Năm 2027, giáo viên nam nghỉ hưu ở tuổi 61 tuổi 9 tháng, giáo viên nữ ở tuổi 57 tuổi 4 tháng.

Luật Nhà giáo 2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Về cơ bản, tuổi nghỉ hưu của nhà giáo thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và tăng dần theo lộ trình. Ngoài ra, luật có thêm quy định riêng cho giáo viên mầm non và nhà giáo có trình độ cao.

Tuổi nghỉ hưu của giáo viên năm 2027 là bao nhiêu?

Tuổi nghỉ hưu được quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP. Theo đó, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường tăng thêm 3 tháng mỗi năm với lao động nam và 4 tháng mỗi năm với lao động nữ. Lộ trình này kéo dài cho đến khi lao động nam đủ 62 tuổi vào năm 2028 và lao động nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Trong năm 2027, tuổi nghỉ hưu của lao động nam làm việc trong điều kiện bình thường là 61 tuổi 9 tháng, của lao động nữ là 57 tuổi 4 tháng. Giáo viên làm việc trong điều kiện bình thường cũng áp dụng mức tuổi này.

Người lao động được hưởng lương hưu từ tháng liền kề sau tháng đủ tuổi nghỉ hưu. Như vậy, giáo viên nam sinh từ tháng 7/1965 đến tháng 3/1966 và giáo viên nữ sinh từ tháng 1/1970 đến tháng 8/1970 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu trong năm 2027.

Năm 2027, tuổi nghỉ hưu của giáo viên tiếp tục tăng theo lộ trình của Bộ luật Lao động (Ảnh minh họa)

Bảng tra cứu thời điểm nghỉ hưu của giáo viên năm 2027 theo tháng sinh

1. Giáo viên nam

Tháng, năm sinh Tuổi nghỉ hưu Thời điểm hưởng lương hưu 7/1965 61 tuổi 9 tháng 5/2027 8/1965 61 tuổi 9 tháng 6/2027 9/1965 61 tuổi 9 tháng 7/2027 10/1965 61 tuổi 9 tháng 8/2027 11/1965 61 tuổi 9 tháng 9/2027 12/1965 61 tuổi 9 tháng 10/2027 1/1966 61 tuổi 9 tháng 11/2027 2/1966 61 tuổi 9 tháng 12/2027 3/1966 61 tuổi 9 tháng 1/2028

2. Giáo viên nữ

Tháng, năm sinh Tuổi nghỉ hưu Thời điểm hưởng lương hưu 1/1970 57 tuổi 4 tháng 6/2027 2/1970 57 tuổi 4 tháng 7/2027 3/1970 57 tuổi 4 tháng 8/2027 4/1970 57 tuổi 4 tháng 9/2027 5/1970 57 tuổi 4 tháng 10/2027 6/1970 57 tuổi 4 tháng 11/2027 7/1970 57 tuổi 4 tháng 12/2027 8/1970 57 tuổi 4 tháng 1/2028

Giáo viên nam sinh tháng 6/1965 và giáo viên nữ sinh tháng 12/1969 nghỉ hưu theo mức tuổi của năm 2026. Các thầy cô này bắt đầu hưởng lương hưu từ tháng 1/2027.

Giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm, nhà giáo trình độ cao được kéo dài thời gian làm việc

Theo Luật Nhà giáo 2025, giáo viên mầm non có nguyện vọng thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường, nhưng không quá 5 tuổi. Nếu có đủ từ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, giáo viên mầm non sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Ngược lại, nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn. Điều kiện là cơ sở giáo dục có nhu cầu, còn nhà giáo có đủ sức khỏe, tự nguyện và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của cơ sở giáo dục. Thời gian kéo dài không quá 5 tuổi với nhà giáo có trình độ tiến sĩ, không quá 7 tuổi với nhà giáo có chức danh phó giáo sư và không quá 10 tuổi với nhà giáo có chức danh giáo sư. Trong thời gian này, nhà giáo tập trung vào chuyên môn và không tiếp tục giữ chức vụ quản lý.

Theo Xây dựng chính sách