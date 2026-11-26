Với cô giáo trẻ Lê Thị Trà My, áo dài không chỉ là trang phục khi đứng lớp mà còn gắn với những kỷ niệm đặc biệt trên hành trình trở thành nhà giáo của cô.

Hình ảnh những cô giáo trẻ trong tà áo dài luôn mang đến cảm giác vừa dịu dàng, duyên dáng vừa tràn đầy sức sống. Trên bục giảng, họ là những người truyền đạt kiến thức, đồng hành cùng học trò; ngoài giờ lên lớp, mỗi người lại có cách thể hiện cá tính và phong cách riêng.

Cô giáo Lê Thị Trà My (25 tuổi), giáo viên môn Lịch sử và Địa lý tại Trường THCS Đặng Tấn Tài (TP.HCM), là một trong những gương mặt như vậy. Đặc biệt yêu thích áo dài, Trà My sở hữu tủ đồ với hơn 30 bộ, từ những thiết kế nền nã, thanh lịch đến kiểu dáng có điểm nhấn trẻ trung, hiện đại.

Cô giáo Lê Thị Trà My trong bộ áo dài đỏ xuất hiện trong bài đăng dịp 20/11 trên fanpage Thông tin Chính phủ

Cô giáo trẻ gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp và những outfit đi dạy đầy duyên dáng

Trong số hơn 30 bộ áo dài hiện có, Trà My vẫn nhớ rõ chiếc đầu tiên gắn với một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời cô. Đó là bộ áo dài do mẹ cô đi may và tặng cô nhân dịp cô thực tập sư phạm lần đầu tiên khi còn là sinh viên.

Cảm giác lần đầu mặc áo dài đứng lớp đến giờ vẫn còn nguyên vẹn trong nữ giáo viên. Khi ấy, cô vừa tự hào vừa có chút bỡ ngỡ. Nếu mặc áo dài trong những dịp thông thường mang đến cảm nhận về vẻ đẹp dịu dàng của người con gái Việt Nam, thì khi đứng trên bục giảng, cô thấy mình có thêm sự chỉn chu và trách nhiệm.

“Mình nghĩ chiếc áo dài lúc ấy không chỉ là trang phục, mà còn là hình ảnh tự hào của nghề giáo”, Trà My chia sẻ.

Cô giáo 25 tuổi sở hữu bộ sưu tập áo dài hơn 30 bộ

Những thiết kế có màu sắc tươi sáng, kiểu dáng trẻ trung là lựa chọn yêu thích của nữ giáo viên

Cô giáo trẻ yêu thích sự giao thoa giữa nét truyền thống và những điểm nhấn cách tân

Với cô My, áo dài mang ý nghĩa nhiều hơn một món đồ trong tủ quần áo. Đó là kỷ niệm về gia đình, về những ngày đầu bước vào nghề và cũng là hình ảnh gắn liền với hành trình trưởng thành của một giáo viên trẻ.

Khi được hỏi sẽ lựa chọn ra sao giữa những chiếc áo dài truyền thống và những chiếc áo dài cách tân, Trà My cho biết cô nghiêng về sự giao thoa giữa hai phong cách. Nữ giáo viên yêu nét kín đáo, thanh lịch vốn có của áo dài, đồng thời cũng thích những điểm nhấn hiện đại để phù hợp với sự trẻ trung của bản thân.

Theo Trà My, áo dài đẹp nhất khi vừa giữ được nét duyên dáng truyền thống, vừa thể hiện được cá tính của người mặc. Cô cho rằng truyền thống không đồng nghĩa với cũ kỹ, bởi trang phục này hoàn toàn có thể mang diện mạo trẻ trung và đầy sức sống.

Với Trà My, áo dài không chỉ là trang phục đi dạy mà còn là cách thể hiện cá tính và tình yêu với nét đẹp truyền thống

Trà My vẫn nhớ chiếc áo dài đầu tiên được mẹ may tặng khi cô chuẩn bị bước vào kỳ thực tập sư phạm

Là một giáo viên trẻ, Trà My cũng từng chia sẻ rằng cô yêu thích hình ảnh nhà giáo chỉn chu, hiện đại, năng động nhưng vẫn kín đáo, thùy mị. Khi khoác lên mình tà áo dài, cô cảm thấy bản thân có thêm sự điềm đạm, ý thức trách nhiệm với nghề và gần gũi hơn với học sinh.

Với Trà My, mỗi bộ áo dài có thể mang một màu sắc, kiểu dáng khác nhau, nhưng đều là cách cô thể hiện tình yêu với trang phục truyền thống và với công việc mình đã lựa chọn.

Ảnh: NVCC