Buổi "review" bất ngờ ấy đã trở thành một bài học lớn cho gia đình anh Tùng. Vợ chồng anh quyết định phải thay đổi ngay lập tức.

Cả nhà cùng dùng AI, mỗi tháng tốn vài triệu "nuôi" công nghệ

Gia đình anh Thanh Tùng (39 tuổi, Hà Nội) thuộc nhóm những người thích ứng rất nhanh với làn sóng công nghệ. Anh và vợ đều làm những công việc đòi hỏi sản xuất nội dung liên tục, nên trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành "bạn đồng hành" không thể thiếu từ lâu.

Để tối ưu hóa công việc, hai vợ chồng anh không tiếc tiền đăng ký các gói AI cao cấp nhất hiện nay. Mỗi tháng, anh Tùng và vợ chi hơn 1 triệu đồng/người cho tài khoản Claude và ChatGPT bản Pro. Thậm chí, cô con gái đang học cấp 2 cũng được bố đầu tư cho gói Gemini Pro để phục vụ việc học.

Đầu tư mạnh tay, nên tần suất cả nhà sử dụng AI cũng dày đặc. "Bất kể việc gì, từ lớn đến nhỏ, giờ hai vợ chồng tôi đều có phản xạ tự nhiên là hỏi AI", anh Tùng chia sẻ.

Từ một người làm nghề viết lách tự do, anh Tùng thừa nhận bản thân đã trở nên "lười" hơn rất nhiều. Thay vì trăn trở suy nghĩ như trước, giờ đây anh chỉ cần nạp vài ý tưởng sơ sài, giao việc cho AI là có ngay hàng loạt bài đăng mạng xã hội, thậm chí cả kịch bản clip ngắn theo đủ phong cách với âm thanh sinh động. Những slide thuyết trình mà ngày xưa anh phải ngồi mày mò, thiết kế cả tiếng đồng hồ thì nay cũng chỉ cần vài câu lệnh trên Claude là xong xuôi trong tích tắc.

Sự tiện lợi quá mức ấy vô tình tạo nên một sức ỳ khủng khiếp, ngay cả với những người có nền tảng học vấn cao. Vợ anh Tùng vốn là cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, tốt nghiệp bằng Khá của một trường đại học có tiếng. Thế nhưng, thói quen "phó mặc cho AI" đã bào mòn kỹ năng phản xạ của chị đến đáng sợ. Giờ đây, chỉ cần gặp một đoạn văn tiếng Anh ngắn, thay vì tự đọc hiểu và chuyển ngữ, chị cũng có phản xạ tự nhiên là ném luôn cho AI dịch cho nhanh.

Ảnh minh họa

Anh Tùng bộc bạch: "Chúng tôi cứ nghĩ mình đang đi đầu xu hướng, tận dụng công nghệ để giải phóng sức lao động. Cho đến khi ngồi lại nhìn thẳng vào sự thật, chúng tôi mới thấy xấu hổ".

Buổi tối "đối chất" và sự ngỡ ngàng trước cô con gái cấp 2

Sau khi đọc bài báo phản ánh tình trạng lạm dụng AI của gia đình anh Hoàng Tú, anh Tùng cảm thấy bất an. Ngay sau đó, anh đề xuất cả nhà cùng ngồi lại, mở lịch sử trò chuyện với AI của từng người lên để "review" xem bản thân đang sử dụng công nghệ như thế nào.

Kết quả khiến hai vợ chồng anh Tùng vừa ngỡ ngàng, vừa thấy xấu hổ trước cô con gái nhỏ.

Trong khi hai người lớn chỉ dùng AI để "làm thay", tức là ném việc cho máy làm từ đầu đến cuối để lấy kết quả ăn sẵn, thì con gái anh lại sử dụng AI như một người gia sư, một công cụ để chủ động nâng cao năng lực của bản thân.

Phát hiện lớn nhất của anh Tùng là trong suốt 3 tháng gần đây, con gái anh đã tự học thêm tiếng Trung hoàn toàn bằng AI. Lịch sử trò chuyện cho thấy con chủ động yêu cầu AI đóng vai một giáo viên, lên cho con một giáo trình dạy tiếng Trung giao tiếp căn bản từ con số 0.

Con còn tự lên mạng tìm các dạng đề thi tiếng Trung, sau đó tải ảnh lên cho AI xem và yêu cầu AI: "Hãy phân tích dạng đề này, xây dựng cho mình các bài tập tương tự ở mức độ cơ bản để mình tự luyện tập". Sau khi tự làm bài, em mới gửi lại cho AI chấm, nhưng không chỉ để lấy điểm số, em luôn kèm theo những câu lệnh rất cụ thể: "Hãy giải thích chi tiết tại sao em sai ở câu này, ngữ pháp này dùng thế nào và cho em 3 ví dụ khác để tự sửa". Với những từ mới, con cũng yêu cầu AI giải thích cụ thể vì sao lại có nghĩa như vậy.

Cách con gái dùng AI để học khiến vợ chồng anh Tùng thấy xấu hổ

Ngay cả với môn Toán, con gái anh Tùng cũng thể hiện tư duy làm chủ công nghệ rất đáng nể. Lịch sử trò chuyện cho thấy con không bao giờ sao chép đáp án. Mỗi khi gặp bài toán khó, con luôn dùng câu lệnh: "Đừng cho mình đáp án ngay, hãy gợi ý phương pháp giải và giải thích chi tiết từng bước tư duy. Gửi cho mình link nguồn tài liệu tham khảo để đối chiếu và kiểm tra chéo".

Một đứa trẻ 12-13 tuổi đã biết cách "truy vấn", kiểm chứng thông tin và bắt AI phải phục vụ cho tiến trình tư duy của mình, thay vì để AI tư duy hộ.

Ai mới là người bị "thối não"?

Nhìn vào những dòng lệnh sắc sảo, chủ động của con gái, rồi nhìn lại những đoạn chat "mì ăn liền" chỉ để lấy bài đăng, lấy bản dịch sẵn của hai vợ chồng, anh Tùng và vợ chỉ biết nhìn nhau ái ngại.

Một cử nhân Ngôn ngữ Anh bằng Khá giờ đây gặp đoạn tiếng Anh ngắn cũng lười suy nghĩ, ném cho AI dịch hộ. Trong khi đó, một đứa trẻ cấp hai lại biết tận dụng công nghệ để tự học thêm một ngôn ngữ mới là tiếng Trung.

"Chúng tôi vẫn thường lo ngại trẻ con bây giờ dễ bị "thối não" vì AI. Nhưng hóa ra, người cần được cảnh báo nhất lại là những người lớn như chúng tôi", anh Tùng cay đắng nhận xét.

Người lớn có xu hướng dùng AI để trốn tránh nỗ lực, để "đi tắt đón đầu" và lấp liếm sự lười biếng dưới cái danh "tối ưu hóa hiệu suất". Chúng ta có kinh nghiệm, có công việc bận rộn làm cái cớ, và chúng ta sẵn sàng trả tiền để mua sự rảnh tay. Nhưng cái giá phải trả là sự thui chột dần của các kỹ năng cơ bản, là bộ não dần mất đi phản xạ tư duy, phân tích và diễn đạt độc lập.

Ngược lại, nếu được định hướng đúng hoặc tự có ý thức học hỏi, trẻ em hoàn toàn có thể biến AI thành một bệ phóng tri thức mạnh mẽ. AI không làm hỏng đứa trẻ, chính cách con người sử dụng AI để né tránh việc động não mới là thứ hủy hoại năng lực của họ.

Buổi "review" bất ngờ ấy đã trở thành một bài học lớn cho gia đình anh Tùng. Vợ chồng anh quyết định phải thay đổi ngay lập tức: Giới hạn việc sử dụng AI trong công việc, ép bản thân phải tự viết, tự dịch và tự tư duy trước khi nhờ đến sự hỗ trợ của máy móc.

AI có thể là một trợ thủ đắc lực, nhưng nếu chúng ta không rèn luyện cho mình một bộ óc chủ động, chúng ta sẽ sớm nhường quyền kiểm soát cuộc sống cho những thuật toán và khi đó, người bị "bào mòn" tự nhiên nhất lại chính là những người trưởng thành từng tự cho mình là thông thái.