Bé trai 4 tháng tuổi tử vong sau khi tắm, bác sĩ cảnh báo 3 thói quen "cực độc" nhiều cha mẹ vẫn nghĩ là tốt

Một sự việc đau lòng vừa xảy ra tại Vân Nam (Trung Quốc) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh.

Theo thông tin ban đầu trên trang Sohu, tháng trước một bé trai 4 tháng tuổi được gia đình đưa đến một trung tâm chăm sóc mẹ và bé để tắm thuốc. Trong lúc đang ngâm tắm, bé bất ngờ sùi bọt mép. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng bé không qua khỏi. Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận, nhiều ý kiến chỉ trích nhân viên cửa hàng thiếu trách nhiệm trong quá trình chăm sóc trẻ.

Được biết trước khi xảy ra sự việc, bé đã ngâm tắm gần 50 phút, trong khi nhiệt độ nước được cho là quá cao. Thời điểm đó, nhân viên cửa hàng phải trông nom nhiều trẻ cùng lúc nên không theo dõi sát sao tình trạng của bé.

Gia đình cho biết họ từng phát hiện gói thuốc tắm không phải sản phẩm từ nhà sản xuất chính quy và đã đề nghị đổi dịch vụ. Tuy nhiên, chủ cửa hàng vẫn cho rằng nước phải đủ nóng thì thuốc mới “thấm tốt”, nên từ chối hạ nhiệt độ.

Đáng chú ý, khi sự việc xảy ra, trên cổ bé còn quấn một chiếc khăn, có khả năng gây chèn ép đường thở. Do phụ huynh không kịp nhận ra dấu hiệu bất thường, đến khi bé sùi bọt mép mới phát hiện thì đã quá muộn.

Vụ việc cũng đặt ra cảnh báo rằng ngoài trách nhiệm của cơ sở dịch vụ, cha mẹ cần đặc biệt chú ý theo dõi sát trẻ trong quá trình chăm sóc.

Bé 4 tháng tuổi tử vong đột ngột khi tắm theo cách "khó hiểu". Ảnh minh họa.

- Sử dụng loại thuốc dân gian không rõ thành phần: Trên thị trường, nhiều loại "thuốc tắm Đông y" xuất phát từ các bài thuốc dân gian, thành phần không rõ ràng, chưa được cơ quan quản lý dược phẩm phê duyệt.

- Tắm quá lâu: Không ít phụ huynh cho rằng trung tâm chăm sóc mẹ & bé là môi trường an toàn, nên giao con cho nhân viên rồi không theo dõi thêm. Thực tế, trẻ 4 tháng tuổi có khả năng điều hòa thân nhiệt rất kém, việc ngâm nước nóng trong thời gian dài cực kỳ dễ xảy ra tai nạn. Tại các bệnh viện chuyên nghiệp, thời gian tắm thuốc thường chỉ khoảng 10 phút và luôn có người giám sát riêng.

- Dấu hiệu cảnh báo: Nhiều cha mẹ dễ bỏ qua các tín hiệu nguy hiểm mà trẻ phát ra: mặt đỏ bừng, đổ mồ hôi nhiều, cử động giảm… đều là những dấu hiệu cơ thể đang kêu cứu. Không ít người chỉ nhận ra có vấn đề khi trẻ đã sùi bọt mép, lúc đó thì đã quá muộn.

Đây không phải trường hợp đầu tiên xảy ra ở Trung Quốc. Trước đó một sự việc tương tự đã từng xảy ra ở Giang Tô, có trẻ suýt bị sốc sau khi tắm "thải thấp".

Tại Quảng Đông, một cửa hàng tổ chức tắm thuốc "xua lạnh" khiến ba trẻ bị hạ thân nhiệt. Cuối năm ngoái, cơ quan y tế đã ra thông báo, nêu rõ các cơ sở trông giữ trẻ không được tùy tiện thực hiện tắm thuốc.

Gợi ý cách tắm cho trẻ, mẹ nhàn con khỏe mạnh

Bước 1: Cởi quần áo cho bé, chỉ giữ lại tã lót. Thoa một ít dầu lên những vùng da đầu khô, đóng vảy (cứt trâu) để làm mềm, giúp dễ bong ra khi gội đầu. Có thể thoa thêm một ít dầu lên lưng, ngực và bụng, xoa nhẹ nhàng để giúp cơ thể bé ấm lên trước khi tắm.

Bước 2: Lau mặt cho bé trước. Nhúng khăn vào nước ấm, vắt ráo, dùng hai góc khăn – mỗi góc lau một bên mắt, lau từ khóe mắt ra phía ngoài. Sau đó lau tai, mỗi bên dùng một góc khăn khác, lau phía trước và sau tai; không cần lau sâu vào trong tai của bé. Không dùng xà phòng để rửa mặt bé.

Bước 3: Gội đầu cho bé. Làm ướt tóc, thoa một lượng nhỏ dầu gội, sau đó xả sạch bằng nước ấm và lau khô tóc.

Bước 4: Tắm toàn thân. Giữ đầu, cổ bé cho vững bằng cách dùng tay đỡ sau vai và gáy. Thoa xà bông, tắm sạch vùng cổ, nách và bẹn của bé; rửa mông từ trước ra sau. Khi đem bé ra khỏi thau nước nên dùng cả hai tay nâng hai bên nách để không bị trượt.

Sau khi tắm xong, đặt trẻ vào khăn lông và lau khô cẩn thận các nếp gấp ở cổ, tay, nách, bẹn và chân của bé. Nếu da bé khô thì nên thoa kem dưỡng da cho bé.

Nên giao tiếp trong suốt thời gian tắm cho trẻ bằng cách nói chuyện với bé sẽ giúp bé được nhìn mẹ, nghe tiếng nói của mẹ và tiếp xúc cảm nhận bằng cả thân mình, điều này giúp bé tìm hiểu, hoà nhập với môi trường chung quanh và phát triển sự chú ý để hình thành ngôn ngữ và ý thức.

Lưu ý bé càng lớn thì càng thích nghịch ngợm khi tắm nhất là có một số đồ chơi cho bé. Bé sẽ lanh lợi, thông minh hơn nếu được sự hướng dẫn tốt của mẹ. Các bà mẹ nên dành khoảng thời gian này để cùng thư giãn và giúp bé phát triển hoàn hảo hơn.