2 loại trái cây người Việt hay ăn giúp bảo vệ thận, giảm huyết áp

Theo công trình dẫn đầu bởi giáo sư Britt Burton-Freeman từ Học viện Công nghệ Illinois (Mỹ), hai loại trái cây quen thuộc - bơ và xoài - có thể là công thức đơn giản để bảo vệ sức khỏe, nhất là khi bạn đang bị đe dọa bởi tình trạng tiền tiểu đường.

Ăn trái cây giàu dinh dưỡng như bơ và xoài giúp bảo vệ sức khỏe - Minh họa AI: Thu Anh

Viết trên tạp chí khoa học Journal of the American Heart Association, các tác giả cho biết tiền tiểu đường là tình trạng mức đường huyết cao nhưng chưa đủ ngưỡng chẩn đoán bệnh tiểu đường type 2.

Người bị tiền tiểu đường luôn bị đe dọa sẽ tiến triển thành bệnh thực sự, cũng như dễ bị biến chứng rối loạn chức năng nội mô, dẫn đến các bệnh lý liên quan đến tim mạch, bao gồm cao huyết áp.

Trong thí nghiệm của giáo sư Burton-Freeman và các cộng sự, các tình nguyện viên được bổ sung một quả bơ cỡ vừa và một cốc xoài tươi như bữa phụ hàng ngày.

Một nhóm đối chứng được ăn với chế độ có lượng calo tương đương, nhưng thay vì ăn trái cây cho bữa phụ thì ăn các loại thực phẩm chứa carbohydrate khác.

Sau 8 tuần, nhóm tiêu thụ bơ và xoài cho thấy những cải thiện đáng kể về chức năng mạch máu, hỗ trợ lưu thông máu khỏe mạnh hơn. Huyết áp tâm trương cũng được kéo giảm, đặc biệt là ở nam giới.

Trong khi đó, ăn bữa phụ giàu carbohydrate - ví dụ bánh hay các thực phẩm giàu tinh bột khác - làm tăng huyết áp tâm trương.

Một số chỉ số chức năng thận, chẳng hạn như tốc độ lọc cầu thận ước tính (eGFR), cũng được cải thiện.

Phân tích cụ thể bữa ăn của 2 nhóm, các tác giả nhận thấy nhóm ăn bơ và xoài "nạp" nhiều chất xơ, vitamin C và chất béo không bão hòa đơn có lợi cho tim mạch và các hệ cơ quan khác hơn.

Theo các tác giả, những phát hiện này nhấn mạnh giá trị của việc bổ sung các loại trái cây giàu chất dinh dưỡng vào chế độ ăn uống, đặc biệt là đối với những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch.