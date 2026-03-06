3 tín hiệu là "cảnh báo đỏ" của ung thư phổi: Sau 40 tuổi càng phải chú ý

Theo thông tin từ Bệnh viện K, ung thư phổi hiện được xem là một trong những căn bệnh ung thư gây tử vong nhiều nhất trên thế giới. Dữ liệu từ Globocan 2022 cho thấy tại Việt Nam có 24.426 ca mắc mới và 22.597 trường hợp tử vong do căn bệnh này. Con số này cũng khiến ung thư phổi trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư ở cả nam và nữ tại Việt Nam.

Mô phỏng ung thư phổi (Ảnh: Shutterstock).

Theo các chuyên gia y tế, dù hút thuốc là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới ung thư phổi (chiếm khoảng 70% số ca bệnh), nhưng bệnh vẫn có thể xuất hiện ở những người chưa từng hút thuốc. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường của cơ thể đóng vai trò rất quan trọng.

Chia sẻ với tờ Express, bác sĩ Brian O’Connor, chuyên gia hô hấp tại Bệnh viện Cromwell (Anh), cho biết nhiều người mắc ung thư phổi ở giai đoạn đầu thường không có biểu hiện rõ ràng. Trong một số trường hợp, các dấu hiệu ban đầu chỉ là những triệu chứng nhẹ như ho hoặc cảm giác hơi khó thở.

“Ở giai đoạn sớm, nhiều người có thể chỉ cảm thấy ho hoặc thỉnh thoảng hụt hơi. Ngoài ra, các dấu hiệu khác có thể bao gồm mệt mỏi nhiều hơn bình thường, đau ngực, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc mất cảm giác ngon miệng”, bác sĩ O’Connor nói.

3 dấu hiệu của ung thư phổi cần đi khám ngay

Theo bác sĩ O’Connor, có ba dấu hiệu của ung thư phổi được xem là đặc biệt đáng lo ngại, cần được kiểm tra y tế sớm.

“Nếu bạn ho ra máu, ho kéo dài hoặc bị khó thở, hãy đi khám càng sớm càng tốt, đặc biệt nếu bạn trên 40 tuổi”, bác sĩ O’Connor cảnh báo.

Ho ra máu, ho kéo dài hoặc bị khó thở là 3 dấu hiệu nguy hiểm cảnh báo ung thư phổi (Ảnh: Mission Health).

Ho ra máu là dấu hiệu dễ nhận biết nhưng thường khiến nhiều người chủ quan hoặc nhầm lẫn với các bệnh đường hô hấp thông thường. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây có thể là biểu hiện quan trọng của nhiều bệnh lý nghiêm trọng, trong đó có ung thư phổi.

Bên cạnh đó, ho kéo dài cũng là triệu chứng không nên bỏ qua. Theo các chuyên gia y tế, nếu tình trạng ho kéo dài trong nhiều tuần hoặc ngày càng nặng hơn, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra kỹ lưỡng.

Một dấu hiệu khác là khó thở kéo dài. Nhiều người thường cho rằng đây chỉ là biểu hiện của tuổi tác hoặc do thể lực suy giảm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đây có thể là tín hiệu cho thấy phổi đang gặp vấn đề.

Không chỉ người hút thuốc mới mắc bệnh

Hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới ung thư phổi (Ảnh: Euronews).

Theo bác sĩ O’Connor, hút thuốc vẫn là yếu tố nguy cơ lớn nhất gây ung thư phổi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những người không hút thuốc hoàn toàn miễn nhiễm với căn bệnh này.

“Nguy cơ mắc ung thư phổi liên quan đến lượng thuốc bạn hút, thời gian hút và độ tuổi bắt đầu hút thuốc. Ngoài ra, loại thuốc lá sử dụng cũng có thể ảnh hưởng”, bác sĩ O’Connor cho biết.

Bác sĩ cũng lưu ý rằng việc hít phải khói thuốc của người khác (hút thuốc thụ động) trong thời gian dài cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Vì vậy, việc giữ môi trường sống không có khói thuốc là một yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe phổi.

Ung thư phổi thường phổ biến hơn ở người lớn tuổi, đặc biệt là từ khoảng 65 tuổi trở lên. Tuy nhiên, bác sĩ O’Connor nhấn mạnh rằng bệnh vẫn có thể xuất hiện ở người trẻ.

“Quan niệm cho rằng ung thư phổi chỉ xảy ra ở người lớn tuổi là một hiểu lầm phổ biến. Điều này có thể khiến người trẻ ít chú ý đến các triệu chứng hoặc đi khám muộn”, bác sĩ O’Connor nói.

Vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh việc phát hiện bệnh càng sớm càng giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả. Vì vậy, khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường kéo dài, người bệnh nên chủ động đi khám để được kiểm tra và tư vấn kịp thời.