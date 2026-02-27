Sau tuổi 40 bạn có thể tăng cân ngay cả khi chỉ uống nước? Bác sĩ hướng dẫn 4 cách ăn để tăng khả năng đốt cháy mỡ thừa

Sau tuổi 40, cơ thể bạn bắt đầu cảm thấy khác biệt! Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản giảm, loãng xương và mất cơ bắp trở thành những thách thức sức khỏe mới. Bạn nên thực hiện những thay đổi nào để tránh tăng cân và tích tụ mỡ quanh eo và bụng ở tuổi trung niên? Lausanne Gyaltsen - "Tịnh tâm an hảo: 108 đơn thuốc phòng bệnh thân - tâm - linh theo y học Tây Tạng" - đưa ra 4 cách ăn kiêng mới giúp bạn tránh bẫy tăng cân và ăn đúng loại thực phẩm để tăng cường trao đổi chất, chăm sóc tốt vóc dáng và sức khỏe của bạn.

"Các phương pháp giảm cân cực đoan, chẳng hạn như chế độ ăn rất ít đường, rất ít chất béo hoặc rất ít protein, rất khó khăn trong quá trình giảm cân và càng khó khăn hơn khi tăng cân trở lại. Sử dụng phương pháp sai dẫn đến cân nặng dao động, khiến việc giảm cân trở nên vô cùng khó khăn. Nếu bạn muốn có một thân hình khỏe mạnh và hấp dẫn, đừng cố gắng giảm cân như người siêu gầy; thay vào đó, hãy học hỏi từ các vận động viên. Mặc dù cả hai đều hướng đến sự thon gọn, tôi tin rằng vóc dáng săn chắc và thon gọn của các vận động viên là lựa chọn lành mạnh hơn" , Lausanne Gyaltsen nói.

Để tránh tình trạng chuyển từ thừa cân sang thiếu cân, bước đầu tiên là ngừng những thói quen ăn uống dễ dẫn đến tăng cân, sau đó chuyển sang các loại thực phẩm giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất cơ bản. Làm thế nào để thực hiện điều này? Hãy cùng xem xét:

1. Ăn no khoảng 7-8 phần, đừng bao giờ ăn đến căng bụng

Khi chuyển hoá chậm lại, dù khẩu phần không đổi, cơ thể vẫn dễ tích mỡ hơn, đặc biệt là vùng eo bụng. Người thường xuyên tiệc tùng, uống rượu bia càng dễ gặp tình trạng này.

Một cách đơn giản để tự kiểm tra là đo vòng eo. Nữ giới nên giữ dưới 80cm, nam giới dưới 90cm. Nếu bụng nhô rõ, cạp quần chật hơn, đó có thể là dấu hiệu mỡ nội tạng tăng cao.

Hãy tập cho mình thói quen ăn vừa đủ. Mỗi bữa có thể giảm khoảng 20–30% lượng tinh bột như cơm trắng, mì, bánh mì. Ăn đến mức hết đói là dừng lại, không chờ đến khi no căng mới buông đũa.

Khi dạ dày không phải làm việc quá tải, cơ thể nhẹ nhõm hơn, tinh thần cũng tỉnh táo hơn, ít buồn ngủ sau ăn.

2. Ăn chậm ít nhất 20 phút để cơ thể kịp nhận biết "đã no"

Nhiều khi chúng ta không thực sự đói, mà chỉ là thèm ăn hoặc ăn theo thói quen. Từ lúc bắt đầu ăn đến khi não nhận được tín hiệu no mất khoảng 15-20 phút. Nếu ăn quá nhanh, bạn rất dễ ăn vượt nhu cầu.

Cơ thể có khả năng thích nghi đáng kinh ngạc: quen ăn ít được, mà quen ăn nhiều cũng được. Nhưng ăn nhiều kéo dài trong khi chuyển hoá giảm, cân nặng sẽ tăng rất nhanh.

Hãy nhai kỹ, ăn chậm, cảm nhận hương vị món ăn. Đặt đũa xuống giữa các lần gắp. Những người vì công việc phải ăn vội càng nên tập ăn chậm vào những ngày nghỉ, để hiểu rõ mình thực sự cần bao nhiêu là đủ.

3. Hạn chế rượu bia nếu muốn giữ dáng và tăng cơ

Rượu bia chứa nhiều năng lượng. Khi vào cơ thể, cồn được ưu tiên chuyển hoá trước, vì nó được xem là chất độc. Điều đó đồng nghĩa với việc quá trình đốt mỡ bị tạm gác lại.

Uống nhiều còn làm gan suy yếu - trong khi gan là cơ quan quan trọng trong chuyển hoá chất béo. Không chỉ vậy, rượu bia còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thu vitamin nhóm B, khiến việc chuyển hoá đường và mỡ kém hiệu quả hơn.

Hãy thử tự hỏi: bạn phải tập luyện bao lâu mới tiêu hao hết năng lượng của một ly rượu? Khi nghĩ đến điều đó, có lẽ bạn sẽ cân nhắc kỹ hơn trước mỗi cuộc vui.

4. Biết lựa chọn thực phẩm giúp thúc đẩy chuyển hoá

Cơ thể khỏe mạnh là kết quả của những lựa chọn nhỏ mỗi ngày. Nếu muốn duy trì vóc dáng và sức khỏe lâu dài, hãy ưu tiên:

Uống đủ nước ấm

Nhiều phương pháp giảm cân thực chất chỉ làm cơ thể mất nước. Trong khi đó, duy trì thói quen uống đủ nước có thể hỗ trợ chuyển hoá, giúp cơ thể đào thải chất cặn bã, ngăn táo bón và hỗ trợ phân giải mỡ.

Đừng đợi khát mới uống. Hãy chủ động bổ sung nước đều đặn trong ngày.

Bổ sung đủ protein

Sữa, trứng, đậu, cá, thịt nạc… đều cung cấp axit amin cần thiết cho cơ thể. Protein giúp xây dựng và duy trì khối cơ. Mà cơ bắp chính là "nhà máy" tiêu hao năng lượng của cơ thể. Càng có nhiều cơ, chuyển hoá cơ bản càng cao.

Ai rồi cũng già đi, nhưng người giữ được cơ bắp sẽ già một cách khỏe mạnh hơn.

Ăn thực phẩm giàu i-ốt

I-ốt cần thiết cho hoạt động của tuyến giáp – cơ quan kiểm soát chuyển hoá. Rong biển, tảo biển và các thực phẩm từ biển là nguồn bổ sung tự nhiên tốt.

Sử dụng gia vị cay ấm hợp lý

Gừng, nghệ, tiêu, tỏi, hành… giúp làm ấm cơ thể và hỗ trợ chuyển hoá. Tuy nhiên, vị cay thơm cũng dễ kích thích ăn ngon miệng hơn, vì vậy nên dùng vừa phải.

Bổ sung vitamin nhóm B

Vitamin B1, B2, B6, B12 đều tham gia vào quá trình chuyển hoá đạm, béo và đường. Nếu ăn uống đa dạng với ngũ cốc nguyên cám, các loại đậu, hạt, thực phẩm lên men… bạn hoàn toàn có thể đáp ứng đủ nhu cầu mà không cần phụ thuộc vào viên uống.

Sau tuổi 40, điều quan trọng không phải là giảm cân bằng mọi giá, mà là giữ cơ thể ở trạng thái cân bằng: đủ cơ, ít mỡ, chuyển hoá ổn định.

Thay vì ép mình theo những chế độ khắc nghiệt, hãy điều chỉnh từng thói quen nhỏ – ăn vừa đủ, ăn chậm, uống đủ nước, hạn chế rượu bia và chọn thực phẩm thông minh.

Sự thay đổi bền vững luôn bắt đầu từ những lựa chọn giản dị mỗi ngày.