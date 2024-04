Trận địa nhóm nữ Kpop thế hệ mới: Từ chật vật mãi không nổi đến bị gọi là thảm họa, nhóm nổi rồi thì gặp hạn!

Những ngày gần đây, màn đấu tố cực căng giữa "mẹ đẻ NewJeans" Min Hee Jin với tập đoàn HYBE trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hai bên liên tục lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai, thậm chí cả những cái tên tưởng chừng như không liên quan như ILLIT, TWS, RIIZE, FIFTY FIFTY hay thậm chí cả BTS cũng bị lôi vào cuộc chiến này.

Dù kết quả của màn đấu tố này có như thế nào thì tên tuổi của dàn idol cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, đặc biệt là NewJeans. Và không chỉ có NewJeans mà rất nhiều nhóm nữ thế hệ Gen 4 từng lao đao trong sự nghiệp vì nhiều lý do khác nhau:

NewJeans chiếm lấy Kpop như 1 cơn lốc, đang là nhóm nữ số 1 Gen 4 thì gặp hạn drama đấu tố của "bố mẹ đẻ"

Trong bối cảnh Kpop đang dần bão hòa với concept girlcrush, NewJeans là cơn gió mới lạ và độc đáo. 5 cô gái trẻ, tài năng và xinh đẹp dưới bàn tay nhào nặn của Min Hee Jin chính thức đi đầu xu hướng. NewJeans được ra mắt bằng cách thức "không đụng hàng", đánh úp bằng loạt MV, mang đến ấn tượng đầu tiên với âm nhạc và hình ảnh. 5 gương mặt hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trước đó khiến công chúng vô cùng tò mò. Và NewJeans đã thắng lớn ngay từ sản phẩm âm nhạc đầu tay.

Ditto - single comeback đầu tiên của nhóm tháng 12/2022 tiếp tục là một màn "chấn động". Ca khúc giúp NewJeans lọt Billboard Hot 100 chỉ sau 5 tháng debut và mang về 3 Daesang Song of the Year trong mùa trao giải năm 2023. Nhóm nữ được kỳ vọng sẽ là đại diện kế nhiệm BTS và BLACKPINK, viết tiếp thành công toàn cầu cho Kpop tại thị trường quốc tế.

NewJeans

Theo như lịch trình đã công bố, NewJeans sẽ trở lại bằng 1 single đôi trong tháng 5 này. Tuy nhiên, drama nổ ra giữa CEO ADOR - Min Hee Jin và HYBE có thể khiến màn comeback của nhóm bị ảnh hưởng ít nhiều. Đặc biệt là khi đại diện AODR tiết lộ với truyền thông rằng cáo buộc "ILLIT sao chép NewJeans" được thực hiện sau khi thảo luận kỹ lưỡng với các thành viên và đại diện pháp lý của nhóm.

NewJeans giờ bị rơi vào tình huống khó xử khi về lý thì vẫn trực thuộc tập đoàn HYBE và dù kết quả cuộc chiến kia có như thế nào thì 5 cô gái vẫn phải ở lại với công ty nếu không muốn bị đền bù hợp đồng. Về tình, mối quan hệ giữa Min Hee Jin và HYBE dường như không thể hoà giải một sớm một chiều, nếu NewJeans nghĩ đến tình nghĩa với người có công “tạo ra mình" thì có thể chọn rời HYBE để theo Min Hee Jin. Tuy nhiên, 5 cô gái có thể rơi vào sự cố giống như FIFTY FIFTY trước đó, phải đền bù hợp đồng trị giá hàng tỷ đồng và gần như mất hút khỏi showbiz. Màn comeback vào tháng 5 có trở nên suôn sẻ cũng tuỳ thuộc vào lựa chọn của 5 thành viên. Quả là cái khó của NewJeans!

NewJeans và Min Hee Jin

aespa - "gà chiến" SM khi ra mắt được kì vọng nhưng hụt hơi đường dài

aespa ra mắt vào 2020 và hiện ở năm thứ 4 trong sự nghiệp. Nhóm được tạo ra bởi người sáng lập công ty Lee Soo Man với tư cách là đại diện Gen 4 của SM. Thậm chí, ông còn xây dựng một thế giới quan độc đáo cho SM có tên là “Kwangya” dựa trên khái niệm tương lai và AI của aespa.

Sau màn debut ấn tượng với Black Mamba, aespa tạo nên 1 cú nổ lớn cho làng giải trí Hàn Quốc khi ra mắt Next Level. Ca khúc trở thành 1 trong 3 bài hát của girlgroup nằm trong top 3 Melon Weekly Chart với 12 tuần, phá vỡ kỷ lục do Gee của SNSD lập ra 13 năm trước. Các bài hát ra mắt sau đó cũng đạt nhiều thành tích ấn tượng.

aespa

Đầu tháng 2/2023, "trận chiến kim tiền" giữa các ông lớn liên quan đến quyền điều hành SM diễn ra kịch liệt khiến lịch trình comeback của aespa ít nhiều bị ảnh hưởng. Giữa tháng 8/2023, SM thể hiện rõ mục tiêu tấn công thị trường Mỹ khi để aespa phát hành ca khúc tiếng Anh - Better Things. Dù tích cực quảng bá ở xứ Cờ hoa nhưng thành tích thực sự của ca khúc quá bết bát. Khán giả cho rằng, Better Things thất bại ở Mỹ bởi đây là ca khúc dance-pop nhạt nhoà, thiếu điểm nhấn. MV được quay với phong cách khá cũ và lời bài hát bị chê sáo rỗng.

Tham vọng Mỹ tiến thất bại, aespa trở lại hoạt động chủ yếu ở quê nhà Hàn Quốc và tiếp tục ghi dấu ấn qua từng đợt comeback. Tuy nhiên, nếu để tìm kiếm một sự bùng nổ như thời Next Level thì chắc chắn phải cần sự nỗ lực không ngừng nghỉ của 4 cô gái nhà SM.

BABYMONSTER loay hoay dưới cái bóng quá lớn của đàn chị BLACKPINK

Năm 2023, BABYMONSTER đã ra mắt khán giả với ca khúc Batter Up nhưng chỉ với đội hình 6 thành viên, thiếu đi "át chủ bài" Ahyeon. Ca khúc đầu tay của nhóm gây tranh cãi bởi chất lượng âm nhạc cùng concept chưa tương xứng với tài năng của các thành viên.

Khán giả một lần nữa đặt kỳ vọng vào SHEESH như một cơ hội thứ hai để BABYMONSTER khẳng định vị trí của mình trong làng nhạc Kpop. "Tái debut" với đội hình đầy đủ 7 thành viên, MV thứ 3 của BABYMONSTER bị đánh giá là một tổ hợp nhàm chán, thiếu chiều sâu đến mức nhóm dẫu có tài năng đến đâu cũng bị "thiếu đất dụng võ" do xuất hiện quá nhiều chi tiết liên hệ đến những tiền bối đình đám.

BABYMONSTER

Bên cạnh đó, việc liên tục bị so sánh với đàn chị BLACKPINK hay nhóm nữ đối thủ ILLIT khiến nhiều người càng thêm kỳ vọng vào thành công của BABYMONSTER. Dù phá kỷ lục bán album hay đạt lượt xem khủng trên YouTube nhưng thứ hạng nhạc số khi ra mắt của SHEESH lại vô cùng bết bát, phải đến khi quảng bá trên các sân khấu âm nhạc mới dần cải thiện. Dù vậy, BABYMONSTER vẫn là 1 nhân tố triển vọng của làng nhạc trong tương lai.

LE SSERAFIM có hit nhưng thiếu kĩ năng, bị gán mác "nỗi xấu hổ của Kpop"

Lao đao không kém NewJeans là nhóm nữ chung nhà ra mắt gần như cùng thời điểm - LE SSERAFIM. Hoạt động 2 năm, nhưng LE SSERAFIM đã có kinh nghiệm idol dày dặn trước đó. Ngoài em út Eunchae là nhân tố mới và Kazuha có xuất phát điểm từ múa ballet, thì cả 3 thành viên Kim Chaewon, Sakura lẫn Huh Yunjin đều từng được tôi luyện qua show sống còn. Trong đó, Kim Chaewon, Sakura còn giành slot debut cùng nhóm nữ dự án cực nổi tiếng IZ*ONE. Đặc biệt, chị cả Sakura còn có kinh nghiệm hơn 15 năm làm idol vì từng debut ở Nhật trước khi Hàn tiến.

Những tưởng sẽ là tài năng đáng hứa hẹn, LE SSERAFIM càng hoạt động càng gây tranh cãi. Nhóm vẫn làm tốt ở nhiều mảng nhưng chỉ riêng kỹ năng quan trọng nhất của 1 ca sĩ là giọng hát thì lại gây thất vọng và đỉnh điểm là sân khấu ở lễ hội âm nhạc Coachella 2024.

LE SSERAFIM

Giữa tháng 4 vừa qua, LE SSERAFIM đã chính thức có sân khấu đầu tiên tại Coachella 2024. Set diễn của nhóm kéo dài 50 phút với 11 ca khúc, bao gồm nhiều bản hit quen thuộc. LE SSERAFIM ghi điểm với sân khấu được đầu tư về phần nhìn, vũ đạo và bản phối được đánh live band catchy. 5 cô gái thể hiện thế mạnh về stage presence, đám đông quẩy theo cuồng nhiệt nhờ setlist được sắp xếp hợp lý và lôi cuốn.

Tuy nhiên, giọng hát live của nhóm nữ nhà HYBE chính là lý do khiến MXH bùng nổ phản ứng tiêu cực. Ấn tượng về LE SSERAFIM sau sân khấu Coachella ngày 1 là một nhóm nữ “tông điếc", không thể hát, liên tục crack khi lên cao độ. Nhóm nhận về phản ứng tiêu cực từ chính quê nhà Hàn Quốc, bị gán mác "nỗi xấu hổ của Kpop".

Knet cảm thấy xấu hộ trước sân khấu live thảm hoạ của LE SSERAFIM, từng khuyết điểm của các thành viên bị “bóc trần". Hình ảnh Kpop trở nên xuống cấp vì sự thể hiện của LE SSERAFIM. Nhóm nữ nhà HYBE đã có màn chào sân Coachella gây thất vọng. Đã thế, 2 thành viên của nhóm còn có động thái “châm dầu vào lửa": Trưởng nhóm Chaewon đăng hình khiêu khích, còn chị cả Sakura thì tự tin khẳng định “đây là màn trình diễn tốt nhất của nhóm".

ITZY "nổi nhanh, biến mất cũng nhanh"

Tháng 2/2019, JYP cho ra mắt ITZY. Thời gian đầu, ITZY là nhóm nữ tiên phong thế hệ, bùng nổ khắp các mặt trận âm nhạc. Liên hoàn hit Dalla Dalla - Icy - Wannabe nhanh chóng giúp ITZY phủ sóng tên tuổi, trở thành “đối thủ" đáng gờm nhất của aespa.

Thành tích debut cực tốt, nhưng JYP đã không thể duy trì sức hút cho ITZY. Nhóm bắt đầu mất phong độ vào năm 2021. Từ nhóm nữ tiên phong thế hệ, ITZY thụt lùi với liên tiếp những màn comeback không thể thoát vòng fan.

ITZY

Năm 2023 vừa qua là năm bất ổn nhất của ITZY khi thành viên Lia tạm dừng hoạt động vô thời hạn do vấn đề sức khoẻ. ITZY thiếu vắng main vocal. Màn comeback đầu 2024 với Born To Be cũng không tạo tiếng vang, dù thời điểm phát hành không "đụng độ" quá nhiều đối thủ. Nhiều người cho rằng, sự thất bại của ITZY đến từ chiến lược của JYP. Nhóm đã có đà phát triển cực thuận lợi thời gian đầu, nhưng JYP chuyển hướng quảng bá đã làm ảnh hưởng đến sự nghiệp đường dài cho ITZY.

NMIXX - Nhan sắc không cứu được âm nhạc quá khó ngấm

Không chỉ gặp vấn đề với ITZY, NMIXX - nhóm nữ gen 4 thứ 2 của JYP cũng không mấy bùng nổ. Sở hữu những gương mặt tài năng, “visual đệ nhất" như Sullyoon, Lily,... nhưng JYP đã phí hoài tài nguyên của các cô gái ngay từ dự án debut O.O. Với tham vọng tạo ra nhóm nữ làm những điều tiên phong, âm nhạc của NMIXX khó ngấm ngay từ đầu. JYP tập trung vào việc xây dựng fandom mà bỏ quên việc cần phải để tân binh quen mặt với công chúng.

NMIXX hoàn toàn có đủ khả năng để trở thành nhóm dẫn đầu thế hệ. Nhưng trong bối cảnh cạnh tranh trực tiếp với IVE, NewJeans và LE SSERAFIM hay cả những nhóm nhạc đàn em như ILLIT - BABYMONSTER, nhạc kén người nghe đã cản trở nhóm. Hiện tại, khi liệt kê những nhóm nhạc nữ top đầu, NMIXX và ITZY đã bị công chúng bỏ quên. Về thành tích, NMIXX chưa bao giờ bùng nổ dù đã hoạt động đến năm thứ 3.

NMIXX

IVE - Một bước vụt sáng nhưng xuất thân từ công ty nhỏ, tương lai khó phân định

IVE dù debut ở 1 công ty nhỏ nhưng lại sở hữu 2 thành viên có lượng fan khủng từ nhóm nữ dự án IZ*ONE là Wonyoung và Yujin nên nhóm nhanh chóng đạt được nhiều thành công ngay khi ra mắt. Liên hoàn hit Eleven, After LIKE và đặc biệt là Love Dive khiến độ nhận diện của nhóm trở nên phổ biến hơn trong mắt khán giả.

Tuy nhiên, năm 2023, việc công ty cho phát hành 3 ca khúc chủ đề khiến thành tích của IVE có phần tụt dốc so với những lần trước. Bên cạnh đó, màn thử nghiệm Mỹ tiến với MV All Night cũng bị đánh giá là mờ nhạt, lặn mất tăm trên các BXH. Chính vì vậy, nhiều người càng kỳ vọng vào lần trở lại mới đây của IVE với concept độc lạ cùng 1 ca khúc hứa hẹn bắt tai.

IVE

(G)I-DLE sở hữu cú lội ngược dòng thành công

Tương tự như IVE, (G)I-DLE dù xuất phát điểm từ công ty nhỏ nhưng với sự tài giỏi, nhạy bén của trưởng nhóm Soyeon, nhóm nữ này liên tục đạt thành cao mỗi lần comeback. Có thể thấy, sự nghiệp của (G)I-DLE sẽ phát triển vô cùng thuận lợi nếu thành viên hút fan Soojin không bị tố bạo lực học đường đến mức buộc phải rời khỏi nhóm.

Dù vậy, (G)I-DLE vẫn lội ngược dòng thành công với đội hình 5 thành viên. Mới đây nhất, ca khúc phụ Fate của nhóm còn đạt Perfect All-kill ở các BXH âm nhạc Hàn Quốc.