Trà xanh pha cùng 1 món đầy nhớt lại thành thức uống diệt mỡ tự nhiên, có người giảm được 18kg

Giảm cân hiệu quả không nằm ở việc ép xác hay nhịn ăn, mà là cách bạn nuôi dưỡng cơ thể thông minh hơn. Nguyên tắc "7 phần ăn, 3 phần vận động" vẫn luôn đúng, nhưng để thực sự có vóc dáng đẹp và duy trì thể chất khỏe mạnh, bạn cần tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ tiêu hóa và thanh lọc mỡ thừa từ bên trong.

Những năm gần đây, nhiều loại đồ uống giảm mỡ tự nhiên đã trở thành xu hướng. Mỗi quốc gia, vùng miền lại sở hữu công thức một bí quyết riêng, tạo thành bản đồ giảm cân phong phú và đa dạng. Trong đó, trà xanh mix với đậu bắp tươi là loại thức uống nghe có vẻ kỳ lạ với người Việt nhưng đang gây sốt từ Nhật Bản đến Đài Loan.

Tại sao lại là trà xanh và đậu bắp?

Trà xanh đậu bắp, đúng như tên gọi, là một thức uống giảm cân tự nhiên được làm từ đậu bắp tươi + túi trà xanh, được phụ nữ Nhật Bản có mong muốn giảm cân yêu thích nhờ thành phần tự nhiên, ít calo và dễ pha chế.

Nữ diễn viên Nhật Bản Saito Megumi từng chia sẻ trong chương trình "What Should People Like Me Eat?" rằng sau khi uống loại trà này trong 3 tuần, lượng đường trong máu của cô đã giảm từ 199 xuống còn 71, đồng thời giảm thành công 5kg, biến trà xanh đậu bắp thành một "thức uống giảm cân thần kỳ" được bàn tán xôn xao. Tại Đài Loan, có người chia sẻ đã uống trà xanh đậu bắp liên tục trong 3 năm và thành công giảm 18 kg (từ 67kg còn 49kg).

Trên thực tế, đậu bắp và trà xanh đều là những thành phần mạnh mẽ trong dinh dưỡng và quá trình trao đổi chất. Sự kết hợp của cả hai có thể tăng cường hiệu quả giảm cân. Bí quyết nằm ở những thành phần sau:

Đậu bắp: "nhân sâm xanh" giàu chất xơ và khoáng chất

Đậu bắp được mệnh danh là "nhân sâm xanh" và có giá trị dinh dưỡng cao. Đặc biệt giàu chất xơ hòa tan trong nước, chẳng hạn như pectin và polysaccharides, rất hữu ích cho việc giảm cân và sức khỏe đường ruột. Pectin có thể bôi trơn ruột, thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ đại tiện và giải độc, đặc biệt thích hợp để cải thiện tình trạng béo phì do táo bón. Trong khi đó, polysaccharides giúp ổn định đường huyết, hạ lipid máu và tăng cảm giác no, gián tiếp giúp kiểm soát sự thèm ăn và thúc đẩy giảm cân.

Ngoài ra, loại quả này còn rất giàu vitamin chống oxy hoá như A, C, E và K, kèm theo khoáng chất như kali, magie, canxi… hỗ trợ cân bằng điện giải và giảm sưng phù.

Trà xanh: tăng trao đổi chất, đốt mỡ, giảm mỡ nội tạng

Trà xanh chứa hàm lượng catechin (EGCG) cao và một lượng nhỏ caffeine - bộ đôi giúp tăng tốc độ đốt cháy mỡ, giảm hấp thụ chất béo, và làm chậm quá trình tăng đường huyết sau bữa ăn. Trà xanh còn giúp giảm mỡ gan và cải thiện hệ tiêu hóa.

Theo lời khuyên của bác sĩ người Nhật Masuomi Tomita, uống đậu bắp cùng với trà xanh có thể tạo ra 3 tác dụng: thúc đẩy quá trình trao đổi chất ở ruột; kiểm soát lượng đường trong máu; ức chế chất béo.

Cách làm trà xanh đậu bắp

Nguyên liệu:

- 2 túi trà xanh (loại trà túi lọc)

- 8 - 10 trái đậu bắp tươi

- 1 lít nước lọc ở nhiệt độ thường

Cách thực hiện

- Rửa sạch đậu bắp, cắt bỏ phần đầu. Có thể để nguyên hoặc cắt thành khúc.

- Cho trà và đậu bắp vào bình nước.

- Để vào ngăn mát tủ lạnh 8 - 12 tiếng (qua đêm).

- Lọc ra và uống trong ngày.

Nếu bạn sợ mùi tanh của nhớt đậu bắp hãy ngâm lạnh, đậu bắp sẽ tiết ra chất nhầy rất ít, gần như không có mùi, chỉ thấy vị trà xanh mát nhẹ, dễ uống. Rất nhiều người không đội trời chung”với đậu bắp cũng công nhận món nước này ngon, dễ uống hơn tưởng tượng.