Bước sang năm 2027, học sinh sẽ có nhiều kỳ nghỉ lễ, Tết xen kẽ trong năm học.

Bên cạnh kỳ nghỉ hè, những ngày nghỉ lễ, Tết xen kẽ trong năm học luôn được học sinh đặc biệt chờ đợi. Năm 2027, nhiều ngày lễ nằm sát thứ Bảy, Chủ nhật nên có thể nối thành kỳ nghỉ kéo dài, đủ để cả nhà lên kế hoạch đi chơi hay về quê. Tuy nhiên, lịch nghỉ cụ thể của học sinh sẽ do địa phương và nhà trường sắp xếp, nên có thể khác nhau giữa các nơi.

Tết Dương lịch 2027

Tết Dương lịch năm 2027 rơi vào thứ Sáu, ngày 1/1/2027. Với những trường không tổ chức học vào thứ Bảy và Chủ nhật, học sinh có thể được nghỉ liên tiếp 3 ngày, từ thứ Sáu (1/1) đến hết Chủ nhật (3/1). Đối với những trường vẫn tổ chức học vào thứ Bảy, lịch nghỉ có thể được bố trí khác tùy kế hoạch của nhà trường.

Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Mùi rơi vào thứ Bảy, ngày 6/2/2027. Theo lịch nghỉ đã công bố đối với cán bộ, công chức, viên chức, kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày, từ 4/2 đến hết 10/2/2027 (tức từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng).

Học sinh có thể được nghỉ dài hơn khoảng thời gian này, song lịch nghỉ Tết cuối cùng của các trường vẫn do địa phương quyết định, căn cứ vào kế hoạch năm học và điều kiện thực tế.

Giỗ Tổ Hùng Vương

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2027 rơi vào thứ Sáu, ngày 16/4. Nếu được nghỉ theo lịch cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật, học sinh có thể có 3 ngày nghỉ liên tiếp, từ 16/4 đến hết 18/4.

Năm 2027, học sinh sẽ có nhiều dịp nghỉ lễ, Tết trong năm (Ảnh minh họa)

Dịp 30/4 - 1/5

Năm 2027, Ngày Chiến thắng 30/4 rơi vào thứ Sáu, còn ngày Quốc tế Lao động 1/5 rơi vào thứ Bảy. Với lịch nghỉ cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật, người lao động có thể nghỉ liên tục 4 ngày, từ 30/4 đến hết 3/5. Đối với học sinh, số ngày nghỉ thực tế cần căn cứ vào lịch học và thông báo của từng trường.

Ngày Tổ quốc tri ân 27/7

Đây là ngày nghỉ lễ mới vừa được Quốc hội bổ sung vào Bộ luật Lao động. Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) trở thành ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động, áp dụng từ năm 2027. Như vậy, 2027 là năm đầu tiên người lao động được nghỉ vào dịp này. Năm 2027 cũng đánh dấu tròn 80 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Ngày 27/7/2027 rơi vào thứ Ba. Thời điểm này nằm trong kỳ nghỉ hè nên phần lớn học sinh vốn đã không phải đến trường.

Quốc khánh 2/9

Ngày Quốc khánh năm 2027 rơi vào thứ Năm, ngày 2/9. Theo phương án nghỉ đã được công bố đối với cán bộ, công chức, viên chức, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, từ 2/9 đến hết 5/9.

Dịp nghỉ này khá gần với ngày khai giảng năm học mới. Theo khung kế hoạch thời gian năm học, ngày khai giảng được tổ chức vào 5/9 hằng năm. Vì vậy, lịch nghỉ và hoạt động khai giảng của học sinh cần theo dõi thông báo cụ thể tại từng địa phương.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 đã chính thức trở thành ngày nghỉ hưởng nguyên lương từ năm 2026. Sang năm 2027 là năm thứ hai người lao động được nghỉ vào ngày này. Năm 2027, ngày 24/11 rơi vào thứ Tư, giữa tuần học.

Cần lưu ý, lịch nghỉ lễ, Tết của học sinh có thể không hoàn toàn trùng với lịch nghỉ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Số ngày nghỉ thực tế còn phụ thuộc vào kế hoạch thời gian năm học do UBND từng tỉnh, thành phố ban hành, cũng như cách bố trí của mỗi nhà trường. Vì vậy, phụ huynh và học sinh nên theo dõi thông báo từ Sở GD&ĐT và nhà trường để nắm lịch nghỉ chính thức tại địa phương mình.

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