“Trái tim” của hệ thống chăm sóc bệnh nhân nơi tuyến cuối

Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Tại Bệnh viện Bạch Mai, điều dưỡng không chỉ là một vị trí nghề nghiệp, mà là lực lượng giữ nhịp cho toàn bộ hệ thống chăm sóc.

Những bước chân thầm lặng giữa đêm

Khi hành lang bệnh viện lắng xuống, giữa tiếng máy thở và các thiết bị theo dõi nhịp sinh tồn, điều dưỡng vẫn miệt mài với công việc quen thuộc: Theo dõi chỉ số, xử trí tình huống, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho người bệnh…

Họ có mặt khi bệnh nhân đau đớn nhất giữa đêm, khi một cơn khó thở bất ngờ ập đến hay một chỉ số sinh tồn thay đổi. Công việc không chỉ dừng lại ở thay băng, truyền dịch, phát thuốc… mà còn là sự quan sát sát sao, phát hiện sớm nguy cơ, bảo đảm mọi diễn biến bất thường được xử trí kịp thời.

Trong nhịp vận hành của bệnh viện tuyến cuối, điều dưỡng chính là những “người gác đêm”, lặng lẽ nhưng không thể thiếu, góp phần bảo đảm an toàn cho từng người bệnh

Sự thấu cảm trong từng chi tiết nhỏ

Y đức không chỉ thể hiện trong những ca đại phẫu, mà còn ở những hành động giản dị hằng ngày. Đó có thể là sự kiên nhẫn chăm sóc một cụ già không người thân, là lời động viên dành cho bệnh nhi trước giờ tiêm truyền, hay cái nắm tay trấn an trước khi người bệnh bước vào phòng mổ.

Tại các đơn vị trọng điểm như Trung tâm Hồi sức tích cực, Trung tâm Cấp cứu A9, Trung tâm Đột quỵ…, điều dưỡng thường là người ở lại lâu nhất bên giường bệnh. Họ trở thành cầu nối giữa gia đình và bệnh nhân trong những thời khắc căng thẳng nhất, là người truyền đi sự bình tĩnh và niềm tin giữa môi trường điều trị áp lực cao.

Chính sự hiện diện bền bỉ ấy góp phần nâng cao sự hài lòng của người bệnh và củng cố niềm tin vào hệ thống y tế công lập

Giữ nhịp cho toàn bộ hệ thống chăm sóc

Trong mô hình bệnh viện hiện đại, điều dưỡng không chỉ thực hiện y lệnh mà còn tham gia tích cực vào quản lý chất lượng, kiểm soát nhiễm khuẩn và bảo đảm an toàn người bệnh.

Một ca phẫu thuật thành công cần quá trình chăm sóc hậu phẫu bài bản. Một phác đồ điều trị hiệu quả đòi hỏi sự theo dõi liên tục, phát hiện sớm biến chứng để can thiệp kịp thời. Vai trò ấy đặt lên vai điều dưỡng trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi chuyên môn vững vàng, sự tập trung cao độ và tinh thần trách nhiệm tuyệt đối.

Áp lực tại bệnh viện tuyến cuối đồng nghĩa với những bữa cơm muộn, những ca trực xuyên đêm, những lần gác lại việc riêng để ưu tiên người bệnh. Nhưng cũng chính từ môi trường ấy, đội ngũ điều dưỡng Bạch Mai được rèn luyện bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và sự tận tâm đặc biệt.

Tri ân những đóng góp thầm lặng

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, bên cạnh những lời chúc dành cho đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng xứng đáng được ghi nhận như lực lượng giữ “mạch ngầm” cho hệ thống chăm sóc.

Họ không xuất hiện nhiều dưới ánh đèn vinh danh, nhưng luôn có mặt nơi giường bệnh. Phần thưởng lớn nhất với họ không phải những lời ngợi ca, mà là khoảnh khắc người bệnh hồi phục, có thể tự bước đi và trở về với gia đình.

Ngày 27/2 là dịp để mỗi người bệnh, mỗi gia đình nhìn lại và gửi lời cảm ơn tới những “trái tim” thầm lặng ấy - những người đã giữ nhịp bình an cho từng ca bệnh, từng giường bệnh suốt ngày đêm.