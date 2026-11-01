Khánh Vy từng có dịp thử sức tại Vua Tiếng Việt với một lý do đặc biệt.

MC Khánh Vy sinh năm 1999 tại Nghệ An, từng là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Cô được đông đảo khán giả biết đến từ năm 2016 nhờ đoạn clip bắt chước cách nói của 7 ngôn ngữ gồm Việt, Anh, Thái, Hàn, Trung, Nhật và Italy. Biệt danh “hot girl 7 thứ tiếng” cũng từ đó gắn liền với tên tuổi của cô gái xứ Nghệ.

Sau khi tốt nghiệp loại giỏi ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao, Khánh Vy tiếp tục theo đuổi công việc dẫn chương trình. Cô từng cộng tác với nhiều chương trình về tiếng Anh của VTV7 như IELTS On The Go, Follow Us, Crack’em up. Tháng 9/2021, nữ MC chính thức trở thành người dẫn chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, đồng hành cùng MC Ngọc Huy.

MC Khánh Vy là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình

Với người thường xuyên làm việc trong môi trường truyền hình và có thế mạnh về ngoại ngữ như Khánh Vy, việc xuất hiện ở một sân chơi kiến thức không phải điều quá khó hiểu. Tuy nhiên, lý do cô đến với Vua Tiếng Việt lại khá đặc biệt. Theo thông tin được chia sẻ vào năm 2022, MC Khánh Vy của Đường Lên Đỉnh Olympia tham gia chương trình để gặp thần tượng là nghệ sĩ Xuân Bắc - người đảm nhận vai trò dẫn dắt gameshow thời điểm đó.

Trong lần thử sức tại Vua Tiếng Việt, Khánh Vy phải đối diện với những câu hỏi về từ vựng, cách sử dụng ngôn ngữ và khả năng sắp xếp các từ bị xáo trộn thành cụm từ, câu hoàn chỉnh. Một số thử thách khiến nữ MC vốn nhanh nhạy cũng phải mất khá nhiều thời gian suy nghĩ. Khánh Vy có lúc “đứng hình” và nhăn mặt trước phần thi ghép chữ, ghép từ của chương trình.

Khánh Vy thử sức tại Vua Tiếng Việt để gặp thần tượng là nghệ sĩ Xuân Bắc

Cụ thể, ở một câu hỏi yêu cầu sắp xếp các từ thành cụm từ có nghĩa, Khánh Vy không tìm ra đáp án “nhảy đầm”. Với một thử thách khác, khi hai từ còn thiếu trong câu là “một tấc”, cô lại đưa ra đáp án “khoác lác”. Nữ MC cũng không giải được một câu được ghép từ lời bài hát “Em có buồn đong đầy tình tôi” - ca khúc Chiếc Lá Vô Tình. Câu “Đông lại hầm chăn tạm nghỉ ngơi” trích từ bài thơ Khoe Lười của nhà thơ Tú Mỡ cũng là một thử thách khiến cô chưa tìm được cách sắp xếp chính xác.

Dù chưa thể vượt qua tất cả thử thách của chương trình, màn xuất hiện của Khánh Vy tại Vua Tiếng Việt vẫn thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là những khoảnh khắc nữ MC lúng túng trước các câu hỏi về tiếng mẹ đẻ. Đây cũng là dịp hiếm hoi người xem được chứng kiến MC quen thuộc của Đường Lên Đỉnh Olympia trực tiếp ngồi vào vị trí người chơi, thay vì đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình.

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