mà còn có thể mang lại những lợi ích sinh lý nhất định.

"Việc gần gũi với "nửa kia" nói chung là một phần thú vị của cuộc sống. Và nếu hỏi các bác sĩ tim mạch, họ sẽ nói rằng đây cũng được xem là một dạng vận động tốt cho hệ tim mạch" , bác sĩ Gill cho hay.

Một số nghiên cứu cho thấy "yêu" cũng có thể giúp giảm căng thẳng, bởi cơ thể giải phóng hormone dopamine, chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hạnh phúc và thư giãn.

Ngoài ra, "chuyện ấy" cũng có thể đốt cháy hơn 100 calo, đồng thời kích thích cơ thể sản sinh endorphin, một chất giảm đau tự nhiên. Một số nghiên cứu còn ghi nhận rằng hoạt động này có thể giúp giảm đau đầu hoặc đau nửa đầu ở một số người.

Dù những kết quả nghiên cứu khá đáng chú ý, các bác sĩ vẫn cho rằng không nên xem tần suất "yêu" như một "công thức" phòng bệnh. Theo đó, yếu tố quan trọng nhất vẫn là khám sức khỏe định kỳ và phát hiện sớm bệnh.

Bác sĩ Gill khuyến nghị: "Hãy xem những thông tin này như một dữ liệu tham khảo và sử dụng chúng theo cách phù hợp với sức khỏe của bạn".

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng việc duy trì lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống cân bằng, tập luyện thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ vẫn là những yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe tuyến tiền liệt.

Nguồn: Cleveland Clinic