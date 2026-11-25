Trẻ có 3 đặc điểm dưới đây thường có tố chất học giỏi, khi trưởng thành cũng dễ được đánh giá cao.

Mười giờ tối, một người mẹ gửi tin nhắn thoại cho bạn thân, giọng đã khàn đi: “Tối nay lại quát con vì chuyện bài tập. Toán được 95 điểm, Ngữ văn được 90 điểm mà vẫn thấy lo. Điểm tiểu học như thế, lên cấp hai, cấp ba liệu có học tốt được không?”.

Đó là tâm trạng mà nhiều người mẹ có thể hiểu được.

Trước đây, không ít bố mẹ cũng chỉ chăm chăm nhìn vào điểm số. Con thi thấp hơn vài điểm là đến nửa đêm vẫn trằn trọc.

Nhưng khi tiếp xúc với nhiều trẻ hơn, mới dần nhận ra: Điểm số ở tiểu học đôi khi giống như một lớp kính lọc.

Có những điểm số cao là kết quả của việc trẻ phải cố gắng đến mức gồng mình. Trong khi đó, có những em trông khá lặng lẽ nhưng lại có những năng lực đáng quý.

Đến các lớp lớn, khi khoảng cách bắt đầu rõ rệt, những em ấy học nhẹ nhàng, chủ động hơn và thường khiến mọi người bất ngờ.

Trẻ có 3 đặc điểm dưới đây thường có tố chất học giỏi, khi trưởng thành cũng dễ được đánh giá cao.

3 đặc điểm thường thấy ở những trẻ có tố chất học giỏi

1. Gặp chuyện gì cũng thích tìm hiểu đến tận cùng

Khi ô tô đồ chơi không chạy, có trẻ lập tức đập vài cái. Không sửa được thì sốt ruột gọi mẹ.

Nhưng cũng có trẻ ngồi xuống quan sát: “Pin hết rồi hay có thứ gì mắc vào bánh xe?”. Bé chưa vội khóc, cũng chưa đòi đổi món đồ khác mà tìm nguyên nhân trước.

Thói quen tìm hiểu đến tận cùng ấy thể hiện rất rõ trong học tập.

Làm sai bài toán, trẻ không chỉ sửa đáp án mà còn tự hỏi: “Mình sai ở bước nào? Chưa hiểu khái niệm hay đọc đề bỏ sót điều kiện?”.

Học thuộc bài, trẻ cũng không cố nhồi từng câu mà tìm hiểu trước nội dung nói về điều gì, các ý liên kết với nhau ra sao.

Với công thức, chép lại một lần là chưa đủ. Trẻ muốn hiểu công thức ấy được hình thành như thế nào. Khi đã nắm được gốc rễ, dù đề bài thay đổi, trẻ vẫn biết cách xử lý.

Nói đơn giản, những em thích tìm hiểu không chỉ chờ thầy cô truyền đạt đến đâu tiếp nhận đến đó, mà biết chủ động tìm kiến thức. Hôm nay hỏi thêm một câu “Vì sao?”, ngày mai gặp dạng bài khác, trẻ có thể tự suy nghĩ để tìm ra cách giải.

Sau này đi làm cũng vậy. Khi công việc có trục trặc, những người này thường không vội hoảng hốt hay trách người khác mà tìm hiểu trước: Vấn đề nằm ở khâu nào? Quy trình có thiếu sót hay việc trao đổi chưa rõ ràng? Khi bàn bạc với đồng nghiệp, họ cũng dễ nói đúng trọng tâm.

2. Suy nghĩ rõ ràng, biết đón nhận ý kiến khác biệt

Có những trẻ khá cứng nhắc. Người khác nghĩ khác mình là lập tức phản bác, thậm chí nổi giận. Nhưng cũng có những em có tư duy cởi mở.

Chẳng hạn, một nhóm trẻ cùng chơi xếp hình. Ai cũng muốn dựng một tòa tháp thật cao, thật thẳng. Một em lại hỏi: “Có thể xây tháp nghiêng không? Hoặc xây tháp có khoảng trống ở giữa?”.

Nghe ý tưởng khác mình, trẻ không vội phủ nhận mà tò mò: “Ồ, còn có thể nghĩ như thế nữa à?”.

Những em như vậy thường dễ có ý tưởng mới khi viết văn, biết xem xét lập trường của các bên khi phân tích sự việc. Khi chơi cùng bạn, trẻ cũng biết lắng nghe và bao dung. Ai lại không quý một người như thế?

3. Nói năng mạch lạc, diễn đạt có logic

Khi được hỏi “Hôm nay ở trường có chuyện gì vui?”, có trẻ kể chuyện nọ xọ chuyện kia.

Nhưng cũng có em, trước khi nói, dường như đã sắp sẵn một dàn ý nhỏ trong đầu: “Giờ thể dục chúng con chơi trò mới… Giờ khoa học cô làm thí nghiệm… Con thấy vui nhất là…”.

Khả năng diễn đạt có trình tự ấy mang lại nhiều thuận lợi khi học.

Trẻ trình bày bài sạch sẽ, nêu quan điểm rõ ràng, đưa ra lý do đầy đủ. Ngay cả giấy nháp cũng được chia phần, khi kiểm tra lại dễ nhìn, sau bài thi còn có thể xem lại cách làm của mình.

Trẻ từ nhỏ đã nói năng có logic, học tập có phương pháp thường đạt kết quả tốt. Sau này bước vào công việc, đó cũng là một lợi thế.

Bố mẹ nên làm gì để bồi dưỡng những khả năng này?

Ba cách đơn giản dưới đây có thể áp dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

1. Đọc sách mỗi ngày, tạo thói quen trước rồi mới tăng số lượng

Muốn suy nghĩ và diễn đạt, trẻ cần có vốn từ làm nền tảng. Trò chuyện tất nhiên hữu ích, nhưng bố mẹ còn phải làm việc, khó có thể dành vài giờ mỗi ngày chỉ để trò chuyện cùng con.

Đọc sách là một cách dễ thực hiện. Có thể kết hợp đọc kỹ với đọc nhiều thể loại khác nhau.

Sách lịch sử là một lựa chọn đáng cân nhắc, bởi những điều trừu tượng được thể hiện qua con người và sự việc cụ thể.

Qua từng câu chuyện, trẻ dần học cách nhìn sự việc từ nhiều góc độ.

2. Đặt những câu hỏi cụ thể

Những câu hỏi cụ thể, nối tiếp nhau sẽ giúp trẻ nhớ lại, sắp xếp và diễn đạt suy nghĩ.

Đừng lúc nào cũng hỏi: “Hôm nay con có vui không?”. Trẻ đáp một câu “Cũng được” là cuộc trò chuyện kết thúc.

Có thể đổi thành: “Nửa tiếng trước giờ ngủ trưa, con vẽ tranh hay nói chuyện với bạn?”.

Nếu con nói vẽ tranh, hãy hỏi con đã vẽ gì, rồi nhờ con về nhà cho mẹ xem.

Xem xong, trước hết hãy ghi nhận điều con làm, sau đó hỏi tiếp: “Vì sao con muốn vẽ Ultraman? Vũ khí của nhân vật ấy có sức mạnh gì?”.

Qua từng lượt hỏi đáp, trẻ sẽ có cơ hội nhớ lại, diễn đạt và suy nghĩ.

3. Gợi ý vừa đủ khi con gặp khó

Khi trẻ bí bài, đừng nói ngay đáp án, cũng đừng chỉ lạnh lùng buông một câu: “Nghĩ tiếp đi”.

Trước hết, hãy đồng cảm và động viên: “Bài này đúng là khó. Con nghĩ được đến bước này đã tốt rồi”.

Sau đó, giúp trẻ chia nhỏ vấn đề: “Đề bài yêu cầu tìm gì? Những điều kiện đã cho, con dùng hết chưa?”.

Cũng có thể liên hệ với chuyện quen thuộc: “Cách nghĩ này có giống trò chơi tối qua nhà mình chơi không?”.

Hãy để thử thách ở mức trẻ cố gắng thêm một chút là có thể làm được, đồng thời giữ gìn sự hào hứng chủ động suy nghĩ của con.